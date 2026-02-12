Miramar reunió a 1.832 personas para hacer “la planchita” y quedó a un paso del récord mundial

La localidad cordobesa de Miramar de Ansenuza fue escenario este domingo de un evento masivo que combinó turismo y desafío deportivo: 1.832 personas flotaron de manera simultánea en la laguna Mar Chiquita, en lo que fue la segunda edición del intento por batir el récord mundial de “la planchita”.

Según informó la organización, el conteo oficial dejó a la convocatoria a 109 participantes de la marca vigente, establecida en 2017 en Carhué, en el Lago Epecuén, donde 1.941 personas flotaron durante 30 segundos en un registro reconocido por Guinness World Records.

El evento se desarrolló en la Playa Central de Miramar y contó con acreditación previa, delimitación de sectores en el agua y coordinación para cumplir con los tiempos establecidos.

El antecedente del récord Guinness en Argentina

El desafío que se intentó replicar en Córdoba tiene antecedente argentino. En 2017, la ciudad bonaerense de Carhué logró el récord mundial de mayor cantidad de personas flotando en simultáneo en el lago Epecuén, también caracterizado por su alta salinidad.

Esa condición es clave: la concentración de sal facilita la flotación sin esfuerzo, lo que permite sostener la postura boca arriba durante el tiempo requerido. La laguna Mar Chiquita —uno de los mayores espejos de agua salada del país— ofrece características similares, lo que la convierte en un escenario apto para este tipo de iniciativas.

La edición 2026 en Miramar fue la segunda que se organiza con este formato, lo que muestra la intención de consolidar el evento dentro del calendario turístico local.

Impacto turístico en Miramar de Ansenuza

Además del intento por acercarse al récord, la jornada incluyó actividades recreativas y culturales en la costanera: música en vivo, DJ, juegos y propuestas gastronómicas. La convocatoria movilizó tanto a residentes como a visitantes, en plena temporada alta.

El evento se inscribe en una estrategia de posicionamiento turístico que busca fortalecer la identidad de Miramar dentro del corredor de Ansenuza, especialmente tras la creciente visibilidad de la región por su entorno natural.

Si bien no se alcanzó la marca mundial, la cifra de 1.832 participantes representa una de las convocatorias más numerosas de este tipo en el país y consolida a la localidad como sede de un evento propio con capacidad de atracción regional.