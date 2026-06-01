Durante la mañana de este lunes los Metrodelegados sorprendieron con un inesperado paro en la Línea C del subte que se encuentra generando complicaciones, demoras y largas filas de espera para viajar en colectivo en la zona de la estación Constitución. El resto de las líneas A, B, D, E, H y el Premetro funcionan con normalidad.

La medida de fuerza se lleva a cabo bajo la consigna: "Paro de subte: no a los trenes con asbesto", como puede leerse en los carteles realizados por los gremialistas, y se espera que el paro se sostenga durante todo el transcurso del día, aunque Emova ya se encuentra dialogando con Metrodelegados para destrabar el conflicto.

La Línea F cambiará el paisaje urbano porteño: ¿dónde estarán ubicadas las bocas del subte?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Si bien el paro fue anunciado durante la noche del domingo por la Asociación de Gremiales de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), la medida de fuerza no dejó de sorprender a los usuarios que utilizan la línea diariamente y se encontraron con que la Línea C este lunes no presta servicio en toda su extensión entre Constitución y Retiro.

"La empresa no cumple con el acuerdo firmado en el acta del 31 de mayo de 2024, donde los Nagoya 5000 con asbesto ya no estarían en circulación para esta fecha", reclamó a través de un comunicado el secretario general del gremio, Néstor Segovia.

En diálogo con radio La Red, Segovia amplió sus declaraciones y explicó: "La empresa no dice que hoy vencía una formación y que ya no tendría que laburar más, y que tendríamos que estrenar coche nuevo para que los pasajeros viajen sin asbesto".

"Estamos esperando una reunión. Hasta ahora no nos llamó nadie", remarcó el secretario gremial, quien destacó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires escuchó el reclamo del gremio y retiró 400 toneladas del material tóxico, aunque reclaman que se retire la totalidad del asbesto por cuestiones de salud de los trabajadores y pasajeros del subte.

El resto de las líneas A, B, D, E, H y el Premetro funcionan con normalidad.

Desde su lugar, Emova indicó que está llevando a cabo un plan para retirar la presencia de asbesto de las formaciones, considerando que el elemento altamente tóxico fue utilizado históricamente en la construcción, frenos de vehículos y aislantes por su resistencia.

"Tenemos más de 5000 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo en el subte, que arrojan resultados muy por debajo de los considerados adecuados para la salud en su totalidad", sostuvieron desde la empresa concesionaria.

Aumentan colectivos, subte y peajes desde el 1° de junio: el boleto mínimo supera los $1.000 en el conurbano

Con respecto a la medida de fuerza de este lunes, la empresa explicó: "Ante el anuncio de una medida de fuerza por parte de un grupo de delegados para este lunes 1 de junio en la Línea C, Emova manifiesta su preocupación por este tipo de acciones sindicales que perjudican directamente a los usuarios".

"La compañía ratifica que continúa trabajando desde 2018 en el plan integral de desasbestizado en todo el ámbito de la Red, incluida la flota Nagoya en la que se han realizado trabajos de oclusión de acuerdo a las normas existentes y en conformidad con los sindicatos, con aprobación de las autoridades laborales, la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y SBASAU", detallaron a través de un comunicado.

Cuáles son las estaciones afectadas por el paro en la Línea C

Como consecuencia del sorpresivo paro de este lunes, se vieron afectadas las siguientes estaciones:

-Constitución

-San Juan

-Independencia

-Moreno

-Avenida de Mayo

-Diagonal Norte

-Lavalle

-General San Martín

-Retiro

Frente a la medida de fuerza, los pasajeros pueden optar por utilizar otras líneas de subte, las cuales funcionan con normalidad, colectivos o trenes para realizar combinaciones similares en medio de las demoras y una mayor concentración de usuarios.

AS/ff