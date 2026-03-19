Quiniela de hoy jueves 19 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 19 de marzo

• A la cabeza: 3184 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3184 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 0500 4009 6980 1317 9370 6607 7979 4843 5745 2631 6096 5036 8769 4104 3788 6786 0003 8387 2195

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 19 de marzo

• A la cabeza: 5493 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5493 9663 6486 6414 4234 6443 7096 6117 3069 1629 3676 5440 0295 7149 1294 3855 3752 5236 3968 8835

Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 19 de marzo

• A la cabeza: 6008 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6008 6944 1024 2828 4252 4011 1330 5352 6586 2786 3209 8050 1047 6599 5484 7192 5283 3270 8780 2504

Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 19 de marzo

• A la cabeza: 0155 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0155 7769 6716 9435 1317 1585 6672 2106 0784 3035 1893 9483 2902 8511 6886 6300 1582 0649 3385 4586

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 19 de marzo

• A la cabeza: 6020 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6020 1735 7621 8445 7214 2174 8769 9625 9845 5612 4153 3438 1354 7712 0524 1478 5863 0021 3369 4514

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 19 de marzo

• A la cabeza: 1621 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1621 0199 6864 0678 7504 6499 7344 6142 3797 8452 5321 9984 0124 5563 7842 3302 1954 4872 6055 2139

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 19 de marzo

• A la cabeza: 2528 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2528 4796 5241 4534 8413 7440 0568 6632 3145 9901 2453 1874 5562 0147 8836 4752 3012 6695 7421 1033

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 19 de marzo

• A la cabeza: 0429 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0429 6440 2742 3155 6614 1002 5584 9635 8741 3320 5142 0084 2933 4451 7892 1254 3003 6649 8638 0728

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 19 de marzo

• A la cabeza: 2641 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2641 6219 5289 1805 8152 9777 4410 3632 0014 7758 5320 1964 8547 2231 6985 3014 7741 0258 3362 5410

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 19 de marzo

• A la cabeza: 6959 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6959 2006 0451 3321 6684 1025 5532 9414 8763 3120 5241 0012 2985 4471 7803 1294 3056 6614 8699 0742

Resultados de la Quiniela del 19 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 2456 La Primera: 9961 Matutina: 8636 Vespertina: 5010 Nocturna: 1031

Resultados Santa Fe La Previa: 6975 La Primera: 1756 Matutina: 9423 Vespertina: 2838 Nocturna: 7319

Resultados Entre Ríos La Previa: 0941 La Primera: 2276 Matutina: 7845 Vespertina: 7524 Nocturna: 3868

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.