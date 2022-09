"No son normales": maestra maltrataba a sus alumnos y ellos decidieron filmarla

En las últimas horas, un video viral en el que se ve como una maestra maltrata a sus estudiantes, causó conmoción en la comunidad educativa. Las imágenes fueron tomadas en la escuela N°1 de la ciudad bonaerense de Lobos. Allí, según relatan los jóvenes afectados, habrían recibido maltratos de la docente desde el mes de marzo y es por eso que, cansados de la situación, decidieron filmarla e intentar viralizar las imágenes.

“Si se van a empezar a pintar con el pincel, entonces los mando a una escuela especial porque no tienen la capacidad de entender las cosas”, comienza a gritar la docente de arte a los alumnos de segundo año.

“Tienen algún problema, habrá que tomar una medicación, no sé, pero así no se puede. Evidentemente, no entienden, chicos. No son normales, discúlpenme”, continuó.

De acuerdo a la información que surgió luego de que las imágenes se hicieran virales, la grabación data del pasado 30 de agosto. A pesar de esto, la denuncia se conoció en los últimos días. La madre de uno de los estudiantes dijo a TN: “Los maltratos empezaron en marzo. Los chicos se cansaron y la grabaron. Además, su hijo es alumno de la escuela especial de nuestra ciudad. No queremos imaginar cómo lo trata”.

La misma mujer comentó que un grupo de padres se reunió con el director de la institución, para plantearle el problema y buscar una solución, pero este les respondió: “no pueden filmar sin consentimiento de la profesora. Si se viraliza vamos a denunciar a los alumnos y sus familias”. Ante esto, la madre de uno de los estudiantes dijo: “Nunca nos pidió disculpas”.

La madre de otra alumna del mismo curso dijo que la docente siempre los maltrataba. “Por suerte uno de los chicos la grabó y tenemos el video como prueba”, señaló. Además, la mujer comentó que un grupo de padres se reunió con la maestra, pero ella negó la veracidad de los hechos. “Las imágenes son contundentes, no puede negar nada. Además, nos amenazó y nos dijo que si el video se viralizaba nos iba a denunciar. Yo no tengo miedo. Ya puse un abogado”, sentenció.

Tras el hecho, la docente habría sido separada de su cargo y llevaría a cabo tareas administrativas dentro de la misma institución, con el fin de que no tenga contacto con los menores. Además, se desconoce si se le iniciará algún tipo de investigación o si se tomará otra determinación sobre su continuidad dentro de la escuela.

MAR / ff