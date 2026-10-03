Open House Buenos Aires: más de 150 espacios abrirán gratis sus puertas este fin de semana

Más de 150 espacios de la Ciudad de Buenos Aires abrirán sus puertas este fin de semana para una nueva edición de Open House Buenos Aires, el festival de arquitectura y urbanismo que propone descubrir edificios y lugares que habitualmente no están abiertos al público. La iniciativa será gratuita y permitirá recorrer casas privadas, construcciones históricas, estadios, teatros, oficinas y obras contemporáneas, entre otros espacios, en diferentes barrios porteños.

Durante las dos jornadas, vecinos y visitantes podrán acercarse a algunos de los edificios más singulares de Buenos Aires y conocerlos desde una perspectiva diferente. No será necesario ser arquitecto, estudiante o especialista para participar: la propuesta está dirigida a cualquier persona interesada en descubrir la ciudad, su patrimonio y las historias que se esconden detrás de sus fachadas.

La edición 2026 contará con más de 30 espacios que abrirán sus puertas por primera vez. Entre las incorporaciones aparecen el Estadio Nueva Chicago, el Hogar Obrero de Villa Ortúzar y Casa Mendoza, además de otras propuestas que amplían el mapa de lugares para visitar durante el fin de semana.

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El festival permitirá armar diferentes recorridos, ya que los espacios participantes tendrán días y horarios específicos de apertura. En líneas generales, las visitas se desarrollarán de 10 a 14 y de 15 a 19, aunque cada edificio tendrá su propia modalidad. Por eso, antes de salir a recorrer la Ciudad, los organizadores recomiendan consultar el mapa y el catálogo completo disponible en www.openhousebsas.org, donde se puede verificar la dirección, el día y el horario correspondiente a cada espacio.

Mirar desde adentro. La particularidad de Open House Buenos Aires está en ofrecer la posibilidad de atravesar puertas que durante el resto del año permanecen cerradas o tienen un acceso restringido. La experiencia permite conocer viviendas particulares, edificios de valor patrimonial, espacios culturales, instalaciones deportivas y construcciones que forman parte de la identidad urbana de Buenos Aires.

Entre los espacios destacados de esta edición figuran el Club Ferro Carril Oeste - Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, el Edificio de Renta Bencich, el Edificio Editorial Perfil (ver recuadro), la Reserva Lago Lugano, los Estudios para artistas y locales comerciales, el Edificio Olazábal 1961, una Casa en Saavedra y el PH Velazco, entre otros.

A esa selección se suman construcciones que ofrecen recorridos muy diferentes entre sí y permiten entender cómo la arquitectura fue acompañando las transformaciones de Buenos Aires.

Casa Mendoza. Ubicada en Mendoza 3385, una obra de LBS La Base Studio, de Teresa Sarmiento y Nicolás Tovo.

La vivienda ya existía y había sido construida por un ingeniero civil a mediados de la década de 1970. Para su transformación se decidió conservar únicamente la estructura original y modificar el resto de la construcción.

El resultado es una vivienda compacta que se desarrolla en tres niveles y que permite observar cómo una obra existente puede ser adaptada a nuevas necesidades sin perder completamente su estructura original.

Estadio de Nueva Chicago. Ubicado en Justo Antonio Suárez 6913 y conocido popularmente como la “República de Mataderos”.

El estadio fue inaugurado el 27 de octubre de 1940, durante la presidencia de Guillermo López, quien estuvo al frente de la institución entre 1939 y 1940 y tuvo un papel central en la gestión de los terrenos donde se construyó.

Su historia está estrechamente relacionada con el crecimiento de Mataderos y con la presencia histórica del Mercado Nacional de Hacienda.

Casa Biferdil. Ubicado en San Martín 1137, el inmueble fue construido en 1920 como residencia particular del ingeniero y arquitecto belga Jules –Julio– Dormal. Concebido como petit hôtel, pertenece a una tradición arquitectónica de influencia francesa y conserva en su interior distintos elementos y materiales originales.

La visita permitirá observar cómo una construcción histórica puede adaptarse a una función contemporánea sin dejar de lado sus características originales.

Casa Elena. En este caso, Open House propone conocer Casa Elena, Wenceslao Villafañe 1319, Barracas, una vivienda que parte de las características particulares de su entorno para desarrollar una solución arquitectónica de escala reducida.

Editorial Perfil, entre los más requeridos

Ubicado en California 2715, en el barrio de Barracas, el edificio de Editorial Perfil es uno de los espacios destacados de OHBA y uno de los puntos más convocantes de los recorridos por el sur de la Ciudad. Inaugurado en 2015, el complejo combina una arquitectura contemporánea con la historia de uno de los barrios más clásicos del sur porteño, como es Barracas.

El proyecto, diseñado por el estudio Plaghos y Asoc., se organiza alrededor de un gran espacio central de doble altura que alberga la redacción y permite una visión panorámica sobre las distintas áreas del edificio. Estudios de radio y televisión, oficinas, imprenta, bar, restaurante, gimnasio y espacios de expansión forman parte de este complejo.

Uno de sus principales atractivos se encuentra en el hall de acceso: allí se conserva uno de los mayores fragmentos del histórico Muro de Berlín fuera de Alemania. La pieza de patrimonio histórico convive con un edificio pensado para integrar en un mismo espacio la producción de diarios, revistas, sitios web, contenidos audiovisuales y una planta gráfica de alta tecnología.

Durante Open House, Editorial Perfil ofrece así la posibilidad de conocer desde adentro un edificio donde arquitectura, tecnología, patrimonio y actividad periodística conviven en un mismo lugar.