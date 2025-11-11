“La mujer de la fila” es uno de los últimos estrenos de Netflix del fin de semana y, hasta el momento, la película más vista en la plataforma de streaming. Basada en hechos reales, protagonizada por Natalia Oreiro y dirigida por Benjamín Ávila, esta producción argentina promete atrapar desde el inicio con una historia tan conmovedora como inspiradora.

Llega la nueva película de ‘Frankenstein’: todo sobre esta versión “humana y desgarradora” | Perfil

De qué trata "La mujer de la fila" en Netflix

“La mujer de la fila” está basada en hechos reales y retrata una sociedad argentina marcada por los prejuicios, los tabúes y la falta de visibilidad de los familiares de personas detenidas. En la película, Natalia Oreiro interpreta a Andrea Casamento, una madre que lucha por la libertad y la injusta condena de su hijo adolescente. Sin embargo, la vida la lleva a atravesar situaciones límite y emociones inesperadas que transforman su destino.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mientras su hijo está en prisión, Andrea debe hacer filas de visita y allí conoce a otras “mujeres de la fila”, familiares de detenidos que al principio se muestran frías, pero que se convierten en su principal red de contención y apoyo emocional.

La historia muestra cómo una experiencia personal de injusticia impulsa a Andrea Casamento a comprometerse activamente y convertirse en una defensora de los derechos humanos, especialmente de los familiares de detenidos y de las personas privadas de libertad.

El personaje está inspirado en la fundadora de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD), quien más tarde fue representante internacional ante el Comité de Prevención de la Tortura de la ONU.

El elenco de “La mujer de la fila”, la nueva película de Natalia Oreiro en Netflix

Además de la actuación protagónica de Natalia Oreiro, la película argentina de Netflix cuenta con un destacado elenco:

Natalia Oreiro como Andrea Casamento (la protagonista, la madre).

Amparo Noguera (actriz chilena) como “La Veintidós” (una de las mujeres de la fila).

Alberto Ammann (actor argentino-español) como Alejo .

Federico Heinrich como Gustavo , el hijo de Andrea .

Marcela “La Tigresa” Acuña como Coca.

También participan Natalia Santiago, Iride Mockert, Mora Recalde, Noah Ruiz Díaz y Veronika Silva, entre otros.

LT