Miles de fieles peregrinan a Luján bajo la tormenta y García Cuerva destacó el entusiasmo por la visita del Papa

Miles de fieles comenzaron este sábado 3 de octubre la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, en una jornada marcada por las lluvias y las tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La tradicional caminata reúne a personas de distintas edades que se dirigen hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján para rezar, agradecer y realizar pedidos a la Virgen.

La convocatoria de este año también está atravesada por la expectativa que genera la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. En ese contexto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aseguró que la llegada del pontífice impulsó a numerosos fieles a sumarse a la peregrinación “Este año la presencia del Santo Padre en noviembre impulsa a muchos a salir, porque creo que todos estamos entusiasmados con su visita”, sostuvo el religioso al referirse a la convocatoria.

La caminata comenzó durante la madrugada, pese a las condiciones meteorológicas adversas. Los primeros grupos de peregrinos avanzaron con paraguas, pilotos y ropa impermeable por el recorrido que une el barrio porteño de Liniers con el santuario mariano, en un trayecto de aproximadamente 60 kilómetros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

García Cuerva habló de la visita del Papa y del clima social

En declaraciones sobre la próxima visita de León XIV, García Cuerva anticipó que el pontífice encontrará una sociedad con expectativas de mejorar su situación, pero también atravesada por tensiones y diferencias. El arzobispo consideró que el Papa descubrirá a “un pueblo esperanzado, con ganas de salir adelante y que no baja los brazos”. Sin embargo, remarcó que esa esperanza convive con un reclamo social contra las actitudes que profundizan las divisiones, sostuvo que la sociedad también le dice “basta a la intolerancia, la discriminación y el rechazo hacia quienes piensan diferente”.

Sus declaraciones se produjeron en la antesala de una visita que tendrá a Luján como uno de los puntos centrales de la agenda papal. León XIV llegará al país el 8 de noviembre y, de acuerdo con lo previsto, permanecerá hasta el día 11, cuando participará de una celebración en la ciudad bonaerense.

La expectativa por la presencia del pontífice se suma así al tradicional encuentro religioso de octubre, que cada año convoca a miles de personas que emprenden el camino hacia la casa de la Virgen de Luján.

Peregrinación a Luján 2026: esperan un millón de personas

Cómo será el recorrido de la peregrinación

La 52° edición de la Peregrinación Juvenil a Luján se desarrolla entre el sábado 3 y el domingo 4 de octubre. El trayecto principal comienza en el santuario de San Cayetano, en Liniers, y atraviesa los partidos bonaerenses de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes de llegar a la Basílica de Luján.

La caminata es libre y gratuita, y los participantes pueden incorporarse desde distintos puntos del recorrido, según sus posibilidades físicas. Muchos peregrinos realizan el trayecto completo, mientras que otros caminan solo algunos kilómetros. Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, la convocatoria vuelve a poner el foco en la fe, la solidaridad y el acompañamiento entre quienes comparten el recorrido.

La misa central está prevista para las 7 del domingo 4 de octubre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Durante la jornada también habrá celebraciones religiosas y espacios de asistencia para los fieles que lleguen al santuario.

Para facilitar el traslado de los peregrinos, Trenes Argentinos anunció servicios especiales durante el sábado 3 y el domingo 4 de octubre en el ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento. Los refuerzos conectarán las estaciones de Moreno y Luján, con frecuencias adicionales para quienes quieran acercarse al recorrido o regresar después de participar de la celebración religiosa. Además, durante la madrugada del domingo se incorporará un servicio eléctrico especial hacia Liniers para facilitar el regreso de los fieles.

Peregrinación a Luján 2026: cuándo es, cuántos kilómetros son y cómo prepararse para caminar

El operativo de seguridad y asistencia ante las lluvias

La organización de la peregrinación contempla un dispositivo especial para acompañar a los fieles durante las aproximadamente 36 horas de actividad. El operativo involucra a organismos provinciales, municipios y equipos de la Iglesia, con tareas de prevención, asistencia sanitaria, seguridad y distribución de agua y alimentos.

La Provincia de Buenos Aires desplegará efectivos de seguridad, patrulleros, motos, caballos, drones y un helicóptero para monitorear distintos puntos del recorrido. También se instalarán torres de iluminación en sectores del camino. En materia sanitaria, habrá ambulancias, hospitales móviles y equipos médicos, además de refuerzos en las guardias de hospitales provinciales y municipales de la zona. El dispositivo incluye un centro de coordinación de emergencias en la Universidad Nacional de Luján para organizar la respuesta ante incidentes.

Los puestos de asistencia también contarán con agua, frutas, alimentos y baños químicos. A su vez, se prevén mecanismos para ayudar a localizar a familiares, especialmente en situaciones en las que puedan extraviarse niños, niñas o adolescentes.

La lluvia constituye uno de los principales factores a tener en cuenta durante esta edición. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó precipitaciones durante la mañana del sábado y condiciones inestables durante buena parte de la jornada, con una mejora prevista hacia la noche.

CS / EM