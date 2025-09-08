Murió Juan Ortelli, exdirector de Rolling Stone Argentina

El periodista Juan Ortelli, exdirector de la edición argentina de Rolling Stone, murió a los 43 años. La noticia se conoció este lunes y fue confirmada por su colega y amigo Pablo Plotkin. Ortelli había forjado una extensa trayectoria en el periodismo cultural, donde se destacó como cronista de la escena musical y como impulsor del hip hop y las batallas de freestyle en español.

Según trascendió, Ortelli atravesaba problemas circulatorios por los que se encontraba bajo tratamiento, aunque llevaba una vida normal. Fue hallado sin vida en su departamento y se espera la realización de una autopsia para precisar las causas del deceso.

Nacido en Mendoza, Ortelli se trasladó a Buenos Aires a los 20 años y rápidamente se incorporó a Rolling Stone, donde sus crónicas y entrevistas marcaron un estilo directo, visceral y comprometido. En 2013 asumió la dirección de la revista, cargo que ejerció hasta 2018.

Bajo su conducción, la publicación atravesó años de cambios en la industria, sin perder su impronta crítica y su apuesta por la música y la cultura popular. Fue autor de recordadas entrevistas, como la que protagonizó en 2008 con Pity Álvarez, publicada en tapa, en la que logró retratar al músico en un registro íntimo y desbordante de anécdotas.

Ortelli también fue pionero en la cobertura del hip hop y el freestyle en Argentina y en la región. Desde los primeros días de El Quinto Escalón en Parque Rivadavia hasta su rol como jurado en las batallas de Red Bull y la Liga Bazooka, supo convertirse en un puente entre la prensa, los artistas y las nuevas audiencias.

Actualmente trabajaba en un libro monumental sobre la historia del rap en español, proyecto que, según sus allegados, concebía como una “biblia” del movimiento urbano.

El periodista chileno B Side, host de competencias de freestyle, lo despidió con palabras que resumen su influencia: “Para los comunicadores, ese referente era Juan Ortelli. Todos queríamos llegar a ser el 1% de lo que fue”.

En su mensaje de despedida, Pablo Plotkin lo definió como un “periodista extraordinario, apasionado como pocos y con un talento artesanal para la edición de revistas”. También resaltó su amor por la prensa escrita y su convicción de que el periodismo debía sostenerse con rigor y entrega absoluta.

