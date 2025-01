La última entrevista de Leo Dan: "Aún no me despedí de la Argentina, tengo ganas de volver"

El cantante y compositor Leo Dan, fallecido este miércoles 1° de enero a los 82 años, brindó su última entrevista el 22 de diciembre, donde aseguró que deseaba regresar a su país. Con más de 40 millones de discos vendidos, el reconocido autor fue uno de los mayores íconos de la música latinoamericana.

Aunque vivía en Estados Unidos con su mujer y cuatro hijos, en diálogo con Radio Rivadavia había dejado abierta la posibilidad de una última presentación con el público nacional. "Aún no me despedí de la Argentina, tengo ganas de volver", fue una de las tantas frases destacadas que dejó.

Retirado de los escenarios, sostuvo: "Yo ya no quería cantar más, me iba a dedicar solo a componer, pero creo que ahora voy a hacer un show en Argentina. No puedo adelantar mucho porque estamos aún en conversaciones para hacerlo y no está todo firmado. Pero, la despedida de octubre pasado, no será la última si Dios así lo quiere".

"El adiós a una leyenda", fue la última gira con la que Leo Dan comenzó a decir adiós y llegó a su fin con un imponente concierto en California ante miles de fanáticos en octubre.

"Estoy tratando de hacer una canción que les golpee el corazón a todos los santiagueños, a todos los argentinos porque de eso se trata la vida, de recordar que seguimos vivos", subrayó.

"Seguimos trabajando y planeando cosas. Dios me dio sabiduría y ganas de hacer cosas. Y eso no lo pierdo. Grabo mis ideas en un grabador y después trabajo sobre ellas. A veces me resulta difícil encontrar los grabadores, con esto de los huracanes acá en Miami, cuando viene uno, agarro una bolsita, junto los grabadores y salimos de la casa casi con lo puesto", explicó el músico.

En esta línea, reveló: "Mi vínculo con el público es eterno y espero que así siga siendo. Yo ya no quería cantar más, me iba a dedicar solo a componer, pero hay muchas posibilidades de hacer un show en Argentina".

En su última entrevista, Leo Dan habló de su carrera y develó su faceta solidaria

En cuanto a su carrera, a la que definió como "un viaje maravilloso", también dejó en claro que era momento de "cerrar este capítulo".

"El público y la gente siempre van a estar en mi corazón y voy a seguir trabajando para llevarles alegría. Es hermoso que mis canciones sigan dando la vuelta al mundo. No voy a parar de hacer canciones. Dios me dio un don maravilloso que es llevarle alegría a la gente y de una manera u otra quiero seguir haciéndolo", destacó.

No obstante, mostró una faceta poco conocida: ayudaba a una entidad que alejaba a los jóvenes de las drogas: "Yo no solo ayudo a mi Santiago querido, también en Rosario ayudo a una entidad que saca los chicos de la droga. Ayudamos a más de 50 chicos con adicciones que no solamente se los alimenta, sino también se les enseña un oficio para que puedan insertarse nuevamente en la sociedad y tener una vida plena".

Además, el intérprete brindaba un aporte a los niños carenciados de su ciudad natal: "Nunca me olvido de la Argentina. Tengo la suerte de poder darle el desayuno, el almuerzo, la cena a los chicos de la escuela que fui en Atamisqui en Santiago del Estero".

"Todos podemos ayudar a hacer un mundo mejor. No hace falta tener dinero. Ayudar a alguien a cruzar la calle, sonreír a un cliente si estás atendiendo un negocio, pensar de qué forma poder ayudar a otro. Para eso no se necesita dinero, sino voluntad y ganas de ayudar", concluyó al respecto.

La infancia de Leo Dan

Asimismo, en el encuentro que hizo honor al nombre del programa, "Íntimamente", Dan habló sobre su infancia a corazón abierto: "Éramos 14 hermanos y tuve una infancia muy feliz. Mi papá era un trabajador de campo, sembraba, cosechaba, criaba animales. Vivíamos debajo de los árboles por el calor. A los 4 años aprendí a tocar la armónica por una vecina que le habían regalado una armónica y me la prestaba".

"Después aprendí a tocar la flauta y a los 11 la guitarra. Empecé a tocar la guitarra para conquistar chicas, pero era muy chico y no me hacían caso. Entonces me decidí a cantar para tener más posibilidades", continuó.

Aunque su vocación inició por una sencillez de la adolescencia, lo llevó a ser un referente de la composición: "A los 16 años empecé a componer y realicé mi primera canción ‘Celia’ que después se convirtió en mi primer gran éxito. A los 18 años formé junto a unos amigos un grupo de rock llamado ‘Los Demonios del Ritmo’, antes había formado un trío de folclore. Yo quería estudiar veterinaria y soy agrónomo, pero Dios me tenía deparado este destino".

En continuidad con su relato cronológico, recordó: "Lo mío fue todo de golpe, una locura total. Decidí viajar de Santiago a Buenos Aires a probar suerte. Apenas llegué y sin plata dije: ‘Algo tengo que hacer, sino ¿de que voy a vivir?’. En la casa de mi hermana no tenía ni habitación. Y me fui a buscar una grabadora, una discográfica. Ahí me indicaron como llegar a CBS (la Sony Music de hoy). Primero no me querían atender, después me atendieron y ahí mismo me contrataron".

En este sentido, agregó: "Le canté ‘Celia’ y me dijeron ¡Es un golazo! E inmediatamente me ofrecieron firmar un contrato. Tuve que volver a Santiago a que me firmaran mis padres porque aún era menor. Grabé y a los 15 días me convertí en un éxito nacional, mi canción estaba sonando en todo el país. A la semana de haber salido a la venta ya era un éxito de recaudación y la vida me cambió totalmente y para siempre".

"Después me fui a España con mi familia y dos de mis hijos. Recorrimos Europa paseando y no pare más. Me llegó un contrato para trabajar 20 días en México y me quedé 10 años. Me llevaron por la canción ‘Te he prometido’ y esa canción la escribí en el estudio de grabación en solo 15 minutos, porque faltaba un tema para completar el disco. En México me adoptaron y fueron y son mi familia hasta hoy. Muchos hasta piensan que soy mexicano. Ellos lanzaron mis temas al mundo y yo estoy eternamente agradecido", explicó el artista.

Finalmente, el cantante se refirió a la historia de su canción "Libre, solterito y sin nadie": "Ahí tuve la bendición que mi hermano del alma, Dino Ramos, vino con la idea y me preguntó ‘¿Por qué no componemos una canción como hablan en tu pueblo? Como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada’ Ahí mismo le puse la letra, le hice la música y salió la canción. Me emociona saber cómo aún, después de 60 años, se sigue escuchando. Como la conocen distintas generaciones. Como me piden que la cante personas de distintas edades".

NA / Gi