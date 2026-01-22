jueves 22 de enero de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

QUINIELA de hoy 22 de enero de 2026 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 22 de enero de 2026

  • A la cabeza: 4439 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4439

  2. 5226

  3. 3047

  4. 5965

  5. 3162

  6. 4745

  7. 6755

  8. 7639

  9. 0770

  10. 5742

  11. 2636

  12. 1599

  13. 5092

  14. 8913

  15. 9508

  16. 9779

  17. 6388

  18. 0643

  19. 1290

  20. 2933

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 22 de enero de 2026

  • A la cabeza: 4139 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4139

  2. 7840

  3. 7327

  4. 0073

  5. 3577

  6. 3942

  7. 6750

  8. 5928

  9. 7705

  10. 0546

  11. 3704

  12. 0984

  13. 1774

  14. 5621

  15. 7192

  16. 3778

  17. 1324

  18. 7114

  19. 3748

  20. 8868

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 22 de enero de 2026

  • A la cabeza: 4173 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4173

  2. 0271

  3. 8688

  4. 2855

  5. 5720

  6. 3355

  7. 2225

  8. 4043

  9. 0557

  10. 2568

  11. 5312

  12. 4683

  13. 9635

  14. 5202

  15. 0019

  16. 6608

  17. 5604

  18. 5821

  19. 7592

  20. 0820

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 22 de enero de 2026

  • A la cabeza: 4255 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4255

  2. 4640

  3. 6788

  4. 1215

  5. 3878

  6. 4880

  7. 0670

  8. 6323

  9. 4867

  10. 4463

  11. 6965

  12. 3505

  13. 6806

  14. 1478

  15. 7032

  16. 8171

  17. 9367

  18. 2921

  19. 0614

  20. 1018

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 22 de enero de 2026

  • A la cabeza: 1740 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1740

  2. 3947

  3. 7062

  4. 2852

  5. 7574

  6. 8598

  7. 0262

  8. 4073

  9. 4269

  10. 3234

  11. 7888

  12. 0154

  13. 2072

  14. 7258

  15. 4495

  16. 9405

  17. 1289

  18. 1907

  19. 0544

  20. 3719

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 22 de enero de 2026

  • A la cabeza: 9931 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9931

  2. 8286

  3. 8643

  4. 5759

  5. 3986

  6. 3654

  7. 5637

  8. 5691

  9. 7669

  10. 6403

  11. 3243

  12. 0624

  13. 8746

  14. 2845

  15. 5560

  16. 0883

  17. 1713

  18. 7386

  19. 2251

  20. 6534

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 22 de enero de 2026

  • A la cabeza: 5728 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5728

  2. 7180

  3. 7186

  4. 6140

  5. 5317

  6. 0148

  7. 6297

  8. 2383

  9. 5724

  10. 6116

  11. 1908

  12. 9845

  13. 3855

  14. 9912

  15. 0806

  16. 2959

  17. 5152

  18. 8382

  19. 8408

  20. 5937

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 22 de enero de 2026

  • A la cabeza: 0247 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0247

  2. 9508

  3. 6050

  4. 1928

  5. 3365

  6. 4684

  7. 8839

  8. 9904

  9. 1478

  10. 6806

  11. 2482

  12. 3530

  13. 8785

  14. 8981

  15. 8933

  16. 9363

  17. 1599

  18. 8625

  19. 3014

  20. 3433

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 22 de enero de 2026

  • A la cabeza: Pendiente

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 22 de enero de 2026

  • A la cabeza: Pendiente

Resultados de la Quiniela del 22 de enero de 2026 por provincia

Córdoba

  • Previa: 8440

  • Primera: 0643

  • Matutina: 3223

  • Vespertina: 8383

Santa Fe

  • Previa: 0852

  • Primera: 5056

  • Matutina: 1246

  • Vespertina: 4342

Entre Ríos

  • Previa: 7350

  • Primera: 4138

  • Matutina: 5272

  • Vespertina: 8415

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes tandas de sorteos diarios y diversas jurisdicciones.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados en cinco turnos: La Previa (10:15 hs), La Primera (12:00 hs), La Matutina (15:00 hs), La Vespertina (18:00 hs) y La Nocturna (21:00 hs). Cada sorteo es fiscalizado por las autoridades de lotería correspondientes.

