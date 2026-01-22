La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 22 de enero de 2026
-
A la cabeza: 4439 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
-
5226
-
3047
-
5965
-
3162
-
4745
-
6755
-
7639
-
0770
-
5742
-
2636
-
1599
-
5092
-
8913
-
9508
-
9779
-
6388
-
0643
-
1290
-
2933
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 22 de enero de 2026
-
A la cabeza: 4139 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4139
-
7840
-
7327
-
0073
-
3577
-
3942
-
6750
-
5928
-
7705
-
0546
-
3704
-
0984
-
1774
-
5621
-
7192
-
3778
-
1324
-
7114
-
3748
-
8868
Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 22 de enero de 2026
-
A la cabeza: 4173 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4173
-
0271
-
8688
-
2855
-
5720
-
3355
-
2225
-
4043
-
0557
-
2568
-
5312
-
4683
-
9635
-
5202
-
0019
-
6608
-
5604
-
5821
-
7592
-
0820
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 22 de enero de 2026
-
A la cabeza: 4255 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4255
-
4640
-
6788
-
1215
-
3878
-
4880
-
0670
-
6323
-
4867
-
4463
-
6965
-
3505
-
6806
-
1478
-
7032
-
8171
-
9367
-
2921
-
0614
-
1018
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 22 de enero de 2026
-
A la cabeza: 1740 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1740
-
3947
-
7062
-
2852
-
7574
-
8598
-
0262
-
4073
-
4269
-
3234
-
7888
-
0154
-
2072
-
7258
-
4495
-
9405
-
1289
-
1907
-
0544
-
3719
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 22 de enero de 2026
-
A la cabeza: 9931 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9931
-
8286
-
8643
-
5759
-
3986
-
3654
-
5637
-
5691
-
7669
-
6403
-
3243
-
0624
-
8746
-
2845
-
5560
-
0883
-
1713
-
7386
-
2251
-
6534
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 22 de enero de 2026
-
A la cabeza: 5728 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5728
-
7180
-
7186
-
6140
-
5317
-
0148
-
6297
-
2383
-
5724
-
6116
-
1908
-
9845
-
3855
-
9912
-
0806
-
2959
-
5152
-
8382
-
8408
-
5937
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 22 de enero de 2026
-
A la cabeza: 0247 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0247
-
9508
-
6050
-
1928
-
3365
-
4684
-
8839
-
9904
-
1478
-
6806
-
2482
-
3530
-
8785
-
8981
-
8933
-
9363
-
1599
-
8625
-
3014
-
3433
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 22 de enero de 2026
-
A la cabeza: Pendiente
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 22 de enero de 2026
-
A la cabeza: Pendiente
Resultados de la Quiniela del 22 de enero de 2026 por provincia
Córdoba
-
Previa: 8440
-
Primera: 0643
-
Matutina: 3223
-
Vespertina: 8383
Santa Fe
-
Previa: 0852
-
Primera: 5056
-
Matutina: 1246
-
Vespertina: 4342
Entre Ríos
-
Previa: 7350
-
Primera: 4138
-
Matutina: 5272
-
Vespertina: 8415
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes tandas de sorteos diarios y diversas jurisdicciones.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco turnos: La Previa (10:15 hs), La Primera (12:00 hs), La Matutina (15:00 hs), La Vespertina (18:00 hs) y La Nocturna (21:00 hs). Cada sorteo es fiscalizado por las autoridades de lotería correspondientes.