PuedoDecidir: lanzan una campaña para prevenir el embarazo adolescente no deseado

por Mariana Sarramea

En Argentina, cada seis minutos una adolescente entra a una sala de parto. Son en total 258 nacimientos por día de mujeres entre 10 y 19 años, de los cuales el 70% no fueron planificados. De esa cifra, siete corresponden a niñas menores de 15 años.

Con este grave panorama, organizaciones de la sociedad civil desarrollarán del 21 al 28 de septiembre la campaña #PuedoDecidir, en el marco de la Semana de la Prevención del Embarazo no planificado en la Adolescencia.

En su quinta edición, los organizadores reconocen que las cifras no son alentadoras. "Queremos seguir llegando a más lugares con este mensaje. Pero si bien vamos por el lado positivo de poder decidir, los datos no son alicientes. Hay cierta disminución de los índices en todas las edades, pero no es muy significativa y es desigual dependiendo del territorio", expresó Mabel Bianco titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

Según datos oficiales, cerca del 14% de los nacimientos que se producen en la Argentina son de adolescentes y una de cada cuatro adolescentes ya habían tenido al menos un hijo. En provincias del Norte, como Chaco, Formosa o Misiones, este porcentaje es aún mayor; uno de cada cinco nacimientos corresponde a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.

Maternidad adolescente hoy en Argentina

En este marco, un estudio de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil para el primer decenio, señala que el 34,4% de las y los adolescentes no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. De ese total, el 47,4% fue por falta de información o información errónea vinculada con mitos falsos y el 33,3% fue porque "él no quería".

A casi 13 años de la aprobación de la ley 26.510 de Educación Sexual Integral (ESI), el acceso a la información sigue siendo uno de los principales obstáculos con los que se enfrentan los adolescentes. De acuerdo a datos oficiales, el 96% de los docentes asegura conocer la ley, sin embargo, el 75% de los alumnos sostiene que la información no es útil ni adecuada.

"Hay muchos problemas de implementación", aseguró Tomás Jais de 17 años, que participa de forma activa en la campaña a través de Amnistía Internacional y fue uno de los adolescentes convocados para hablar de la problemática en primera persona. "En la mayoría de las escuelas hay algunas charlas, pero no son suficientes. No se habla de cuidados, de contención, ni violencia de género. Y hay escuelas en las que ni siquiera tienen ESI", relató.

Embarazo adolescente: 7 mitos para desterrar

Agustina Vaccari alumna de Colegio Bartolomé Mitre e integrante de la Red nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva (Red Nac) puso el foco en la responsabilidad del Estado para garantizar la formación docente. "El ministerio debería sacar alguna propuesta para que todos los profesores se eduquen en ESI. Porque nosotros lo pedimos, pero las personas que nos lo tiene que dar no saben lo que es o no saben cómo tratarlo", sostuvo.

En tanto, Maia Rosental Murno, que cursa en el Colegio Nicolás Avellaneda, se refirió a la cuestión del placer femenino. "Nos hablan más que nada de la prevención de infecciones y enfermedades, del embarazo no deseado, pero nunca se enfocan en el placer, menos en el femenino. Esto también es un reclamo. Aunque, lógicamente, primero queremos la aplicación de la ESI en todas las escuelas", expresó.

En este punto, Santiago Rodríguez de 20 años y también miembro de RedNac hizo hincapié en la importancia de hablar de consentimiento. "No hay ningún juego en la falta de consentimiento. No es no. Vos tenés que tener el derecho a decidir si querés seguir con una situación, o no", expresó y celebró que "la juventud está respondiendo cada vez más a estas demandas y marcando cada vez más los errores".

El embarazo adolescente no deseado es un tema complejo y responde a múltiples factores sociales, económicos y culturales. A la falta de educación sexual integral en las escuelas, se le suman las representaciones estereotipadas de los roles de mujeres y varones que invisibilizan la diversidad sexual, el abuso y la violencia sexual, y sobre todo, las dificultades para el acceso a los servicios de salud y a la interrupción legal del embarazo.

Por el embarazo adolescente, se ensancha la brecha laboral

"La campaña apunta a fortalecer el concepto de que la sexualidad no es reprimible. Necesitamos como sociedad que los adolescentes puedan decidir, y para eso es necesario generar mayores grados de ejercicio de ciudadanía", expresó, por su parte, Fernando Zingman, especialista en Salud de Unicef Argentina.

La campaña está dirigida principalmente a adolescentes de entre 13 a 18 años de todo el país, especialmente del NOA y NEA y áreas urbanas CABA, Córdoba, Rosario y Gran Buenos Aires, Gran Córdoba y Gran Rosario.

Este año, las organizaciones que son parte de la Campaña para prevenir el embarazo no planificado en la adolescencia son: UNICEF, FEIM, la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac), Amnistía Internacional, FUSA AC, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Huésped, Fundación Kaleidos, Doncel, Las Otras Voces e Intercambios.

Para más información entrá a www.puedodecidi

