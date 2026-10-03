El planetario de Sierra de la Ventana fue declarado de Interés Turístico

El planetario Ciasive de Sierra de la Ventana sumó un nuevo reconocimiento: fue declarado de interés turístico provincial por el gobierno bonaerense.
La resolución destaca su aporte a la divulgación científica, la educación y el turismo astronómico, además de su papel en la diversificación de la oferta turística de la región. Abierto desde octubre de 2023, el Centro de Interpretación Astronómica combina una exposición dedicada a la ciencia espacial con una sala de cine inmersivo 5D, equipada con pantalla 4K, sonido envolvente y efectos físicos.
También ofrece observaciones con telescopios, talleres, actividades escolares, Star Party y travesías nocturnas para explorar el cielo serrano.
La Provincia destacó además sus vínculos de cooperación con organismos científicos como la Conae, la CNEA, el Instituto Argentino de Radioastronomía y la Universidad Nacional de San Martín.
Ubicado en Sierra de la Ventana, el Ciasive se presenta como el único planetario de la provincia de Buenos Aires.