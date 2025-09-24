Paro de trenes en el AMBA: el Gobierno pide la conciliación obligatoria ante el conflicto con La Fraternidad

La Secretaría de Transporte de la Nación y Trenes Argentinos impulsaron en las últimas horas este miércoles que se dicte la conciliación obligatoria ante el conflicto con el gremio de La Fraternidad y a través de un comunicado expresaron que “no había sido posible hacerla antes, debido a que el sindicato no se había manifestado oficialmente y anticipado la medida”.

Se observó la presencia de pasajeros caminando por las vías del tren frente a la tardanza en el servicio, lo que también generó enojo y repudio por este accionar.

Demoras y cancelaciones en el Tren Roca: las personas caminan por las vías y abren las puertas manualmente

Fuentes de la cartera de Transporte nacional informaron que con las herramientas públicas de esta mañana y la declaración realizada por un representante sindical, “se pudo hacer oficial el pedido de conciliación, para asegurar que el pasajero pueda viajar en las condiciones habituales y que la extorsión del gremio no afecte su viaje”.

Demoras y cancelaciones en el Tren Roca

La actividad restringida del Tren Roca comenzó a las 00 horas de este miércoles y se extenderá como mínimo hasta el cierre del día. Las formaciones de todas las líneas ferroviarias que recorren el AMBA funcionan a reglamento.

Entre los motivos específicos de la medida de fuerza, el sindicato denunció “la falta de una propuesta superadora en paritarias”, el “deficiente servicio de la ART, considerado “deplorable e insuficiente”, los bajos ingresos en distintas líneas a causa de acuerdos inconsultos y las diagramaciones e itinerarios, calificados como "un desastre y sin apertura a sugerencias”

Los trenes en el AMBA circulan a 30 km/h por una protesta de maquinistas: cuándo se reanudará el servicio

Frecuencia restringida en los trenes del AMBA y acumulación de pasajeros en el AMBA

La falta de frecuencia genera una acumulación de personas en los andenes, que se encuentran repletos y con largas esperas que complican la rutina diaria de los usuarios, debido a una serie de demoras y de cancelaciones de los servicios.

Actividad restringida del Tren Roca

Se espera que las demoras en las estaciones de trenes se intensifiquen durante las horas pico en el AMBA cuando se concentra la mayor cantidad de pasajeros. }

Tren Mitre: ¿hasta cuando no brindará servicio?

Esta situación, posiblemente afecte el servicio regular de otros medios de transporte, porque muchos se volcarán a tomar colectivos o subtes como vías alternativas de traslado frente a la interrupción parcial del servicio ferroviario.

