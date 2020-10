Nueva toma en Bariloche: una comunidad mapuche usurpó un predio de 600 hectáreas

Una comunidad mapuche tomó este jueves 15 de octubre un predio de 600 hectáreas en El Foyel, un paraje ubicado a unos 80 kilómetros de Bariloche y 46 kilómetros de El Bolsón. Se trata de un campo que pertenece a la familia Soriani, quienes denuncian que sufren "maltratos" y no pueden salir de la propiedad. Los integrantes del movimiento lof Gallardo Calfú aseguran que hace 40 años fue despojada de esas tierras por una estafa.

El fiscal Francisco Arrien de El Bolsón tomó intervención en el caso ante la denuncia de Arturo Soriani, propietario del campo, quien acusó el ingreso y la toma de posesión de sus tierras por parte de la denominada lof Gallardo Calfú, que alega la recuperación de un territorio ancestral.

Según publicó diario de Río Negro, en el lugar integrantes de la comunidad mapuche bloquearon el acceso a la propiedad y exhibieron banderas con la consigna de "territorio ancestral mapuche", mientras que en el interior del predio existen tres viviendas donde permanece la familia Soriani. En las últimas horas, se viralizó un video en el que se observa un grupo de personas encapuchadas que bloquean el camino de acceso a la propiedad. También hay un cordón de la Policía de Río Negro que custodia el lugar y por orden del fiscal impide el ingreso de personas.

En diálogo con Radio Mitre, Martín Soriani denunció que los están "maltratando, no podemos movernos dentro de nuestra propiedad" ya que les "bloquearon los caminos de acceso y quedamos encerrados". "La policía está custodiando la entrada pero nosotros acá estamos solos. Anoche estuvo la policía custodiándonos pero se retiraron", detalló.

Además, explicó que se trata de un campo de 350 hectáreas que fue comprada por su padre hace más de 40 años. "No tenemos luz, ni gas. Se nos van agotando las cosas. No podemos ir a comprar, no tenemos alimento para los animales. Ayer vino un fiscal que me dice que me tengo que dirigir hasta El Bolsón para hacer la denuncia y llevar los papeles que acrediten la titularidad del campo. Los papeles los tenemos pero nos ponen a la par de estos delincuentes".

"De los ocupantes conocemos dos personas, una es la hija del que le vendió al campo a mi papá. Es gente de la zona, gente de El Bolsón. Mapuches no. Son entre 20 y 30 personas. Se ocultan en el bosque y cuando ayer vino el fiscal empiezan a los gritos a aparecer de a poco", agregó.

En un comunicado, la comunidad denunció que el origen del conflicto data de 40 años cuando Miguel Soriani, quien trabajaba en un aserradero de El Foyel, conoció a Sixto Gallardo Calfú, quien fue "despojado del territorio mediante una estafa" y que las tierras en conflicto suman unas 600 hectáreas.

"Como mapuches conscientes de nuestro origen tenemos la necesidad de rehabitar y desarrollarnos dignamente en el mismo, fortaleciéndonos desde nuestra espiritualidad, con las fuerzas del lugar que siempre estuvieron", expresaron en el documento en el que señalan que "resistirán" ante "la embestida terrateniente y cualquier atropello por parte del Estado".

