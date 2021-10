Mavys Álvarez denunció al entorno de Diego Maradona por trata de personas

Tras el escándalo por la entrevista a Mavys Álvarez, la mujer que denunció haber sido “novia” de Diego Maradona a los 16 años cuando el jugador estaba en Cuba, la “Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina” realizó una denuncia al entorno del Diez por trata de personas. Ahora, la mujer cubana se presentó como querellante en el expediente que está en manos del juez federal Julián Ercolini.

La semana pasada, Fernando Míguez, por parte de la Fundación, presentó la denuncia en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el ala de la Procuración que investiga delitos de trata, comandada por los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo. Se investiga si podría haber existido el delito de tráfico de personas cuando Mavys fue trasladada a la Argentina siendo menor de edad.

Ahora bien, mediante el abogado argentino Gastón Marano, Mavys se presentó ante la Justicia argentina y pidió ser querellante en la denuncia por trata de personas al entorno de Maradona de aquel entonces en Cuba.

Entre los acusados se encuentran Guillermo Coppola, Mariano Israelit, Omar Suárez, entre otros, para investigar si fueron autores de trata al traer a Mavys a Argentina “sin el consentimiento de sus padres”, y “bajo presiones”, donde además fue sometida a una cirugía estética sin tener la mayoría de edad, según informó Infobae.

En tanto, la investigación judicial, que está en manos del juez federal Julián Ercolini, ya comenzó en Comodoro Py, donde interviene la fiscal Paloma Ochoa.

La polémica revelación de Mavys Álvarez, la "novia" de Maradona: "Diego quería tener hijos conmigo"

El viaje de Mavys a Buenos Aires

“Él me llevó a la droga cuando tenía 16 años”, “no podía decirle que no”, “me golpeó muchas veces” y “quería tener hijos conmigo”, fueron algunas de las frases de la mujer, durante la entrevista en América TeVé, por Canal 41 de Miami, en donde reveló los estremecedores detalles de su vínculo con Maradona.

Además, contó sobre su viaje a la Argentina y cómo recibió un permiso por parte del entonces presidente cubano Fidel Castro para trasladarse desde La Habana hasta Buenos Aires, donde fue presionada para hacerse una cirugía de aumento de busto.

“Es importante para mí destacar que, en la Argentina, donde permanecí durante dos meses y medio, no se me permitía salir sola de los hoteles donde me alojé. Tampoco de un departamento en Capital, donde me alojé. Siempre había personas encargadas que yo permaneciera allí. Las únicas dos actividades que me dejaron hacer fue ir a comprar ropa e ir al zoológico, siempre acompañada. En la Argentina, y siendo menor de edad, fui presionada para hacerme una operación de aumento de mamas, sin autorización de ninguna persona responsable”, dice en una parte de la denuncia de Mavys.

De ese modo, se investigará cómo hizo Mavys para viajar y pasar por Migraciones, si era menor de edad no tenía la autorización de sus padres, al igual que para la cirugía. Para Marano, el letrado de Mavys, hubo una connivencia por parte de las autoridades migratorias locales y extranjeras, por lo que ahora la Justicia deberá decidir si la causa prescribió, dado que se trata de un hecho que ocurrió en el año 2001.

CFT/ff