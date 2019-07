Polémica por una charla de veteranos de Malvinas en el Colegio Nacional de Buenos Aires: "Fue negacionista"

Los excombatientes de Malvinas Luis Cervera y Héctor Sánchez fueron convocados por el Colegio Nacional Buenos Aires para realizar una charla con los chicos de cuarto y quinto año sobre la Guerra de 1982 en el Atlántico Sur, en el marco del Día de la Independencia. Julia Epstein, presidenta del Centro de Estudiantes, contó que el acto tuvo lugar el jueves 11 de julio y comenzó con un video que mostraba aviones militares, fragmentos bíblicos y las batallas que tuvieron lugar durante la guerra.

Tras las imágenes, según su testimonio, los exoficiales dieron la posibilidad de responder preguntas. En ese momento, un alumno les consultó sobre cuál era su postura con respecto a los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y como había sido la situación de los jóvenes de 18 años que habían ido a combatir sin capacitación ni armamento. "Ellos dijeron que iban a opinar de la Fuerza Aérea porque del resto de las fuerzas no sabían y solo iban a hablar de su experiencia personal. Y que el resto (en referencia al número de desaparecidos) se trataba de una opinión", aseguró Epstein en declaraciones al canal de noticias TN.

Tras esto, un padre que estaba presente se paró e interrumpió a los exsoldados. "Los interpeló diciendo que había hecho la colimba y que fue una de las peores experiencias de su vida. Criticó a las autoridades diciendo que no podía creer que siguieran permitiendo el acto y que en un colegio se diera una clase de estrategias militares", detalló la joven. Luego del cruce, el vicerrector del Nacional Buenos Aires dio por terminado el acto y desde el Centro de Estudiantes (Cenba) repudiaron lo sucedido.

En este marco, padres y madres de la comunidad educativa emitieron un comunicado y remarcaron que el video “tenía elementos religiosos no admitidos en un colegio público y laico”. El estudiante de quinto año, Vicente Liut, quien participó del acto, afirmó que “se presentaron, dijeron que estuvieron en Malvinas y que en el video iban a mostrar su entrenamiento y el rol que tuvieron en la guerra”, según consignó Página 12.

Por su cuenta, los excombatientes salieron a defenderse. "Nosotros lo que hacemos es transmitir la historia que muchas veces no está escrita en los libros. Somos actores vivos que podemos contar lo que pasó, pero no dejaron que los chicos nos preguntaran", aseguró Cervera. "Estamos dolidos por la situación y me duele que los jóvenes no hayan podido saber lo que nos pasó hace 37 años. No voy a permitir sufrir esta falta de respeto y consideración y menos en una institución educativa", agregó Sánchez en declaraciones al canal de noticias.

AB/FF