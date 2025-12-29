Los tips de la Sociedad Argentina de Pediatría para prevenir el golpe de calor en los chicos

Los expertos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitieron un documento contando cómo hacer para que los chicos no padezcan consecuencias de salud por el calor.

Ante todo, advierte que el agotamiento por calor es un estadio previo al golpe de calor. Y que es importante reconocerlo para prevenir una situación más grave.

¿Sus síntomas?

Sudoración excesiva.

Piel pálida y fresca;

Sensación de calor sofocante;

Sed intensa y sequedad en la boca;

Calambres musculares;

Agotamiento, cansancio o debilidad;

Dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos.

Dolores de cabeza y mareos o desmayos.



¿Qué hacer ante una persona con agotamiento por calor?

A los lactantes ofrecer el pecho o fórmula láctea con más frecuencia y a los más grandes ofrecer agua. Trasladarlo a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado. Desvestirlo (exponer el cuerpo a un ambiente fresco). Mojar todo el cuerpo con agua fresca. Favorecer el reposo físico y el descanso y consultar a su pediatra o a un centro de salud.

¿Qué es exactamente el "golpe de calor"? Por otro lado, el golpe de calor es una situación grave donde la temperatura del cuerpo se eleva, pudiendo llegar hasta los 39°C - 40°C o más (medida con termómetro digital en la axila). Los síntomas son: Piel roja, caliente y seca (se agota la transpiración); respiración y frecuencia cardíaca acelerada; dolor de cabeza; alteración de la conciencia, aparición de vértigo, mareo, desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento y convulsiones.

La SAP recomienda acudir de manera inmediata al servicio de emergencias o al Centro de Salud más cercano; mientras, llevar al niño/a o adolescente a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado en frío; quitarle la ropa y enfriarlo rápidamente, mojando con agua fría todo el cuerpo; y darle de beber agua fresca, si está consciente.

¿Quiénes son los más vulnerables?

Los menores de 5 años, y más aún los menores de 1 año. Los niños con enfermedades crónicas como cardíacas, renales, neurológicas y otras. Los niños con fiebre por otra causa, o con vómitos y/o diarrea. Los niños que presentan malnutrición, ya sea por exceso o déficit de peso. Y los que tienen la piel quemada por el sol.

El agua segura es aquella que, por su condición y tratamiento, no contiene gérmenes ni sustancias tóxicas que puedan afectar la salud de las personas. El uso de agua segura ayuda a prevenir enfermedades diarreicas y el síndrome urémico hemolítico.

¿Cuánta agua recomiendan tomar?



Para evitar la deshidratación, la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda tomar más líquido del habitual (8 vasos de agua segura a diario), consumir agua con las comidas y evitar el consumo de bebidas azucaradas y alcohol.

Como medidas para prevenir el golpe de calor, se aconseja la NO exposición en menores de 1 año y evitar la exposición en horas de más calor, entre las 10 y las 16 hs. También realizar actividad física en las horas de menos calor; utilizar ropa fresca, suelta, liviana y de colores claros; usar gorro o pañuelo para cubrir la cabeza; llevar siempre una botella de agua para hidratarse periódicamente sin esperar a tener sed; tomar abundante agua antes, durante y después del ejercicio y no utilizar otras bebidas para hidratarse. Los bebés menores de 6 meses que se alimentan exclusivamente con leche materna, deben tomar más seguido del pecho, no hace falta darles agua aparte, ya que eso puede ser perjudicial. Con la leche de su madre estarán ya bien hidratados.

Para cuidar además el medio ambiente, la SAP destaca la importancia de usar botellas reutilizables, elaboradas con materiales no tóxicos, aptos para transportar líquidos, que conserven su temperatura y de uso prolongado.

El riesgo silencioso de dejar niños dentro de autos cerrados

Con la llegada del calor, especialistas en pediatría advierten sobre un riesgo grave, real y completamente prevenible: el golpe de calor en niños que quedan dentro de autos cerrados al sol, incluso por pocos minutos.

Un vehículo estacionado funciona como un verdadero efecto invernadero. Diversos estudios demostraron que la temperatura interior puede aumentar más de 10–15 °C en los primeros 10 minutos, aun con las ventanillas entreabiertas. En ese contexto, los niños —especialmente lactantes y menores de 2 años— son mucho más vulnerables, ya que no regulan la temperatura corporal como los adultos y se deshidratan rápidamente.

El golpe de calor es una urgencia médica potencialmente fatal. Se produce cuando la temperatura corporal supera los 40 °C

Los datos epidemiológicos son contundentes. En Estados Unidos, se registran en promedio entre 35 y 40 muertes pediátricas por año por golpe de calor asociado a autos cerrados. Desde 1998, se documentaron más de 1.000 fallecimientos por esta causa, la mayoría en niños pequeños que fueron olvidados o quedaron solos dentro de un vehículo. Cada uno de estos casos fue evitable.

En Argentina, el Ministerio de Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría alertan que el golpe de calor afecta con mayor severidad a niños pequeños, y remarcan que no existe un tiempo seguro para dejarlos dentro de un auto cerrado.