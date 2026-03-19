Quiniela de hoy jueves 19 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 19 de marzo
• A la cabeza: 3184 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0500
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4009
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6980
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1317
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9370
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6607
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7979
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4843
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5745
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2631
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6096
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5036
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8769
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4104
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3788
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6786
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0003
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8387
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2195
Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 19 de marzo
• A la cabeza: 5493 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5493
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9663
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6486
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6414
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4234
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6443
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7096
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6117
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3069
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1629
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3676
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5440
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0295
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7149
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1294
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3855
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3752
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5236
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3968
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8835
Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 19 de marzo
• A la cabeza: 6008 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6008
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6944
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1024
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2828
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4252
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4011
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1330
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5352
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6586
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2786
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3209
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8050
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1047
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6599
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5484
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7192
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5283
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3270
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8780
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2504
Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 19 de marzo
• A la cabeza: 0155 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0155
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7769
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6716
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9435
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1317
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1585
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6672
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2106
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0784
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3035
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1893
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9483
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2902
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8511
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6886
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6300
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1582
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0649
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3385
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4586
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 19 de marzo
• A la cabeza: 6020 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6020
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1735
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7621
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8445
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7214
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2174
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8769
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9625
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9845
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5612
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4153
-
3438
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1354
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7712
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0524
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1478
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5863
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0021
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3369
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4514
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 19 de marzo
• A la cabeza: 1621 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1621
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0199
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6864
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0678
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7504
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6499
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7344
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6142
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3797
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8452
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5321
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9984
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0124
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5563
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7842
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3302
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1954
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4872
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6055
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2139
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 19 de marzo
• A la cabeza: 2528 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2528
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4796
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5241
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4534
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8413
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7440
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0568
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6632
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3145
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9901
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2453
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1874
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5562
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0147
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8836
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4752
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3012
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6695
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7421
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1033
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 19 de marzo
• A la cabeza: 0429 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0429
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6440
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2742
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3155
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6614
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1002
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5584
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9635
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8741
-
3320
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5142
-
0084
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2933
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4451
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7892
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1254
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3003
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6649
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8638
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0728
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 19 de marzo
• A la cabeza: 2641 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2641
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6219
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5289
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1805
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8152
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9777
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4410
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3632
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0014
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7758
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5320
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1964
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8547
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2231
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6985
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3014
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7741
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0258
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3362
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5410
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 19 de marzo
• A la cabeza: 6959 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6959
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2006
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0451
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3321
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6684
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1025
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5532
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9414
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8763
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3120
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5241
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0012
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2985
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4471
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7803
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1294
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3056
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6614
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8699
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0742
Resultados de la Quiniela del 19 de marzo por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 2456 La Primera: 9961 Matutina: 8636 Vespertina: 5010 Nocturna: 1031
Resultados Santa Fe La Previa: 6975 La Primera: 1756 Matutina: 9423 Vespertina: 2838 Nocturna: 7319
Resultados Entre Ríos La Previa: 0941 La Primera: 2276 Matutina: 7845 Vespertina: 7524 Nocturna: 3868
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.