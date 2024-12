Notre Dame celebró por primera vez la Navidad luego del incendio de 2019

Una gran cantidad de fieles acudieron el martes a la catedral Notre Dame de París para asistir a las primeras misas navideñas luego de la reapertura de este monumento de la arquitectura gótica. La sede de la arquidiócesis de París estuvo cerrada durante cinco años luego de un incendio ocurrido en 2019.

Durante la jornada se celebraron varios oficios y a medianoche tuvo lugar la tradicional Misa del Gallo que da comienzo a la Navidad. La catedral de más de 860 años de antigüedad volvió a abrir sus puertas el pasado 7 de diciembre luego de pasar por una gigantesca obra de restauración.

Un centenar de fieles que aguardaban antes de la primera eucaristía ingresaron en fila al templo, donde un hombre con un chaleco con las siglas de Notre Dame les advertía en inglés: "Just the mass, no visit!" (solo para misas, no para visitas).

Familias y parejas, de toda Francia e incluso el extranjero, acudieron a la catedral. "Solía venir a misa aquí todos los años, durante diez años, antes del incendio", explicó a la AFP Daniel James, un azafato estadounidense de 46 años que vive en Seattle.

"Estoy muy contento de volver aquí, es tan mágico y especial, es un sentimiento de esperanza, de alegría", añadió.

Desde el incendio que asoló Notre Dame el 15 de abril de 2019, no se habían oficiado estas misas que celebran, para los cristianos, el nacimiento de Jesús.

Julien Violle, un ingeniero de 40 años que viajó de Suiza con sus dos hijos, explicó que llegaron temprano "para asistir a la misa de las 16 horas y estar en una buena posición. Es un monumento magnífico", afirmó.

La celebración de la Navidad en la Catedral de Notre Dame

La ceremonia contó con una vigilia musical a cargo del coro de Notre Dame, que comenzó a las diez de la noche. Luego, la tradicional Misa del Gallo fue oficiada por el arzobispo de París, Laurent Ulrich.

Valentine Guilleux, una estudiante de 21 años que fue del oeste de Francia con su familia para pasar las vacaciones, afirmó que estuvo algo menos de una hora haciendo cola. "¡Pero vale la pena! Es la primera vez, y probablemente la única, que asistiré a la Misa del Gallo en Notre Dame. Es simbólico y muy importante para nosotros", explicó.

"¡Nuestros corazones están de fiesta!", celebró en un mensaje navideño difundido el martes el arzobispo Ulrich, quien rindió homenaje a los trabajadores que restauraron la catedral y permitieron "borrar el dolor del incendio (...) dejando solo la alegría del reencuentro".

El acceso a la catedral, que reavivó el interés del público con su reapertura, permanece sujeto a un estricto aforo de 2.700 personas.

Tras cinco años de obras, Notre Dame de París volvió a abrir sus puertas el 7 de diciembre con una ceremonia a la que asistieron numerosas personalidades, entre ellas el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el dirigente ucraniano Volodimir Zelenski.

Para los católicos, esta Navidad marca también el inicio del Jubileo, el "Año Santo" 2025 de la Iglesia católica, que fue inaugurado el martes por la noche por el papa Francisco desde el Vaticano. Se esperaba que esta gran peregrinación internacional, organizada cada 25 años, atrayera a Roma a más de 30 millones de fieles.

La costosa y monumental reconstrucción de la catedral de Notre Dame

El renacimiento de Notre Dame fue posible gracias a una inversión colosal de 770 millones de dólares, financiada en gran parte por donaciones internacionales, especialmente provenientes de Estados Unidos.

El arduo trabajo de cientos de artesanos no solo devolvió su esplendor a la nave central, sino que también resaltó detalles inéditos en las capillas adyacentes. Entre ellas, destaca la dedicada a la Virgen de Guadalupe, una rareza en Europa y un gesto hacia la comunidad latinoamericana.

