La Plata: difunden un video que muestra las brutales agresiones de una maestra a una beba

La grave denuncia en 2018 de una madre a la guardería de su beba reveló los maltratos que sufrían los nenes que estaban al cuidado en el jardín maternal "Aventuras en Pañales", de la ciudad de La Plata. Ahora trascendió un video de una cámara de seguridad, que muestra la brutalidad en el trato a una beba por parte de la maestra jardinera que estaba a su cuidado.

Lucía Penzi, mamá de 'Pili' quien tenía en ese entonces cuatro meses, quedó conmovida luego de ver las cámaras de seguridad de la guardería y mostró su enojo en las redes sociales contra la niñera que zamarreó, golpeó y le impedía respirar a su bebé al ponerle un paño en la cara. En las imágenes se puede escuchar además como la bebé grita y llora desconsoladamente.

"Ayer, después de siete meses de angustia, me tocó vivir uno de los días más tristes. Vi el video en donde se ve cómo maltratan a Pili, mi hija, que en ese momento tenía cuatro meses. Me la devolvieron con lesiones en el brazo y el rostro", escribió en su cuenta de Facebook.

Los padres de Pili llevaron a su hija alrededor de un mes a “Aventuras en Pañales”, ubicada en la calle 40 entre 8 y 9 en pleno centro de La Plata. Un día, al ir a buscarla, la encontraron la cara lesionada, roja, con rasguños, y dos hematomas en los brazos. En ese momento, decidieron hacer la denuncia. El caso es investigado bajo la carátula de "lesiones leves" y está en manos del fiscal Marcelo Romero, de la UFI N 6°.

Pese a esa carátula, Penzi pedirá mediante su abogada Martina Raffetto que sea calificada como “tentativa de homicidio”. "Es muy cruel y doloroso para mi ver como la sacudió bruscamente, como la sujetó de los brazos con violencia, como la revoleó varias veces golpeando su cuerpito contra el huevito y como en un montón de oportunidades le cubrió su rostro y todo el cuerpo con una manta ejerciendo fuerza con una mano sobre su cara (podría haberla asfixiado), en ningún momento se pudo defender quitándose la manta... sólo tenía 4 meses", agregó su madre.

El jardín maternal "Aventuras en pañales", donde los bebés recibían maltratos.

Penzi pidió además que "se cierre el jardín para siempre", y no descartó que se sumen más denunciantes ante la difusión de las imágenes, ya que allí se ve que también maltrata a otros menores que no pueden defenderse. “Se ve claramente en las imágenes cómo maltrata y le tapa la cara no sólo a Pili sino también a otros bebés que no tienen más de seis meses en la filmación”, explicó la mujer.

A.G./FeL