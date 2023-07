Marcos Galperin criticó a Fito Páez por sus cuestionamientos a Cuba: "Se despierta un zombie"

El documental “La Habana de Fito” sigue generando polémicas. Tras las críticas del rosarino contra el régimen cubano se le sumó la opinión del fundador de Mercado Libre. Marcos Galperín publicó en su cuenta de Twitter: "Se despierta un zombie", en relación a la opinión del cantante y compositor.

Todo estaba previsto para que el documental con la mirada de Fito Páez sobre la isla fuera un éxito. Sin embargo, las palabras del rosarino criticando el modelo comunista cubano hizo que el documental pasara del cine a la TV en horarios lejos de la mayor audiencia.

"Ya pasaron 64 años, ya está, se terminó. Basta de echarle la culpa al bloqueo norteamericano. Hay que buscar una manera más inteligente para que no siga muriendo gente de hambre ni en el mar", dijo Fito Páez. Rápidamente, el Ministerio de Cultura de la isla “cuestionaron sus opiniones”.

En diálogo con el medio digital español El Toque, Páez denunció: “Hacen la pasada del documental en TV abierta, de un día para el otro, sin tener la autorización de Juan Pin (Vilar), que es el director, sin tener los derechos musicales, ni mi permiso para pasarlo. Entonces eso se convierte en una provocación”. Y agregó que le hubiera gustado “tener realmente una discusión al respecto” sobre los motivos por los cuales la película se pasó por TV, “como lo haría un intelectual o una persona ligada seriamente a la vida estatal”.

El rosarino también cuestionó la muerte de uno de los líderes de la revolución cubana: Camilo Cienfuegos. “En una discusión que yo tengo con parte de la juventud comunista de aquellos años, les planteo: ‘Muchachos, tienen que investigar esto’. No podés repetir la letra de lo que te dicen, sobre todo si no tenés pruebas empíricas”. Recordemos que la oposición castrista considera que la muerte de Cienfuegos no fue un accidente, sino que el héroe cubano estaba ganando popularidad eclipsando la imagen de Fidel Castro.

El golpe inesperado

Mientras distintas figuras del espectáculo aprovecharon para tomar partido por o contra los dichos del Fito Páez, un inesperado tweet del CEO de Mercado Libre acaparó la mirada. Marcos Galperín, un hombre que se mantiene, generalmente, al margen de estas disputas, tildó al cantante de “Zombie”.

Sus dichos replicaron de inmediato en la plataforma de Musk con más de un millón de vistas, dos mil retweets y casi 15 mil “likes”.

Para Fito Páez, la revolución cubana "ya se detuvo"

El documental

Por fuera de las polémicas, el documental exhibe principalmente aquella noche de diciembre de 1993, cuando más de cien mil personas se acercaron a la Plaza de la Revolución para la presentación del disco “El amor después del amor”.

Además, el film recorre la presentación del rosarino en el Parque Lenin, en 1997, cuando presentó la canción “Habana”, en una clara demostración de amor a la capital cubana durante el concierto solidario para recaudar dinero en una campaña contra el SIDA que organizó Pablo Milanés y a la que también se sumó el español, Joaquín Sabina.

NT/fl