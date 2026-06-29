lunes 29 de junio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy Lunes 29 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy: Lunes 29 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 29 de junio

• A la cabeza: 3942

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 3942

  2. 2271

  3. 8598

  4. 4270

  5. 1047

  6. 1649

  7. 5240

  8. 7631

  9. 0352

  10. 1919

  11. 2489

  12. 6512

  13. 7844

  14. 5392

  15. 4110

  16. 8924

  17. 3012

  18. 0544

  19. 1163

  20. 9752

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 29 de junio

• A la cabeza: 3445

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3445

  2. 1043

  3. 0756

  4. 3463

  5. 7783

  6. 3810

  7. 6542

  8. 9123

  9. 0844

  10. 5291

  11. 1478

  12. 8520

  13. 3965

  14. 2104

  15. 7483

  16. 6391

  17. 0524

  18. 4872

  19. 9951

  20. 1230

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 29 de junio

• A la cabeza: 9665

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9665

  2. 0331

  3. 2236

  4. 7073

  5. 5926

  6. 2256

  7. 4810

  8. 1439

  9. 8502

  10. 6371

  11. 5542

  12. 1983

  13. 0471

  14. 3625

  15. 7840

  16. 1299

  17. 8351

  18. 4022

  19. 6914

  20. 5730

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 29 de junio

• A la cabeza: 4288

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4288

  2. 3719

  3. 5159

  4. 6252

  5. 8554

  6. 1885

  7. 4103

  8. 9632

  9. 0741

  10. 5399

  11. 2410

  12. 8530

  13. 6974

  14. 1253

  15. 3844

  16. 7019

  17. 9541

  18. 0233

  19. 4672

  20. 1184

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 29 de junio

• A la cabeza: 9477

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9477

  2. 8743

  3. 4202

  4. 8022

  5. 6016

  6. 7203

  7. 1952

  8. 3840

  9. 5519

  10. 2341

  11. 8854

  12. 0129

  13. 4733

  14. 6920

  15. 1152

  16. 3540

  17. 7891

  18. 4023

  19. 5612

  20. 8349

Resultados Quiniela Previa Provincia del 29 de junio

• A la cabeza: 1760

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1760

  2. 1634

  3. 4289

  4. 7531

  5. 0912

  6. 8421

  7. 3365

  8. 5120

  9. 6943

  10. 2781

  11. 4531

  12. 9812

  13. 0463

  14. 7129

  15. 3842

  16. 5561

  17. 2190

  18. 6034

  19. 8745

  20. 1299

Resultados Quiniela Primera Provincia del 29 de junio

• A la cabeza: 6108

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6108

  2. 6628

  3. 4701

  4. 5311

  5. 1924

  6. 3886

  7. 7123

  8. 0452

  9. 8563

  10. 2914

  11. 4732

  12. 9104

  13. 5562

  14. 8310

  15. 0247

  16. 6915

  17. 3241

  18. 7854

  19. 1493

  20. 5022

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 29 de junio

• A la cabeza: 4063

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4063

  2. 1843

  3. 7384

  4. 4844

  5. 0424

  6. 6426

  7. 7727

  8. 7125

  9. 3759

  10. 4805

  11. 1887

  12. 9531

  13. 2133

  14. 6052

  15. 8839

  16. 4102

  17. 5740

  18. 2963

  19. 1152

  20. 8349

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 29 de junio

• A la cabeza: 9011

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9011

  2. 2730

  3. 1382

  4. 6778

  5. 5221

  6. 0040

  7. 3481

  8. 9562

  9. 4127

  10. 8350

  11. 7743

  12. 1952

  13. 0361

  14. 5429

  15. 8810

  16. 2493

  17. 6104

  18. 3572

  19. 4911

  20. 0236

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 29 de junio

• A la cabeza: 5355

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5355

  2. 3585

  3. 5489

  4. 5158

  5. 4918

  6. 2567

  7. 8912

  8. 4431

  9. 0219

  10. 7643

  11. 9012

  12. 5431

  13. 8854

  14. 1290

  15. 3642

  16. 7011

  17. 4953

  18. 2184

  19. 6572

  20. 3319

Resultados de la Quiniela del 29 de junio por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 5605

  • La Primera: 6108

  • Matutina: 4063

  • Vespertina: 9011

  • Nocturna: 5355

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 2410

  • La Primera: 7851

  • Matutina: 0943

  • Vespertina: 3612

  • Nocturna: 8450

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 1154

  • La Primera: 9320

  • Matutina: 4712

  • Vespertina: 0583

  • Nocturna: 6219

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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