Mañana complicada en la Panamericana: cuál fue el motivo

El tránsito en Panamericana se vio complicado durante la mañana de este martes luego de que trabajadores de la empresa Lustramax realizaron un corte total sobre la autopista, en reclamo por una serie de despidos realizados en la empresa.

La manifestación de los trabajadores de la compañía, dedicada a la venta de descartables al por mayor, comenzó sobre colectora, aunque alrededor de las 7:30 de la mañana el grupo decidió ingresar a la calzada de la autopista Panamericana, interrumpiendo la circulación de los vehículos.

Según indicó Clarín, el conflicto que complicó la circulación sobre Panamericana con sentido a Provincia se inició en reclamo por 15 despidos de trabajadores a quienes les habrían impedido ingresar a la planta de la empresa, que actualmente atraviesa un Proceso Preventivo de Crisis (PPC).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hasta el lugar de la movilización, en las inmediaciones de la planta ubicada dentro del Parque Industrial de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, se acercaron dos móviles de la Policía Bonaerense con el objetivo de detener la protesta y restablecer la circulación sobre la autopista.

Tras permanecer sobre la autopista alrededor de 20 minutos, lo que derivó en una acumulación de tránsito y vehículos atascados de unos tres kilómetros, los trabajadores levantaron el corte y continuaron con la protesta en la colectora rumbo a la entrada de la fábrica.

La motosierra de Javier Milei avanzó sobre el Instituo Nacional de la Yerba Mate, con 21 nuevos despidos

La medida de fuerza de los trabajadores se produjo luego de que este lunes ocurrieran 15 despidos, incluyendo de delegados y activistas, en el marco de un plan patronal que implica la eliminación de 29 puestos de trabajo, a pesar de que los despidos estén prohibidos mientras está en trámite el Proceso Preventivo de Crisis.

"Si tocan a uno, nos tocan a todos. No podemos permitir que dejen familias en la calle ni que avancen contra nuestros derechos", manifestaron los trabajadores, quienes sostienen que no hay una crisis económica que justifique los despidos realizados por la compañía y especulan con que se trata de un accionar para avanzar contra la organización interna.

AS.

LT