Quiniela de hoy Lunes 29 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Ciudad del 29 de junio
• A la cabeza: 3942
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3942
-
2271
-
8598
-
4270
-
1047
-
1649
-
5240
-
7631
-
0352
-
1919
-
2489
-
6512
-
7844
-
5392
-
4110
-
8924
-
3012
-
0544
-
1163
-
9752
Resultados Quiniela Primera Ciudad del 29 de junio
• A la cabeza: 3445
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3445
-
1043
-
0756
-
3463
-
7783
-
3810
-
6542
-
9123
-
0844
-
5291
-
1478
-
8520
-
3965
-
2104
-
7483
-
6391
-
0524
-
4872
-
9951
-
1230
Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 29 de junio
• A la cabeza: 9665
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9665
-
0331
-
2236
-
7073
-
5926
-
2256
-
4810
-
1439
-
8502
-
6371
-
5542
-
1983
-
0471
-
3625
-
7840
-
1299
-
8351
-
4022
-
6914
-
5730
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 29 de junio
• A la cabeza: 4288
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4288
-
3719
-
5159
-
6252
-
8554
-
1885
-
4103
-
9632
-
0741
-
5399
-
2410
-
8530
-
6974
-
1253
-
3844
-
7019
-
9541
-
0233
-
4672
-
1184
Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 29 de junio
• A la cabeza: 9477
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9477
-
8743
-
4202
-
8022
-
6016
-
7203
-
1952
-
3840
-
5519
-
2341
-
8854
-
0129
-
4733
-
6920
-
1152
-
3540
-
7891
-
4023
-
5612
-
8349
Resultados Quiniela Previa Provincia del 29 de junio
• A la cabeza: 1760
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1760
-
1634
-
4289
-
7531
-
0912
-
8421
-
3365
-
5120
-
6943
-
2781
-
4531
-
9812
-
0463
-
7129
-
3842
-
5561
-
2190
-
6034
-
8745
-
1299
Resultados Quiniela Primera Provincia del 29 de junio
• A la cabeza: 6108
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6108
-
6628
-
4701
-
5311
-
1924
-
3886
-
7123
-
0452
-
8563
-
2914
-
4732
-
9104
-
5562
-
8310
-
0247
-
6915
-
3241
-
7854
-
1493
-
5022
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 29 de junio
• A la cabeza: 4063
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4063
-
1843
-
7384
-
4844
-
0424
-
6426
-
7727
-
7125
-
3759
-
4805
-
1887
-
9531
-
2133
-
6052
-
8839
-
4102
-
5740
-
2963
-
1152
-
8349
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 29 de junio
• A la cabeza: 9011
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9011
-
2730
-
1382
-
6778
-
5221
-
0040
-
3481
-
9562
-
4127
-
8350
-
7743
-
1952
-
0361
-
5429
-
8810
-
2493
-
6104
-
3572
-
4911
-
0236
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 29 de junio
• A la cabeza: 5355
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5355
-
3585
-
5489
-
5158
-
4918
-
2567
-
8912
-
4431
-
0219
-
7643
-
9012
-
5431
-
8854
-
1290
-
3642
-
7011
-
4953
-
2184
-
6572
-
3319
Resultados de la Quiniela del 29 de junio por provincia
Resultados Córdoba
-
La Previa: 5605
-
La Primera: 6108
-
Matutina: 4063
-
Vespertina: 9011
-
Nocturna: 5355
Resultados Santa Fe
-
La Previa: 2410
-
La Primera: 7851
-
Matutina: 0943
-
Vespertina: 3612
-
Nocturna: 8450
Resultados Entre Ríos
-
La Previa: 1154
-
La Primera: 9320
-
Matutina: 4712
-
Vespertina: 0583
-
Nocturna: 6219
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
-
La Previa: 10:15 hs.
-
La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.