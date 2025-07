Luego de que el Ministerio de Salud de la Nación informara respecto a los cambios que comenzó a implementar en el sistema de residencias médicas, comenzaron a llegar las repercusiones sobre la nueva medida.

Tanto desde los gremios del centro pediátrico como desde la Asamblea de Residentes, la respuesta fue un rechazo total. En sus palabras: “Se cerró la residencia de pediatría en el Garrahan”.

En medio de la crisis por el Garrahan, el gobierno cambió el sistema de residencias médicas y eliminó un beneficio clave

A esto se le sumó la opinión del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás Kreplak cuestionó con firmeza el nuevo reglamento de residencias médicas presentado por el gobierno nacional. “La medida representa un nuevo paso en el desfinanciamiento, precarización y desarticulación del sistema público de salud en Argentina”, expresó.

La opinión profesional

En el posteo en redes de los gremios no se anduvieron con chiquitas. "Sí, leíste bien. El Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, y lo hizo por la puerta de atrás: transformándola en una beca precarizada”.

Y detallaron: "¿Qué significa esto? Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un "estipendio". No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro. La solución no puede ser el retroceso".

Por su parte, Kreplak recordó que “ahora el Ministerio de Salud de la Nación habilita un régimen en el que las y los residentes pueden trabajar sin aportes jubilatorios ni cobertura social a cargo del Estado. “Esto no es libertad, es flexibilización laboral encubierta. ¿Cómo puede ser opcional tener aportes jubilatorios después de cinco años de formación y trabajo?”, remarcó.

Improvisación de ideas

Pero lo más llamativo es algo que denota la improvisación. O la sorpresa. Es que Krepak remarcó que “Hace solo diez días hubo una reunión del COFESA (el Consejo Federal de Salud que integran todos los ministros de salud de las provincias) y en ningún momento se mencionó esta reforma. Las reglas se cambian de un día para el otro, con total desprecio por los miles de profesionales que acaban de rendir su examen de ingreso”.

Y finalizó contando cómo son las residencias en su provincia: “En nuestras residencias más del 50% de los profesionales cobra más de $1.200.000. Eliminamos el trabajo los sábados, sumamos bonificaciones por hijo, por zonas de baja cobertura, y garantizamos aportes, derechos y planta permanente”, detalló.