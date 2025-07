La tragedia en la casa de Villa Devoto, que dejó cinco muertos, volvió a alertar a los consumidores sobre el cuidado del sistema de calefacción en los hogares. Un mal uso o fallas en estos equipos pueden provocar intoxicaciones con monóxido de carbono —un gas inodoro e incoloro que puede causar enfermedades e incluso la muerte al ser inhalado—, además de provocar quemaduras o incendios.

Por este motivo, el Ministerio de Salud difundió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes en el hogar y detalló cómo identificar si el sistema de calefacción presenta fallas.

Cómo usar el aire acondicionado en invierno para ahorrar en la factura de luz | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cuáles son los síntomas de monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas venenoso que se esparce en el aire del ambiente. Se forma por combustiones deficientes. No se puede ver el color, no tiene olor y no irrita las mucosas. Una vez inhalado, se combina con la hemoglobina de la sangre a través de los pulmones e impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales.

A pesar de que este gas es venenoso y no se puede oler, hay indicios para saber si la calefacción no funciona de forma adecuada:

Coloración amarilla o anaranjada de la llama, en lugar de color azul.

Aparecen manchas o tiznado en las paredes; decoloración de los artefactos, de sus conductos de evacuación de gases o alrededor de ellos.

Algunas de las causas de aparición de monóxido de carbono se encuentra en el mal estado de electrodomésticos de gas o en sus instalaciones:

No hay ventilación del ambiente donde hay combustión

Instalación de artefactos en lugares incorrectos.

Quemador de gas con la entrada de aire primario baja.

Acumulación de hollín u otro material en el quemador.

Pérdidas de gas, los errores más comunes | Perfil

Cómo prevenir accidentes en el hogar con las estufas en invierno

El Ministerio de Salud, aconsejó que es necesario que un gasista matriculado verifique la instalación y controle su buen funcionamiento. Deben consultarse las calderas y calefones; revisar que la válvula esté en condiciones y la combustión sea correcta.

Es importante ver la combustión en el caso de calefactores o estufas que funcionan a gas o que son para la quema de materiales (como hogares a leña) dado que pueden causar monóxido de carbono (CO).

Por otra parte, el Ministerio de Salud aconsejó que la llama de estos artefactos de calefacción, hornallas y hornos sea siempre de color azul. Si se ve de color amarillo, hay que consultar a un gasista matriculado para que se haga un control.

Los consumidores deben evitar calefaccionar el hogar con braseros, parrillas de carbón, garrafas de camping, calentadores a kerosene o equipos que generan combustión de manera directa en ambientes cerrados.

MC.

LT.