La primera agencia de modelos cuyo book está compuesto por personas con discapacidad

Parece una agencia de modelos más. Obviamente tiene su sitio web deslumbrante, cuidados books de fotos de sus integrantes y ofrecen sus servicios para desfiles, acciones de promoción, marketing y presencias. Pero tiene una diferencia: son la primera, y única, agencia del país, y de la región, cuyos modelos son personas con diferentes tipos de discapacidad.

La compañía, que apenas tiene un año y medio de vida, se llama "Somos Diversity". Y, según le contó a PERFIL Megui Ventura, su fundadora, "este proyecto nació porque vimos la posibilidad hacer actividades relacionas con el arte y la moda pero bajo una mirada social, comunicacional e inclusiva. Justamente, pensamos en aportar algo a la problemática de la falta de inclusión en esa industria y, de paso, contribuir a que los parámetros de belleza dejen de ser hegemónicos y estereotipados".

Esta entrerriana es psicomotricista egresada de la universidad de Córdoba. En su adolescencia modeló y trabajando para una agencia en la ciudad de Paraná hizo campañas y desfiles. Pero al finalizar la secundaria otra vocación se impuso y viajó a Córdoba a estudiar psicomotricidad para luego especializarse en terapias para la discapacidad.

Modelos imperfectas: desfilan con prótesis y por la inclusión

"En el 2021 una de mis pacientes me comentó que a ella le gustaría modelar y yo empecé a preguntarme ¿por qué no? Salíamos de la pandemia y comencé a armar un proyecto de emprendedorismo, donde pudiera combinar mis dos historias: mi experiencia por haber pasado por el mundo de la moda y el modelaje y combinarlo con tratamientos para discapacidad y la integración", contó Ventura.

Así, en forma casi artesanal, nació la "escuela" donde personas con diferentes tipos de discapacidad (física, ciegos, de desarrollo cognitivo, Down, etc) pueden hacer cursos y talleres de temas relacionados con la moda y el arte inclusivo. "Estos talleres son intensivos e incluyen temas diferentes: maquillarse, como posar para fotografía y videos, posturales, cosmetología y –claro– desfilar y otros secretos relacionados con el modelaje y el arte", explicó Ventura.

El paso siguiente era lógico: abrir una agencia para intentar expandir el proyecto y lograr que los modelos de la escuela pudieran ser contratados y participar en forma profesional de las actividades laborales comunes de cualquier persona que se desempeña en este rubro.

El crecimiento es lento porque no hay antecedentes de una agencia de ese tipo, a menos en la región. Apenas algunas agencias tienen algún modelo con discapacidad en su staff. Pero ninguna tiene, además, un abordaje terapéutico e incluye profesionales de la salud, aparte de los tradicionales de una agencia. Sin embargo, en otras latitudes si funcionan. "Por ejemplo tenemos relación con una agencia similar a la nuestra, pero que tiene sede en México, y ellos tiene un contrato nada menos que con Disney", se entusiasmó Ventura.

Con el tiempo la empresa recibió algunos encargo y completaron varias actividades, desfiles y presencias en fiestas y exposiciones, incluyendo el "Diversity Fest" que se hizo el año pasado en la ciudad de Córdoba con la participación de diversos artistas y ONGs especializadas.

Pero la intención de la Agencia, que ya tiene una treintena de modelos fichados, es lograr una profesionalización y que sus modelos puedan sumarse a la infinidad de campañas comerciales comunes que se hacen en todo el país, en forma integrada. "Buscamos que, al final del camino, nuestros modelos logren una verdadera inserción laboral en el rubro de la moda", resume Ventura. "Y para eso los capacitamos durante uno o dos años, mínimo", agregó. Esta escuela-agencia hoy tiene dos sedes: nació y funciona en Buenos Aires pero tiene también una sucursal en Córdoba.

De paso, esta profesional recuerda algunos de los problemas que la industria de la moda aún no tiene resuelto especialmente respecto a la diversidad y al consumo de artículos de ropa y moda. "Hay cosas que son simples de mejorar. Por ejemplo, muy pocos negocios tienen probadores aptos para este grupo de consumidores, donde –por ejemplo– una persona en silla de ruedas pueda probarse ropa y ver como le queda ante de comprarla. Ni hablar de talles especiales".

Las ganas de dos modelos

Para Uri Castello (31), modelo de la agencia y persona usuaria de silla de ruedas, el tema es simple: "yo tengo muchas ganas de modelar porque creo y siento que es lo mio. Además, se me da bien el mostrarme al público de una manera diferente a lo habitual. Siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con la moda, estilo y las tendencias en general". Uri recordó que "desde chico veía los desfiles de Mar del Plata y Punta del Este, ¡me crié con todo eso! Por otra parte, tengo buenas expectativas para el futuro y espero trabajar con marcas importantes y hacer varias colaboraciones dentro del rubro. Yo creo con mi estilo y mi personalidad podría darle otro punto de vista a este mundo ya que estamos viviendo en una era de ‘inclusión’ y hace falta alguien que tenga la experiencia de vivencia de una persona con discapacidad y que pueda expresar los que muchos sienten".

Por su parte Pilar Cocilovo (26), persona con retraso mental leve, le contó a este diario que "conocí el trabajo de Diversity hace ya dos años y me dio curiosidad la propuesta. Con ellos fui descubriendo el mundo de la moda y ahora estoy fascinada. No lo dejaría nunca". A ‘Pili’ –así la conocen sus compañeros– trabajar en este rubro le encanta: "me hace muy feliz, porque es un mundo de colores, desde la ropa hasta los maquillajes. Me divierto muchísimo al tener libertad de jugar con las cámaras, mientras muestro los modelos". Y finalizó acotando que "quiero decir que mí discapacidad no me quitó posibilidades y Diversity me abrió las puertas a un mundo que no me pone límites".