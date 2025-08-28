Llega a Mar del Plata el primer Seminario Internacional de Derecho Sistémico

El primer Seminario Internacional sobre Derecho Sistémico, bajo el lema “La mirada sistémica en los conflictos”, se llevará a cabo los días 29 y 30 de agosto en las Torres de Manantiales de Mar del Plata. A partir de este encuentro, los inscriptos contarán con la guía del juez brasileño Sami Storch y del doctor Miguel Ángel Schiavo, quienes presentarán un enfoque innovador para abordar las desavenencias y disputas en distintos ámbitos profesionales.

Según la Red Sistémica Mar del Plata, declarado de interés municipal, el seminario ofrecerá espacios teóricos y prácticos diseñados para que los inscriptos experimenten directamente este enfoque. A través de estas actividades, se busca fortalecer la comprensión y gestión de conflictos en variados ámbitos, integrando herramientas sistémicas, vivenciales y estratégicas.

Mar del Plata será sede del primer Seminario Internacional de Derecho Sistémico

El también doctor Sami Storch, especialista en Derecho Sistémico y Constelaciones Familiares, compartirá su metodología aplicada en Brasil desde 2004, con un alto índice de un 90% de conciliación en los procesos donde interviene. Al desarrollar la jornada, realizará ejercicios vivenciales y constelaciones en vivo, basadas en casos y temas presentados por los inscriptos, fomentando la interacción práctica y el aprendizaje aplicado.

Sin embargo, el doctor Miguel Ángel Schiavo, médico argentino y especialista en Constelaciones Familiares con enfoque fenomenológico, ofrecerá una charla magistral orientada al reconocimiento personal y profesional. Al participar de la sesión, los asistentes podrán descubrir los recursos internos disponibles, comprender su rol en la resolución de conflictos y adoptar una mirada más consciente, integradora y pacífica en la vida cotidiana y profesional.

A cargo de la Red Sistémica Mar del Plata, el seminario está dirigido a profesionales del derecho, mediadores, estudiantes y público general interesados en profundizar en estrategias innovadoras para la resolución de conflictos y la mejora de los vínculos familiares y sociales.

Cuándo es y cómo inscribirse en el Seminario Internacional de Derecho Sistémico

El evento innovador en Argentina es organizado por la Dra. Sandra Gallaso, abogada sistémica y directora de Red Sistémica Mar del Plata. A palabras de la especialista: “Aplicar la mirada sistémica me hizo reencontrarme con mi pasión por la abogacía, y llevo más de 30 años ejerciéndola. Por eso, si estás abierto a incorporar una nueva perspectiva, que promueva el equilibrio y la pacificación, te invito a participar de un encuentro transformador”.

Se llevará a cabo los días 29 y 30 de agosto en el Centro de Convenciones de las Torres de Manantiales en la Ciudad de Mar del Plata. Además, los interesados pueden solicitar informes e inscribirse hasta el 30 de agosto a través de Red Sistémica Mar del Plata (www.redsistemicamdq.com.ar).