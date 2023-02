La familia Dupuy rompió el silencio tras la condena: "A Lucio lo mataron por ser varón"

Ramón Dupuy se refirió a la condena a prisión perpetua que recibieron Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, declaradas culpables de homicidio agravado de Lucio, el nene de cinco años asesinado a golpes en La Pampa hace dos años. "A Lucio lo mataron por ser varón", dijo el abuelo.

"Vinimos a buscar prisión perpetua y estamos conformes con eso. No me voy conforme con que no se le haya puesto el agravante de odio de género. Hay pruebas de que a Lucito lo mataron por ser varón. Vamos a seguir", aseveró Ramón Dupuy.

Además, el hombre aseveró que su hijo Christian, el padre de Lucio, se fue anticipadamente de los tribunales ubicados en la Ciudad Judicial de Santa Rosa, en La Pampa, por que "estaba muy mal" tras escuchar la condena contra las responsables del crimen de su hijo dictada este viernes 17 de febrero al mediodía.

Los familiares de Lucio acompañaron la lectura de sentencia. Las condenadas no estuvieron presentes en la sala.

El abogado de los Dupuy dio detalles de los pasos a seguir

Por su parte, el abogado de la familia Dupuy, Mario Aguerrido dijo que existió una serie de instancias estatales que podrían haber evitado el homicidio.

"Tenemos una base cierta que es determinar cómo fue asesinado Lucio. Ahora hay que ir construyendo los eslabones de responsabilidad en este tema", dijo Aguerrido, en relación a la jueza Ana Clara Pérez Ballester que le dio la tenencia a la madre y que tiene un jury en su contra iniciado por la justicia provincial.

La Justicia condenó a prisión perpetua a las asesinas de Lucio Dupuy

Asimismo, apuntó contra las áreas de Salud que no se alertaron por las numerosas veces que el chico fue internado por golpes, contra las que también presentarán pedidos de investigación. "Tampoco descarto Educación. Haremos un planteo y la Justicia determinará si hay responsabilidad criminal o no", agregó.

Con respecto a la sentencia, el letrado aseguró que "la gravedad del hecho y todo lo que sufrió" el niño de cinco años "ameritaba aplicada la máxima sanción prevista por el código penal". "La autopsia de Lucio es bastante gráfica. El hecho no tiene explicación. La única forma racional de explicarlo es a partir del odio al género masculino", puntualizó.

Lucio Dupuy: la fiscal del caso dijo que las condenadas "no tienen posibilidad de quedar libres"

La condena por el crimen de Lucio Dupuy

A dos años del caso que conmocionó al país, los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora condenaron a prisión perpetua a las responsables del homicidio de Lucio Dupuy. Sin embargo, descartaron el agravante de "odio de género" que había planteado el abogado de los Dupuy y querellante en el juicio.

La progenitora de Lucio, Magdalena Espósito Valenti (de 24 años), fue considerada "autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento". Por su parte, fue absuelta "por el hecho de abuso sexual agravado por el que fuera oportunamente acusada".

Por otro lado, Abigail Páez, de 27 años, fue considerada "autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia como delito continuado".

