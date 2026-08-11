La Universidad de Cambridge advierte sobre el contenido violento de Caperucita Roja

La Universidad de Cambridge incluyó una advertencia de contenido para abordar Caperucita Roja, uno de los cuentos infantiles más conocidos del mundo, debido a sus referencias a la violencia y a la presencia de elementos considerados para adultos.

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La aclaración fue incorporada antes de un seminario virtual dedicado a la historia de los cuentos que suelen narrarse a los niños antes de dormir. Según informó el diario británico Daily Mail, la actividad fue organizada por Clare College, una de las instituciones que integran Cambridge.

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El encuentro gratuito estaba dirigido a alumnos de escuelas públicas británicas que se preparan para ingresar a la universidad, especialmente a quienes tienen interés en carreras vinculadas con las Humanidades.

La propuesta académica buscaba que los estudiantes analizaran las historias de la infancia desde una perspectiva crítica y pudieran leer “debajo de la superficie” de relatos aparentemente sencillos.

Sin embargo, las notas oficiales del curso advirtieron que la sesión incluiría una discusión sobre “contenido adulto”, además de temas de violencia presentes en distintos cuentos de hadas.

La versión original de Caperucita Roja tenía un final trágico

La advertencia se relaciona con las primeras versiones de Caperucita Roja, que eran considerablemente más oscuras que muchas de las adaptaciones infantiles difundidas durante las últimas décadas.

En el relato publicado por el escritor francés Charles Perrault en 1697, el lobo hambriento consigue devorar a la abuela y posteriormente mata a la joven protagonista. La narración no incluye el rescate que aparecería en versiones posteriores.

Durante el siglo XIX, los hermanos Grimm retomaron la historia y conservaron varios de sus componentes violentos, aunque incorporaron un desenlace más esperanzador para los personajes.

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El cuento también fue adaptado al cine en diferentes oportunidades. Una de sus reinterpretaciones más oscuras llegó en 2011 con la película protagonizada por Amanda Seyfried, que recuperó el clima amenazante de la historia.

Críticas a las advertencias de contenido en Cambridge

La decisión generó cuestionamientos entre quienes consideran que este tipo de avisos resulta innecesario. Toby Young, representante de la organización británica Free Speech Union, afirmó que colocar advertencias en cuentos de hadas supone una forma de “infantilizar” a los alumnos, incluso dentro de Cambridge.

No es la primera vez que la prestigiosa universidad utiliza advertencias de contenido. En 2017 se conoció que su Departamento de Inglés señalaba con íconos rojos aquellas clases que podían incluir materiales considerados perturbadores.

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Entre las obras identificadas se encontraban Tito Andrónico, de William Shakespeare, por sus referencias a la violencia y la agresión sexual, y Las bacantes, del dramaturgo griego Eurípides, por sus escenas de extrema brutalidad.

En 2022, el Centro para la Enseñanza y el Aprendizaje de Cambridge también recomendó que los libros y las obras teatrales con violencia, discriminación o enfermedades incluyeran notas preventivas. Sus responsables argumentaron que la medida permitiría construir una educación más inclusiva y evitar una angustia excesiva entre los estudiantes, mientras sus críticos sostienen que podría limitar el contacto directo con los clásicos de la literatura.