Peregrinación a Luján 2026: esperan un millón de personas

Serán casi 60 kilómetros de caminata, muchas horas de esfuerzo y una multitud avanzando hacia el mismo punto.

Este sábado 3 y domingo 4 de octubre se realiza la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, una de las mayores expresiones populares de fe de la Argentina, que este año se desarrollará bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

La Municipalidad de Luján estima que más de un millón de personas llegarán a la ciudad durante el fin de semana, aunque otras proyecciones difundidas en las últimas horas elevan aún más esa cifra.

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La columna principal, encabezada por la Imagen Peregrina de la Virgen, partirá el sábado a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers. Desde allí atravesará distintos puntos del oeste del Conurbano hasta completar los casi 60 kilómetros que separan al templo porteño de la Basílica de Luján. Muchos caminantes, de todos modos, se incorporan en estaciones intermedias.

La peregrinación nació en 1975 y, con el paso de las décadas, se convirtió en una cita que desborda ampliamente a los grupos juveniles que le dieron origen. Familias, parroquias, colegios y grupos de amigos recorren cada año el camino llevando pedidos, agradecimientos o promesas.

La organización recomienda, especialmente para quienes caminan por primera vez, hacerlo acompañados y no emprender solos el recorrido.

Para acompañar semejante movimiento se desplegará un operativo sanitario y de seguridad de gran magnitud. Habrá más de 60 puestos de salud distribuidos a lo largo del trayecto, además de ambulancias, dispositivos de emergencia, baños, puestos de hidratación y personal de seguridad y tránsito. La organización de la peregrinación cuenta además con unos 6.500 voluntarios que colaboran gratuitamente en diferentes sectores del recorrido.

Trenes. También habrá un refuerzo especial del transporte ferroviario. Según la información difundida para el operativo, Trenes Argentinos sumará frecuencias entre Moreno y Luján durante sábado y domingo para absorber tanto el movimiento de quienes se incorporan a la caminata como, principalmente, el regreso de los peregrinos después de su llegada a la Basílica. AySA dispondrá camiones cisterna para abastecer de agua potable.

Uno de los factores que obligará a tomar precauciones será el tiempo. Los pronósticos elaborados durante la semana anticipaban condiciones inestables durante parte del sábado, con posibilidad de lluvias y tormentas, elevada humedad y viento del noreste. Para la noche y la madrugada del domingo, en tanto, uno de los principales riesgos podría ser la formación de neblinas y bancos de niebla, con reducción de la visibilidad. Como las previsiones pueden modificarse rápidamente, la recomendación es revisar el parte actualizado.

La sugerencia para quienes recorran grandes distancias es utilizar calzado cómodo y previamente usado, medias de recambio y ropa liviana en capas. Este año, además, resulta conveniente sumar una prenda impermeable y algo de alimentos y bebida.