jueves 19 de marzo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy jueves 19 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, jueves 19 de marzo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 19 de marzo

• A la cabeza: 3184 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3184

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  2. 0500

  3. 4009

  4. 6980

  5. 1317

  6. 9370

  7. 6607

  8. 7979

  9. 4843

  10. 5745

  11. 2631

  12. 6096

  13. 5036

  14. 8769

  15. 4104

  16. 3788

  17. 6786

  18. 0003

  19. 8387

  20. 2195

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 19 de marzo

• A la cabeza: 5493 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5493

  2. 9663

  3. 6486

  4. 6414

  5. 4234

  6. 6443

  7. 7096

  8. 6117

  9. 3069

  10. 1629

  11. 3676

  12. 5440

  13. 0295

  14. 7149

  15. 1294

  16. 3855

  17. 3752

  18. 5236

  19. 3968

  20. 8835

Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 19 de marzo

• A la cabeza: 6008 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6008

  2. 6944

  3. 1024

  4. 2828

  5. 4252

  6. 4011

  7. 1330

  8. 5352

  9. 6586

  10. 2786

  11. 3209

  12. 8050

  13. 1047

  14. 6599

  15. 5484

  16. 7192

  17. 5283

  18. 3270

  19. 8780

  20. 2504

Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 19 de marzo

• A la cabeza: 0155 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0155

  2. 7769

  3. 6716

  4. 9435

  5. 1317

  6. 1585

  7. 6672

  8. 2106

  9. 0784

  10. 3035

  11. 1893

  12. 9483

  13. 2902

  14. 8511

  15. 6886

  16. 6300

  17. 1582

  18. 0649

  19. 3385

  20. 4586

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 19 de marzo

• A la cabeza: 6020 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6020

  2. 1735

  3. 7621

  4. 8445

  5. 7214

  6. 2174

  7. 8769

  8. 9625

  9. 9845

  10. 5612

  11. 4153

  12. 3438

  13. 1354

  14. 7712

  15. 0524

  16. 1478

  17. 5863

  18. 0021

  19. 3369

  20. 4514

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 19 de marzo

• A la cabeza: 1621 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1621

  2. 0199

  3. 6864

  4. 0678

  5. 7504

  6. 6499

  7. 7344

  8. 6142

  9. 3797

  10. 8452

  11. 5321

  12. 9984

  13. 0124

  14. 5563

  15. 7842

  16. 3302

  17. 1954

  18. 4872

  19. 6055

  20. 2139

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 19 de marzo

• A la cabeza: 2528 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2528

  2. 4796

  3. 5241

  4. 4534

  5. 8413

  6. 7440

  7. 0568

  8. 6632

  9. 3145

  10. 9901

  11. 2453

  12. 1874

  13. 5562

  14. 0147

  15. 8836

  16. 4752

  17. 3012

  18. 6695

  19. 7421

  20. 1033

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 19 de marzo

• A la cabeza: 0429 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0429

  2. 6440

  3. 2742

  4. 3155

  5. 6614

  6. 1002

  7. 5584

  8. 9635

  9. 8741

  10. 3320

  11. 5142

  12. 0084

  13. 2933

  14. 4451

  15. 7892

  16. 1254

  17. 3003

  18. 6649

  19. 8638

  20. 0728

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 19 de marzo

• A la cabeza: 2641 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2641

  2. 6219

  3. 5289

  4. 1805

  5. 8152

  6. 9777

  7. 4410

  8. 3632

  9. 0014

  10. 7758

  11. 5320

  12. 1964

  13. 8547

  14. 2231

  15. 6985

  16. 3014

  17. 7741

  18. 0258

  19. 3362

  20. 5410

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 19 de marzo

• A la cabeza: 6959 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6959

  2. 2006

  3. 0451

  4. 3321

  5. 6684

  6. 1025

  7. 5532

  8. 9414

  9. 8763

  10. 3120

  11. 5241

  12. 0012

  13. 2985

  14. 4471

  15. 7803

  16. 1294

  17. 3056

  18. 6614

  19. 8699

  20. 0742

Resultados de la Quiniela del 19 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 2456 La Primera: 9961 Matutina: 8636 Vespertina: 5010 Nocturna: 1031

Resultados Santa Fe La Previa: 6975 La Primera: 1756 Matutina: 9423 Vespertina: 2838 Nocturna: 7319

Resultados Entre Ríos La Previa: 0941 La Primera: 2276 Matutina: 7845 Vespertina: 7524 Nocturna: 3868

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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