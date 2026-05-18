martes 19 de mayo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy lunes 18 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, lunes 18 de mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 18 de mayo

A la cabeza: 7156

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 7156

  2. 2314

  3. 2858

  4. 7685

  5. 3306

  6. 8783

  7. 8293

  8. 3723

  9. 5440

  10. 9497

  11. 2454

  12. 6516

  13. 4124

  14. 3169

  15. 1361

  16. 3704

  17. 4820

  18. 0643

  19. 3274

  20. 7311

Resultados Quiniela Previa Provincia del 18 de mayo

A la cabeza: 0072

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0072

  2. 1483

  3. 7701

  4. 7422

  5. 7244

  6. 8685

  7. 0691

  8. 3116

  9. 8283

  10. 8147

  11. 0897

  12. 4714

  13. 1854

  14. 1725

  15. 3907

  16. 4723

  17. 4619

  18. 0149

  19. 5177

  20. 3495

Resultados Quiniela Primera Nacional del 18 de mayo

A la cabeza: 3368

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3368

  2. 4147

  3. 3547

  4. 0610

  5. 3008

  6. 1214

  7. 0716

  8. 5016

  9. 3144

  10. 2977

  11. 5092

  12. 7544

  13. 5173

  14. 5822

  15. 3213

  16. 5510

  17. 9309

  18. 8458

  19. 1189

  20. 4382

Resultados Quiniela Primera Provincia del 18 de mayo

A la cabeza: 5083

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5083

  2. 6438

  3. 0457

  4. 5216

  5. 4172

  6. 2569

  7. 8099

  8. 2395

  9. 9073

  10. 5854

  11. 4568

  12. 9777

  13. 9565

  14. 7749

  15. 5948

  16. 3565

  17. 2997

  18. 4753

  19. 4655

  20. 9257

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 18 de mayo

A la cabeza: 3398

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3398

  2. 5689

  3. 5130

  4. 4781

  5. 3843

  6. 2101

  7. 1957

  8. 6112

  9. 2548

  10. 5202

  11. 0751

  12. 1282

  13. 1599

  14. 6960

  15. 9784

  16. 4799

  17. 3257

  18. 8171

  19. 0541

  20. 4165

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 18 de mayo

A la cabeza: 9274

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9274

  2. 4767

  3. 5212

  4. 0132

  5. 1867

  6. 1620

  7. 6345

  8. 5518

  9. 1574

  10. 9179

  11. 6586

  12. 4466

  13. 9774

  14. 7367

  15. 0344

  16. 9547

  17. 8530

  18. 1438

  19. 6192

  20. 5251

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 18 de mayo

A la cabeza: 3788

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3788

  2. 6044

  3. 5583

  4. 4410

  5. 1563

  6. 2231

  7. 9152

  8. 4272

  9. 8410

  10. 1561

  11. 4335

  12. 9811

  13. 1481

  14. 7268

  15. 2487

  16. 3736

  17. 7824

  18. 0633

  19. 5984

  20. 1774

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 18 de mayo

A la cabeza: 4782

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4782

  2. 8780

  3. 1302

  4. 4002

  5. 1556

  6. 4467

  7. 7313

  8. 3995

  9. 3048

  10. 1155

  11. 0221

  12. 2465

  13. 4836

  14. 8241

  15. 1991

  16. 7926

  17. 5362

  18. 3498

  19. 8133

  20. 7766

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 18 de mayo

A la cabeza: 8345

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8345

  2. 5122

  3. 2461

  4. 7809

  5. 4330

  6. 9156

  7. 1128

  8. 3904

  9. 4872

  10. 2108

  11. 5991

  12. 6423

  13. 7711

  14. 0852

  15. 1446

  16. 5399

  17. 6712

  18. 4520

  19. 3145

  20. 8890

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 18 de mayo

A la cabeza: 2622

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2622

  2. 4943

  3. 1203

  4. 0653

  5. 7730

  6. 6156

  7. 6985

  8. 8116

  9. 6289

  10. 5662

  11. 2421

  12. 9598

  13. 7238

  14. 4096

  15. 1181

  16. 7668

  17. 1579

  18. 5217

  19. 4528

  20. 8180

Resultados de la Quiniela del 18 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 1452

  • La Primera: 7394

  • Matutina: 8630

  • Vespertina: 4912

  • Nocturna: 5208

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 3576

  • La Primera: 2360

  • Matutina: 6428

  • Vespertina: 5661

  • Nocturna: 7783

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 0925

  • La Primera: 6183

  • Matutina: 4571

  • Vespertina: 8820

  • Nocturna: 3144

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • • La Previa: 10:15 hs.

  • • La Primera: 12:00 hs.

  • • La Matutina: 15:00 hs.

  • • La Vespertina: 18:00 hs.

  • • La Nocturna: 21:00 hs.

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