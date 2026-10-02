Peregrinación a Luján: guía con todo lo que hay que saber antes de salir

La tradicional peregrinación tendrá como lema “Madre, en tu brazo nos reconocemos hermanos” y comenzará oficialmente el sábado a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers. La llegada será a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde el domingo a las 7 de la mañana se celebrará la misa central.

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Peregrinación a Luján: qué llevar en la mochila

Antes de comenzar una caminata de esta extensión es importante preparar una mochila liviana con los elementos necesarios para atravesar distintas condiciones durante el día y la noche. El Santuario de Luján recomienda llevar agua, alimentos livianos, protector solar, gorra, un impermeable y ropa de abrigo para la madrugada.

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También es conveniente sumar medias de repuesto, curitas o elementos para atender posibles ampollas. Otro elemento importante es llevar el DNI y un papel con los datos de un contacto de emergencia. También se recomienda tener el celular cargado y, si es posible, llevar un cargador portátil. Quienes toman medicación habitual deben llevarla consigo y, ante alguna condición de salud, consultar previamente con un profesional.

El calzado y la ropa, dos claves para la caminata

Uno de los principales consejos para quienes participan es no estrenar zapatillas durante la peregrinación. El calzado debe ser cómodo y estar previamente adaptado al pie para reducir el riesgo de lastimaduras. También se aconseja utilizar medias sin costuras y llevar uno o dos pares de repuesto.

La ropa debe ser cómoda y permitir caminar durante varias horas. Como el recorrido atraviesa el día y continúa durante la noche, es recomendable contar con una prenda de abrigo y un impermeable liviano. Para los tramos nocturnos, la ropa clara o algún elemento reflectivo puede ayudar a mejorar la visibilidad frente a los vehículos.

Hidratación, comida y descanso durante el recorrido

Durante la caminata se recomienda hidratarse con frecuencia, incluso cuando no aparezca la sensación de sed, y comer pequeñas cantidades de alimentos livianos a lo largo del recorrido. También es importante mantener un ritmo constante y realizar descansos cortos y frecuentes en lugar de esperar hasta sentir un cansancio excesivo.

Los pies requieren especial atención. Ante el primer roce o molestia conviene detenerse y tratar la zona para evitar que una pequeña lastimadura se transforme en una ampolla. A lo largo del camino habrá puestos de hidratación y asistencia para quienes necesiten atención.

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Dónde pedir asistencia durante la Peregrinación a Luján

El operativo de este año contará con más de 60 puestos de salud distribuidos a lo largo de la ruta. También habrá puestos de la Cruz Roja y hospitales de campaña de distintos puntos de Luján.

En la ciudad funcionarán puestos sanitarios, entre otros lugares, en las Heras y Vicente López, en las inmediaciones de la Basílica, en San Martín y Padre Salvaire y en Lavalle y 9 de Julio. Además, habrá hospitales de campaña en el puente de control y sobre la avenida de Nuestra Señora de Luján.

Cómo será el operativo de transporte

Para quienes lleguen o regresen en tren, Trenes Argentinos dispuso servicios adicionales en el ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento durante el sábado 3 y el domingo 4. También habrá un servicio eléctrico especial que partirá desde Moreno hacia Liniers a las 2:30 del domingo.

En Luján también habrá modificaciones en el transporte y cortes de calles desde las primeras horas del sábado hasta la mañana del domingo. La Terminal de Ómnibus será trasladada temporalmente desde las 6 del sábado y las distintas líneas de colectivos tendrán puntos de salida alternativos durante el operativo.

Una recomendación clave antes de empezar

La organización aconseja caminar acompañado, acordar un punto de encuentro con el grupo y respetar siempre los sectores habilitados para los peregrinos. También es importante no caminar por las vías del tren y prestar especial atención durante los tramos nocturnos.

La caminata comienza este sábado y el recorrido completo ronda los 60 kilómetros, aunque cada persona puede incorporarse en distintos puntos y realizar una distancia acorde a sus posibilidades. La prioridad debe ser llegar de manera segura y pedir asistencia ante cualquier malestar o lesión.