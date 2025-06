Los residentes del Garrahan marchan con velas al Obelisco a la espera de un aumento formal

Con una marcha de velas, los profesionales residentes del Hospital Garrahan se manifestaban esta noche en el Obelisco en el marco del plan de lucha por salarios dignos y mejores condiciones laborales, a la espera de un ofrecimiento formal de parte del Ministerio de Salud, más allá del trascendido bono no remunerativo para llegar a un salario de 1.300.000 pesos, anunciado a través de redes sociales y no mediante las vías oficiales.

Desde la Asamblea de Residentes de Pediatría del centro de salud convocaron este lunes 2 de junio a las 18 a una "Noche de velas" en el Obelisco, en una "jornada pacífica, simbólica y colectiva" donde buscaron encender "una vela por cada niño" que llega a la institución y en defensa del hospital.

En la movilización pacífica, los residentes, que mantienen el cese de actividades como medida de fuerza, presionan para que el Gobierno dé una respuesta concreta a la problemática de salarios exiguos que no alcanzan siquiera la línea de los 800.000 pesos y una sobrecarga laboral con guardias de hasta 24 horas consecutivas, además de deficiencias en insumos e infraestructura.

En nutridas asambleas, los médicos residentes y enfermeros persistieron en su justo reclamo y rechazaron los argumentos del Gobierno de índole presupuestaria, sobre un supuesto exceso de “burocracia” en el Hospital Garrahan. "Sin residentes no hay hospital, precarizados no vamos a trabajar", es una de las consignas que cantan a coro los manifestantes que concurrieron a protestar frente al Obelisco.

Este lunes por la tarde se desarrolló en el Hospital Garrahan una reunión para evaluar la propuesta no oficializada del bono no remunerativo que elevaría a 1.300.000 pesos los ingresos de residentes. El ofrecimiento no habría sido bien recibido, aunque se abordará con mayor profundidad en una próxima asamblea a fin de definir cómo continuar con el plan de lucha.

Los trabajadores del Garrahan repudiaron el anuncio mediante redes del Gobierno

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital de Pediatría Garrahan publicó un comunicado este domingo en el que repudió "los términos violentos y persecutorios" del mensaje que tuiteó la cuenta oficial del hospital, "retuiteada" por la cuenta oficial del Ministerio de Salud de la Nación y "retuiteada" con comentario por el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

"Solicitamos que pongan fin a las difamaciones y maniobras que intentan distorsionar la naturaleza del reclamo. No aceptaremos ningún tipo de persecución política, que nos remite a las más oscuras épocas de nuestra historia. El modo de resolver los conflictos es a través del diálogo, con propuestas concretas a corto y mediano plazo. Exigimos que las autoridades se manejen a través de los canales formales de comunicación directa, y convoquen a los representantes del equipo de salud y los trabajadores en lucha", sostuvieron.

El mensaje de los trabajadores remarca que "la asfixia salarial ha llegado a un extremo tal que es la causa directa de la renuncia de cerca de 200 trabajadores de los distintos equipos interdisciplinarios, afectando la capacidad de respuesta que necesitan nuestros pacientes con enfermedades graves y complejas".

"Hasta el momento, continuamos a la espera de la notificación del día, hora y lugar de la audiencia que establece la Conciliación Obligatoria notificada por la Secretaría de Trabajo. Si al día martes 3/6, a las 13, al momento de la Asamblea Hospitalaria ya convocada, no hay novedades concretas sobre dicha audiencia, pondremos a consideración de la Asamblea retomar las medidas de fuerza", habían adelantado.

También interpelaron al Congreso de la Nación a que incluya en su temario el tratamiento del proyecto de una ley de Financiamiento y Blindaje Presupuestario para el Garrahan "que contemple, además de una recomposición salarial inmediata, una salida estructural de fondo para la problemática de nuestra institución". "El Garrahan pertenece a la comunidad, defenderlo es una causa nacional. Nadie se salva solo", postularon.

Imputaron al ministro de Salud, Mario Lugones, por irregularidades en el manejo del hospital

Mientras se profundiza el conflicto del Hospital Garrahan, la Justicia imputó este lunes al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por irregularidades en el manejo de la institución pediátrica. La denuncia fue realizada por la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió y la diputada Marcela Campagnoli.

El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó hoy medidas de prueba para avanzar en la investigación de un presunto intento de forzar la renuncia del Consejo Directivo del Hospital Garrahan, ocurrido en octubre de 2024. La denuncia señala que el pedido se habría producido luego de que las autoridades del hospital otorgaran un bono de 500 mil pesos al personal.

Las denunciantes consideran que el pedido de Lugones se hizo con “anuencia de sus superiores” y “de manera arbitraria y contraria a la normativa”. En el escrito presentado ante la Justicia, remarcan que "el bono entregado obedecería a una suma que habitualmente se entrega a los profesionales de la Salud y que proviene de un fondo que el Consejo administra y del cual puede decidir, sin necesidad de consultar con el Ministerio de Salud, tal como históricamente se ha efectuado".

