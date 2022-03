Murió Sebastián Amurín, el joven que luchó durante ocho años contra un extraño tumor en el rostro

Sebastián Amurín D´amico, quien padecía un sarcoma embrionario en el maxilar derecho, murió luego de una larga lucha contra esta enfermedad. El joven, que tenía 25 años, utilizó hasta su último momento las redes sociales para contar su batalla contra el cáncer, su vida cotidiana y enseñar cómo hacía frente a la burocracia de los distintos trámites que hacía para ser atendido.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado que difundió en su cuenta de Instagram. "Lamentamos comunicar que Sebastián ha fallecido. En el transcurso del día vamos a dar datos de dónde será velado. Muchas gracias a todos por el incondicional apoyo todos estos años, él ya no sufre más”, indicaron en la publicación.

“Ya no sé cómo escribir que no me quiero morir, ya no sé cómo pedirle a Dios que por favor pare todo esto que no quiero sufrir más”, había escrito Sebastián en uno de sus últimos posteos acerca de su enfermedad, una de las más extrañas que existen. Según los especialistas, afecta al 0,5% de los pacientes con este tipo de padecimiento y a él se lo habían diagnosticado en 2014 luego de que descubriera un pequeño bulto de grasa en su cara.

"Sé que lamentablemente no hay nada para hacer en lo médico y en lo alternativo. Probé un montón de cosas, pero nada funcionó. Es un tumor demasiado agresivo", contó el joven en uno de sus últimos videos. Recibí tanta toxicidad durante estos ocho años en tantos tratamientos que lamentablemente no los puedo recibir más. Si hago un tratamiento más, corro el riesgo de muerte. Qué enfermedad de mierda. Saber que hice absolutamente todo y que ya no hay más nada por hacer”, añadió.

“Los oncólogos dicen que se topan con un tumor así cada diez años. No es un tumor frecuente. Tuve un tumor demasiado agresivo que no me dejó hacer mucho más que todos estos tratamientos. Pero bueno, hacía este video para que me vean, para que sepan que estoy bien. No sé mucho qué decir. No sé dónde buscar ayuda. No hay mucho más para hacer más que esperar un simple milagro que no sé si va a ocurrir. Es muy chocante todo eso", dijo, al dar a conocer que en los últimos meses su enfermedad había avanzado severamente.

A pesar de su situación, Sebastián también se caracterizó por su buen ánimo, voluntad inquebrantable y mostrar los aspectos normales de su vida. En el mundo virtual hablaba de su fanatismo por River Plate y durante un tiempo hizo posteos de su relación con Natalia, una joven que fue su novia.

Luego de la publicación para comunicar su fallecimiento, la familia informó que el velatorio del joven sería en la Cochería de la Quintana, en el centro de la localidad de Moreno y volvió a agradecer por el apoyo recibido.

fp / ds