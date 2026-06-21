Desnudaron a "La Juanita": ARCA y la Policía confiscaron 123 millones en ropa floja de papeles

Un megaperativo policial en el barrio porteño de Once desbarató el funcionamiento ilegal de nueve locales comerciales y decomisó un cargamento millonario de contrabando que contenía más de 13 mil prendas de vestir y 250 pares de zapatillas por un valor de mercado estimado en 123 millones de pesos.

Los procedimientos policiales fueron ejecutados de manera simultánea en la galería "La Juanita", ubicada en la Recova de la avenida Pueyrredón, frente a la Plaza Miserere, donde funcionaban de forma ilegal los nueve locales comerciales cuya mercadería fue incautada, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

Las acciones judiciales se desencadenaron por una exhaustiva investigación llevada adelante por la Unidad Técnico Operativo Judicial del Ministerio de Seguridad de la Ciudad (UTOJ), la cual comenzó a trabajar sobre una presunta red de venta mayorista de indumentaria textil de origen importado que era comercializada irregularmente en la zona.

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El despliegue territorial estuvo coordinado por personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC) en conjunto con dos grupos de contención y la participación activa de verificadores de la Dirección General de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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Fueron inspectores de la Aduana, junto a las fuerzas de seguridad porteñas, quienes confiscaron el millonario cargamento de mercadería ante las severas infracciones detectadas al Código Aduanero vigente, secuestrando así más de 13 mil prendas y calzado de contrabando.

A través de las tareas de investigación previas, las autoridades involucradas determinaron fehacientemente que el los establecimientos investigados se comercializaban productos que ingresaron al país tras eludir los controles fiscales obligatorios, cometiendo una abierta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Las órdenes de allanamiento fueron emitidas por el Juzgado en lo Penal Económico 1, a cargo de Ezequiel Berón de Astrada, y permitieron confiscar varios bultos que contenían, entre otras cosas,110 camperas, remeras deportivas, conjuntos, pantalones, vestidos, ropa interior y 250 pares de zapatillas, quedando todo a disposición de la Justicia.

AS./HB