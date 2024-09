La UTA anunció un paro de colectivos pero el Gobierno dictó la conciliación obligatoria

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó hoy que habrá un paro de colectivos de 48 horas desde el próximo lunes 30 de septiembre, en reclamo de un aumento salarial. El gremio había advertido sobre la posibilidad de la protesta si no se alcanzaba un consenso salarial con las cámaras de transporte.

El reclamo principal del sindicato es un incremento salarial del 9,4% retroactivo de agosto, lo que llevaría el sueldo básico de los colectiveros a $1.160.000.

Luego de que las negociaciones fracasaran, desde el gremio informaron: “Las medidas se irán incrementando de no obtenerse una respuesta empresarial y estatal adecuada al reclamo de salarios”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En este sentido, el gremio de Fernández presentó un cronograma de aumentos para los próximos meses. Para septiembre, pide llevar el básico a $1.200.600, mientras que en octubre pasaría a valer $1.242.621 y en noviembre unos $1.283.627. Por último, el salario básico de los integrantes del sector sería de $1.322.136, lo que representaría un incremento del 24,7% en relación con los salarios de julio.

Mediante el comunicado donde anunciaron la medida de fuerza, expresó que "han fracasado todos los intentos de acercamiento entre este sector y los empresarios para recomponer nuestros salarios, cuyo último acuerdo ya casi cumple un semestre".

"Los trabajadores somos nuevamente la válvula de escape de una situación que no termina de encaminarse entre el Estado-en todas sus manifestaciones-, y los empresarios. El salario es nuestro alimento y no puede esperar, no nos corresponde", indicaron. Sobre el final, cuestionaron: "No esperamos más. Llevamos seis meses esperando sin un acuerdo de recomposición salarial ni siquiera una propuesta".

En desarrollo...