Durante siglos, los samurái ocuparon un lugar central en la historia japonesa y, mucho después de su desaparición como clase social, también en la cultura global. Desde grabados tradicionales hasta películas, series y videojuegos, su figura fue moldeada por relatos que mezclan hechos históricos con una fuerte carga de idealización. Sin embargo, la historia real de los samurái es más compleja, contradictoria y, en muchos aspectos, más interesante que el mito.

Los estudios históricos coinciden en que no existió un único “modelo” de samurái. Su identidad cambió de forma drástica entre el siglo X y el siglo XIX, atravesando períodos de violencia extrema, sofisticación cultural y burocratización del poder. La imagen del guerrero honorable que sigue un código inmutable es, en gran parte, una construcción posterior.

Una reciente exposición del Museo Británico de Londres puso el foco justamente en esa distancia entre la leyenda y la realidad. La muestra reconstruyó el recorrido histórico de los samurái a partir de documentos, armaduras y objetos originales, y buscó desmontar la idea de que fueron siempre soldados nobles guiados por un ideal ético uniforme.

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Los ocho samuráis y una prensa ausente

“No eran un grupo homogéneo a lo largo de la historia”, explicó Rosina Buckland, curadora de la exhibición, a la BBC y añadió: “En Occidente se los percibe solo como guerreros, y si bien lo fueron, también cumplieron muchas otras funciones que resultaron clave para el desarrollo del Estado japonés”.

De mercenarios medievales a élite del poder

Los primeros registros de los samurái se remontan al siglo X, cuando comenzaron a ser reclutados como mercenarios armados al servicio de la corte imperial. En ese período inicial, su función principal era militar y su lealtad estaba ligada a recompensas concretas, como tierras, estatus y protección, más que a ideales abstractos de honor.

Con el paso del tiempo, estos guerreros se consolidaron como una pequeña nobleza rural. Lejos de actuar como cruzados disciplinados, solían emplear tácticas pragmáticas en combate, como emboscadas y engaños. La supervivencia y la ventaja estratégica tenían prioridad sobre cualquier código moral rígido.

Los samurái no fueron solo guerreros, también ocuparon cargos administrativos y políticos.

Su capacidad de adaptación también se reflejó en la adopción de influencias extranjeras. Tras la llegada de los portugueses a Japón en 1543, los samurái incorporaron armas de fuego europeas y modificaron sus armaduras para resistir balas de mosquete. Algunas corazas incluso copiaron diseños occidentales, con frentes angulados y estructuras reforzadas.

El ascenso político de los samurái se dio en un contexto de inestabilidad institucional. Aprovechando disputas por la sucesión imperial, distintos clanes militares ganaron poder hasta que los Minamoto establecieron, en 1185, un gobierno paralelo al de la corte. Así nació la figura del shōgun, el jefe militar que concentró la autoridad real.

A partir de ese momento, la cultura se volvió una herramienta de poder. Los shōguns comprendieron que gobernar requería algo más que fuerza armada. Inspirados en la filosofía china y el pensamiento confuciano, impulsaron un modelo que equilibraba autoridad militar y refinamiento cultural.

Esa lógica transformó a los samurái en algo más que combatientes. Se formaron en poesía, pintura, música, teatro y ceremonias del té. La educación estética pasó a ser parte central de su identidad y de su legitimidad como clase dirigente.

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Administradores del Estado, mujeres samurái y el fin de una era

El punto de inflexión definitivo llegó en el siglo XVII, cuando Tokugawa Ieyasu instauró un régimen que garantizó más de dos siglos de estabilidad. Durante ese período, conocido como shogunato Tokugawa, Japón dejó atrás las guerras internas y los samurái asumieron funciones administrativas.

“Son ministros, legisladores y recaudadores de impuestos”, señaló Buckland. La mayoría dejó el campo de batalla para convertirse en burócratas del Estado, guardianes de castillos y funcionarios de la corte. El poder ya no se medía solo en victorias militares, sino en control político.

Este nuevo orden también modificó el rol de las mujeres dentro del mundo samurái. Las familias de los daimyos fueron obligadas a residir en Edo, la actual Tokio, como forma de control político. Mientras los hombres estaban ausentes, las mujeres administraban hogares complejos, supervisaban personal y gestionaban la educación de sus hijos.

Armaduras samurái utilizadas entre los siglos XV y XVII, diseñadas tanto para el combate como para exhibir estatus social.

Algunas representaciones artísticas rescataron figuras femeninas con protagonismo militar, como Tomoe Gozen, guerrera del siglo XII que, según los relatos, luchó en la Batalla de Awazu y derrotó a reconocidos combatientes enemigos. Aunque excepcionales, estas historias formaron parte del imaginario samurái.

El declive definitivo llegó con la era Meiji. A partir de 1868, Japón se abrió al mundo, modernizó su ejército y abolió oficialmente la clase samurái en 1869. “En ese momento, la figura del samurái se vuelve pura ficción”, afirmó Buckland. Durante décadas fue rechazada, hasta que la nostalgia la devolvió al centro del relato nacional.

Esa reinvención se consolidó dentro y fuera de Japón. En Occidente, libros como Bushido: El alma de Japón ayudaron a construir una imagen idealizada que influyó incluso en líderes políticos. En el siglo XX, el cine terminó de fijar el mito.

Directores como Akira Kurosawa llevaron a los samurái a la pantalla grande y marcaron al cine occidental. Películas como Los siete samuráis inspiraron clásicos de Hollywood, mientras que su estética influyó en sagas como Star Wars, donde el diseño de Darth Vader tomó elementos directos de las armaduras japonesas.

RV/ff