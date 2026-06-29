Quiniela de hoy Lunes 29 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Ciudad del 29 de junio

• A la cabeza: 3942

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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3942 2271 8598 4270 1047 1649 5240 7631 0352 1919 2489 6512 7844 5392 4110 8924 3012 0544 1163 9752

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 29 de junio

• A la cabeza: 3445

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3445 1043 0756 3463 7783 3810 6542 9123 0844 5291 1478 8520 3965 2104 7483 6391 0524 4872 9951 1230

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 29 de junio

• A la cabeza: 9665

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9665 0331 2236 7073 5926 2256 4810 1439 8502 6371 5542 1983 0471 3625 7840 1299 8351 4022 6914 5730

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 29 de junio

• A la cabeza: 4288

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4288 3719 5159 6252 8554 1885 4103 9632 0741 5399 2410 8530 6974 1253 3844 7019 9541 0233 4672 1184

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 29 de junio

• A la cabeza: 9477

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9477 8743 4202 8022 6016 7203 1952 3840 5519 2341 8854 0129 4733 6920 1152 3540 7891 4023 5612 8349

Resultados Quiniela Previa Provincia del 29 de junio

• A la cabeza: 1760

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1760 1634 4289 7531 0912 8421 3365 5120 6943 2781 4531 9812 0463 7129 3842 5561 2190 6034 8745 1299

Resultados Quiniela Primera Provincia del 29 de junio

• A la cabeza: 6108

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6108 6628 4701 5311 1924 3886 7123 0452 8563 2914 4732 9104 5562 8310 0247 6915 3241 7854 1493 5022

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 29 de junio

• A la cabeza: 4063

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4063 1843 7384 4844 0424 6426 7727 7125 3759 4805 1887 9531 2133 6052 8839 4102 5740 2963 1152 8349

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 29 de junio

• A la cabeza: 9011

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9011 2730 1382 6778 5221 0040 3481 9562 4127 8350 7743 1952 0361 5429 8810 2493 6104 3572 4911 0236

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 29 de junio

• A la cabeza: 5355

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5355 3585 5489 5158 4918 2567 8912 4431 0219 7643 9012 5431 8854 1290 3642 7011 4953 2184 6572 3319

Resultados de la Quiniela del 29 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 5605

La Primera: 6108

Matutina: 4063

Vespertina: 9011

Nocturna: 5355

Resultados Santa Fe

La Previa: 2410

La Primera: 7851

Matutina: 0943

Vespertina: 3612

Nocturna: 8450

Resultados Entre Ríos

La Previa: 1154

La Primera: 9320

Matutina: 4712

Vespertina: 0583

Nocturna: 6219

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: