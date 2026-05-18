Quiniela de hoy lunes 18 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 18 de mayo

• A la cabeza: 7156

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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7156 2314 2858 7685 3306 8783 8293 3723 5440 9497 2454 6516 4124 3169 1361 3704 4820 0643 3274 7311

Resultados Quiniela Previa Provincia del 18 de mayo

• A la cabeza: 0072

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0072 1483 7701 7422 7244 8685 0691 3116 8283 8147 0897 4714 1854 1725 3907 4723 4619 0149 5177 3495

Resultados Quiniela Primera Nacional del 18 de mayo

• A la cabeza: 3368

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3368 4147 3547 0610 3008 1214 0716 5016 3144 2977 5092 7544 5173 5822 3213 5510 9309 8458 1189 4382

Resultados Quiniela Primera Provincia del 18 de mayo

• A la cabeza: 5083

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5083 6438 0457 5216 4172 2569 8099 2395 9073 5854 4568 9777 9565 7749 5948 3565 2997 4753 4655 9257

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 18 de mayo

• A la cabeza: 3398

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3398 5689 5130 4781 3843 2101 1957 6112 2548 5202 0751 1282 1599 6960 9784 4799 3257 8171 0541 4165

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 18 de mayo

• A la cabeza: 9274

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9274 4767 5212 0132 1867 1620 6345 5518 1574 9179 6586 4466 9774 7367 0344 9547 8530 1438 6192 5251

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 18 de mayo

• A la cabeza: 3788

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3788 6044 5583 4410 1563 2231 9152 4272 8410 1561 4335 9811 1481 7268 2487 3736 7824 0633 5984 1774

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 18 de mayo

• A la cabeza: 4782

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4782 8780 1302 4002 1556 4467 7313 3995 3048 1155 0221 2465 4836 8241 1991 7926 5362 3498 8133 7766

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 18 de mayo

• A la cabeza: 8345

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8345 5122 2461 7809 4330 9156 1128 3904 4872 2108 5991 6423 7711 0852 1446 5399 6712 4520 3145 8890

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 18 de mayo

• A la cabeza: 2622

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2622 4943 1203 0653 7730 6156 6985 8116 6289 5662 2421 9598 7238 4096 1181 7668 1579 5217 4528 8180

Resultados de la Quiniela del 18 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 1452

La Primera: 7394

Matutina: 8630

Vespertina: 4912

Nocturna: 5208

Resultados Santa Fe

La Previa: 3576

La Primera: 2360

Matutina: 6428

Vespertina: 5661

Nocturna: 7783

Resultados Entre Ríos

La Previa: 0925

La Primera: 6183

Matutina: 4571

Vespertina: 8820

Nocturna: 3144

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: