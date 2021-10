La polémica revelación de Mavys Álvarez, la "novia" de Maradona: "Diego quería tener hijos conmigo"

En la cuarta y última parte de la entrevista que Mavys Álvarez brindó a América Tevé, por Canal 41 de Miami, la mujer de 37 años profundizó sobre su relación con Diego Maradona cuando este viajó a Cuba para desintoxicarse de sus adicciones a las drogas y ella tenía tan solo 16 años.

“Diego me dijo que quería tener hijos conmigo y durante la relación me hice pruebas de embarazo porque tenía atrasos; pienso que, tal vez, por las mismas drogas”, relató a ese medio. Luego aclaró con firmeza: “Mis hijos no son de Maradona”.

Al ser consultada sobre si alguna vez pensó en tener hijos con el exfutbolista, Mavys reconoció: “Quise tener hijos con Diego. En mi ilusión, sí. Sí, lo pensé”.

Tras su primera aparición pública luego de dos décadas de silencio, la mujer reveló que Maradona la metió en las drogas y que en ese tiempo cayó en las adicciones, de las que le resultó muy difícil salir, y consideró que ese fue “el error más grande” de su vida.

“Yo fui dejando las drogas por mí misma antes de dejar la relación. Fue duro, pero me ayudó mucho que él viajara, cada vez que él viajaba, que pasaba tiempo afuera, era tiempo que yo estaba limpia, yo no salía a buscar por ningún otro lugar, pero me refugié mucho en el alcohol. Entonces cuando no me drogaba, tomaba. Fue bien difícil para toda mi familia”, contó conmocionada.

Guillermo Coppola habló sobre la relación de Mavys Álvarez y Maradona: “No sabía que fue un calvario”

El fin de la relación entre Mavys Álvarez y Diego Maradona

En el último tramo de la entrevista, Mavys se refirió al fin de la relación y cómo se fue distanciando de Maradona luego de cuatro años. “Él pasaba largos períodos fuera de Cuba. En ese tiempo yo me fui alejando de las drogas”, explicó. “Fue en ese tiempo, en que estaba cada vez más sola en el que conocí a mi actual esposo. Con él inicié una relación. Él me ayudó a salir de ese mundo. Tuvo paciencia y me acompañó en la parte más difícil de mi vida”, destacó.

En 2005, Mavys dijo que el exfutbolista estaba de viaje y no le respondía las llamadas: “Pasaron meses que no me llamaba. Un día me llamó a las tres de la mañana y yo recién me había enterado de que estaba embarazada; y me dice ‘Hola, Mavys’, yo le respondí ‘Sí, dígame’, cuando siempre le decía ‘hola, nene’ u ‘hola, mi vida’. Ahí me dijo que hablaba Diego, yo le dije que ya sabía y le pregunté qué quería. Se quedó como mudo y yo le corté el teléfono”.

Muerte y herencia de Maradona

En relación a la muerte del astro del futbol en noviembre del año pasado, Mavys admitió que le dolió su muerte, dado que “vivimos muchas cosas, hubo mucha locura, mucho desenfreno; pero sí lo sentí”. “Lo recuerdo como alguien a quien quise, pero quien me hizo daño, son sentimientos encontrados. Gracias a él conocí cosas que no hubiese podido conocer, pero también viví cosas que me afectaron y me siguen afectando. Por ejemplo, yo dejaba una adicción y caía en otra, estuve un tiempo para poder liberarme de las drogas, fue muy difícil y me angustiaba mucho que mi hija mayor pudiera tener un problema”, recordó.

Homenaje a Diego Maradona en el festival de Tango de Buenos Aires

Asimismo, la cubana reveló que Maradona “nunca me dejó nada”. “Diego no me dejó dinero. Pensé que tal vez podría haberme dejado algo, no sé por qué me hice esa ilusión en la mente, tal vez porque podría haber pensado en todo el daño que me hizo”.

“¿Tienes algún mensaje para esas jóvenes cubanas que se puedan encontrar con un Maradona en su camino?”, le consultó el periodista, a lo que Mavys respondió: “A las chicas jóvenes les diría que, si se cruzan con un hombre mayor o con las tentaciones lo piensen bien, pueden vivir un momento con ello, pero es muy duro si les pasa algo de lo que yo viví, sí me sentí bien en un momento, pero cuando conocí las drogas todo cambió en mi vida y nada fue para bien”.

CFT/ff