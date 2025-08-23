Miles de corredores participarán de la Media Maratón de Buenos Aires este domingo 24 de agosto y al ser masiva, muchas de sus calles estarán cortadas durante el fin de semana. En ese sentido, es preciso tener en cuenta cuáles son las calles en las que no se podrá circular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Si bien la maratón se llevará a cabo el domingo, los trabajos previos para el recorrido empezaron este sábado 23. Según informó el Gobierno Porteño, la Media Maratón se llevará a cabo en los barrios de Monserrat, Microcentro, Retiro, Recoleta y Palermo. Los vecinos no podrán circular por esos lugares.

Qué calles estarán cortadas por la Media Maratón de Buenos Aires 2025

Las calles que estarán cortadas debido a la Media Maratón de Buenos Aires 2025 son las siguientes:

Cierre total de Avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre Avenida Dorrego y Julio Argentino Noble, el día sábado 23 de agosto, en el horario de 14.00 a 16.00 horas del día siguiente.

Cierre total de las salidas de Avenida Dorrego y Avenida Sarmiento de la autopista Illia, sentido centro, entre las 5 y las 12 del domingo.

Cortes totales y momentáneos iniciarán en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Avenida del Libertador, Carlos Pellegrini, Avenida Corrientes, Avenida Leandro N. Alem Sur (sin afectar carriles exclusivos de Metrobús), Avenida Rivadavia, Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, Carlos Pellegrini, Bernardo de Irigoyen, Avenida Belgrano, Avenida Presidente Julio A. Roca, Avenida Hipólito Yrigoyen, Avenida Paseo Colón Sur (sin afectar carriles exclusivos de Metrobús), Avenida Independencia, Avenida 9 de Julio (sentido norte, sin afectar carriles exclusivos de Metrobús), Arroyo, Carlos Pellegrini y Avenida Sarmiento, y cierres totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales a la hora del paso de los participantes, el día domingo en el horario de 8 a 12.

Recorrido de la Media Maratón de Buenos Aires 2025

La Media Maratón de Buenos Aires iniciará en Dorrego, después irán por Avenida Figueroa Alcorta, y luego por 9 de Julio y Avenida Independencia. Luego, los corredores irán por microcentro, y para finalizar pasarán por Paseo Colón y Avenida Libertador. La línea de llegada coincide con el punto de inicio, en los bosques de Palermo.

A qué hora inicia la Media Maratón de Buenos Aires