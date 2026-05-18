Quiniela de hoy lunes 18 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 18 de mayo
• A la cabeza: 7156
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7156
-
2314
-
2858
-
7685
-
3306
-
8783
-
8293
-
3723
-
5440
-
9497
-
2454
-
6516
-
4124
-
3169
-
1361
-
3704
-
4820
-
0643
-
3274
-
7311
Resultados Quiniela Previa Provincia del 18 de mayo
• A la cabeza: 0072
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
0072
-
1483
-
7701
-
7422
-
7244
-
8685
-
0691
-
3116
-
8283
-
8147
-
0897
-
4714
-
1854
-
1725
-
3907
-
4723
-
4619
-
0149
-
5177
-
3495
Resultados Quiniela Primera Nacional del 18 de mayo
• A la cabeza: 3368
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3368
-
4147
-
3547
-
0610
-
3008
-
1214
-
0716
-
5016
-
3144
-
2977
-
5092
-
7544
-
5173
-
5822
-
3213
-
5510
-
9309
-
8458
-
1189
-
4382
Resultados Quiniela Primera Provincia del 18 de mayo
• A la cabeza: 5083
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5083
-
6438
-
0457
-
5216
-
4172
-
2569
-
8099
-
2395
-
9073
-
5854
-
4568
-
9777
-
9565
-
7749
-
5948
-
3565
-
2997
-
4753
-
4655
-
9257
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 18 de mayo
• A la cabeza: 3398
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3398
-
5689
-
5130
-
4781
-
3843
-
2101
-
1957
-
6112
-
2548
-
5202
-
0751
-
1282
-
1599
-
6960
-
9784
-
4799
-
3257
-
8171
-
0541
-
4165
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 18 de mayo
• A la cabeza: 9274
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9274
-
4767
-
5212
-
0132
-
1867
-
1620
-
6345
-
5518
-
1574
-
9179
-
6586
-
4466
-
9774
-
7367
-
0344
-
9547
-
8530
-
1438
-
6192
-
5251
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 18 de mayo
• A la cabeza: 3788
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3788
-
6044
-
5583
-
4410
-
1563
-
2231
-
9152
-
4272
-
8410
-
1561
-
4335
-
9811
-
1481
-
7268
-
2487
-
3736
-
7824
-
0633
-
5984
-
1774
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 18 de mayo
• A la cabeza: 4782
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4782
-
8780
-
1302
-
4002
-
1556
-
4467
-
7313
-
3995
-
3048
-
1155
-
0221
-
2465
-
4836
-
8241
-
1991
-
7926
-
5362
-
3498
-
8133
-
7766
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 18 de mayo
• A la cabeza: 8345
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8345
-
5122
-
2461
-
7809
-
4330
-
9156
-
1128
-
3904
-
4872
-
2108
-
5991
-
6423
-
7711
-
0852
-
1446
-
5399
-
6712
-
4520
-
3145
-
8890
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 18 de mayo
• A la cabeza: 2622
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
2622
-
4943
-
1203
-
0653
-
7730
-
6156
-
6985
-
8116
-
6289
-
5662
-
2421
-
9598
-
7238
-
4096
-
1181
-
7668
-
1579
-
5217
-
4528
-
8180
Resultados de la Quiniela del 18 de mayo por provincia
Resultados Córdoba
-
La Previa: 1452
-
La Primera: 7394
-
Matutina: 8630
-
Vespertina: 4912
-
Nocturna: 5208
Resultados Santa Fe
-
La Previa: 3576
-
La Primera: 2360
-
Matutina: 6428
-
Vespertina: 5661
-
Nocturna: 7783
Resultados Entre Ríos
-
La Previa: 0925
-
La Primera: 6183
-
Matutina: 4571
-
Vespertina: 8820
-
Nocturna: 3144
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
-
• La Previa: 10:15 hs.
-
• La Primera: 12:00 hs.
-
• La Matutina: 15:00 hs.
-
• La Vespertina: 18:00 hs.
-
• La Nocturna: 21:00 hs.