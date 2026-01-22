La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 22 de enero de 2026

A la cabeza: 4439 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4439 5226 3047 5965 3162 4745 6755 7639 0770 5742 2636 1599 5092 8913 9508 9779 6388 0643 1290 2933

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 22 de enero de 2026

A la cabeza: 4139 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4139 7840 7327 0073 3577 3942 6750 5928 7705 0546 3704 0984 1774 5621 7192 3778 1324 7114 3748 8868

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 22 de enero de 2026

A la cabeza: 4173 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4173 0271 8688 2855 5720 3355 2225 4043 0557 2568 5312 4683 9635 5202 0019 6608 5604 5821 7592 0820

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 22 de enero de 2026

A la cabeza: 4255 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4255 4640 6788 1215 3878 4880 0670 6323 4867 4463 6965 3505 6806 1478 7032 8171 9367 2921 0614 1018

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 22 de enero de 2026

A la cabeza: 1740 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1740 3947 7062 2852 7574 8598 0262 4073 4269 3234 7888 0154 2072 7258 4495 9405 1289 1907 0544 3719

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 22 de enero de 2026

A la cabeza: 9931 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9931 8286 8643 5759 3986 3654 5637 5691 7669 6403 3243 0624 8746 2845 5560 0883 1713 7386 2251 6534

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 22 de enero de 2026

A la cabeza: 5728 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5728 7180 7186 6140 5317 0148 6297 2383 5724 6116 1908 9845 3855 9912 0806 2959 5152 8382 8408 5937

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 22 de enero de 2026

A la cabeza: 0247 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0247 9508 6050 1928 3365 4684 8839 9904 1478 6806 2482 3530 8785 8981 8933 9363 1599 8625 3014 3433

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 22 de enero de 2026

A la cabeza: Pendiente

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 22 de enero de 2026

A la cabeza: Pendiente

Resultados de la Quiniela del 22 de enero de 2026 por provincia

Córdoba

Previa: 8440

Primera: 0643

Matutina: 3223

Vespertina: 8383

Santa Fe

Previa: 0852

Primera: 5056

Matutina: 1246

Vespertina: 4342

Entre Ríos

Previa: 7350

Primera: 4138

Matutina: 5272

Vespertina: 8415

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes tandas de sorteos diarios y diversas jurisdicciones.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco turnos: La Previa (10:15 hs), La Primera (12:00 hs), La Matutina (15:00 hs), La Vespertina (18:00 hs) y La Nocturna (21:00 hs). Cada sorteo es fiscalizado por las autoridades de lotería correspondientes.