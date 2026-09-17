La jueza que besó a un preso ordenó ampliar el recreo de los detenidos en Chubut a casi 6 horas

La jueza penal de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez, quien había sido destituida tras la difusión de un video en el que aparecía junto a un preso y luego fue restituida, volvió a estar en el centro de la escena por una medida vinculada a las condiciones de detención en Chubut.

Suárez ordenó ampliar de manera progresiva las horas de recreo de los detenidos de la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia. Hasta este lunes, los internos contaban con una hora diaria para realizar tareas de aseo, limpieza y esparcimiento.

Presos en comisarías: en 15 provincias aumentó la tasa de detenidos entre 2022 y 2024

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La situación derivó en un reclamo formal y posteriormente se realizó una inspección en la dependencia. Según el informe, se constató la denuncia sobre el tiempo que los detenidos permanecían fuera de sus celdas.

A partir del resultado de la inspección, se realizó una audiencia encabezada por Mariel Suárez en la que se acordó extender de manera progresiva, durante la tarde, el horario en el que los detenidos pueden salir de sus celdas, según informó La Opinión Austral.

De esta manera, el esquema contempla que los detenidos puedan pasar de una hora diaria de recreo a casi seis horas por día. Sin embargo, la defensa pública aclaró que la aplicación dependerá de las características y competencias de cada interno.

“Las cárceles no son para castigo, uno lo que busca es la resocialización”, afirmó el defensor Julián Pulgar. También advirtió sobre las consecuencias que puede generar a futuro que una persona permanezca encerrada durante 23 horas en una celda.

Quién es Mariel Suárez, la jueza que fue destituida y luego restituida

Mariel Suárez integra el Poder Judicial de Chubut y se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en Derecho Penal y también orientó su formación hacia delitos vinculados con la tecnología.

En 2023 fue denunciada luego de que se difundiera públicamente una grabación interna del Instituto Penitenciario Provincial. En las imágenes aparecía durante una visita al condenado Cristian Omar “Mai” Bustos, con quien mantenía contacto físico.

El encuentro había ocurrido a fines de diciembre de 2021, pocos días después de que Bustos fuera condenado por homicidio. Suárez había participado del juicio y había votado en disidencia respecto de la pena.

En ese momento, la magistrada explicó que el encuentro estaba relacionado con una entrevista para un libro que pretendía escribir sobre la historia del detenido. También negó que existiera una relación sentimental entre ambos.

Por el episodio, Suárez fue destituida en 2023. Sin embargo, en junio de este año fue restituida luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut hiciera lugar al planteo presentado por su defensa.

Colapso carcelario: en diez años casi se duplicó la cantidad de presos en la Provincia

Antes de ese episodio, la jueza también había atravesado un proceso de enjuiciamiento en 2013. Fue destituida durante algunos meses y en 2014 presentó un recurso de amparo que permitió su regreso al cargo.

Además de su actividad judicial, Suárez participó en charlas y seminarios sobre ciberdelincuencia y perspectiva de género en la Justicia.

LB/fl