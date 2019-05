San Miguel del Monte: qué pasó con el operador del centro de monitoreo que difundió el video de la persecución

Un empleado del Centro de Monitoreo de la localidad bonaerense de San Miguel del Monte se convirtió en protagonista central en la causa que investiga la muerte de Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez en una presunta persecución a manos de la policía. El joven, llamado Alexis, sería el responsable de la difusión del video en el que se puede ver a una patrulla de la policía local persiguiendo a los tiros al Fiat 147 en el que los chicos paseaban.

Según pudo saber PERFIL, el empleado habría enviado capturas y videos a sus allegados pocas horas después del hecho, mientras la documentación de las cámaras era enviada a la fiscalía. De acuerdo a información publicada por el sitio del canal de noticias TN, el día en que se conocieron las imágenes, el joven recibió un comunicado en el que le pedían que no vuelva a su trabajo. Poco después las autoridades habrían cambiado de opinión y le habrían dicho que vuelva "el lunes", pero cuando finalmente se presentó ante sus responsables, le pidieron que regrese "recién el martes".

Ante esta situación de irregularidad, los trascendidos de un desplazamiento comenzaron a crecer. No obstante, fuentes de la intendencia confirmaron a PERFIL que "no fue despedido" y que este lunes 27 de mayo mantuvo una reunión con las autoridades del área y un delegado gremial en la que "se le garantizó" su puesto de trabajo. Además, revelaron que la nota para que el joven no se presente en su puesto habría sido enviada por el exsecretario de seguridad Claudio Martínez, detenido en el marco de la causa.

Comunicado en las redes de ATE Monte.

El dato fue confirmado en sus redes por Jorge Luis Álvaro, secretario general de ATE Monte. "Tuvimos la reunión con el abogado de municipio, el sr. Lucio Quejillaver con respecto a la situación del compañero Alexis Rodríguez. Él mismo nos dijo que la medida la había tomado el jefe del sector Claudio Martínez para preservar su integridad", detalló este lunes. "Los días que el compañero no fue a trabajar no serán descontados. No iba hacer echado del municipio. Va haber una reestructuración en el sector porque están viendo a quién ponen de jefe y el va a quedar en el sector", agregó.

El caso. Aníbal Suárez, Gonzalo Domínguez, Danilo Sansone y Camila López fallecieron en la madrugada del lunes 20 de mayo, tras chocar contra un camión cuando paseaban en un Fiat 147 por la colectora 9 de Julio cerca del kilómetro 111 de la Ruta 3. En un principio, la Policía Bonaerense informó que habían "embestido" porque "escaparon a toda velocidad" de un control policial. Los vecinos mostraron su repudio a la versión oficial con una protesta que fue reprimida. Tras días de confusión, el fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, confirmó que uno de los chicos tenía una bala en un glúteo y que el auto en el que viajaban tenía "orificios" de arma.

Este domingo, Claudio Martínez, el secretario de Seguridad del partido bonaerense de San Miguel del Monte, también fue detenido junto al teniente primero Héctor Enrique Ángel, el oficial inspector José Duran y la oficial subayudante Nadia Genaro. Ya son doce los detenidos por este hecho.

