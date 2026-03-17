La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 17 de marzo
• A la cabeza: 2589 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5133
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2450
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4768
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6586
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1042
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6757
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7639
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0773
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7531
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3060
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6052
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9152
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9856
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4165
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2439
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2977
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0643
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1957
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6994
Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 17 de marzo
• A la cabeza: 1766 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1766
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5743
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0727
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6426
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0240
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0824
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5238
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1533
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7594
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5066
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3673
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6401
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0242
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1195
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1297
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7192
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2102
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0523
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8546
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7943
Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 17 de marzo
• A la cabeza: 5123 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5123
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4192
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6403
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7001
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6462
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6601
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3206
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6147
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8177
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9673
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6415
-
2110
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4195
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1162
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1307
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7242
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2322
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0653
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8776
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7173
Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 17 de marzo
• A la cabeza: 7670 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7670
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4233
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1827
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7556
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1370
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1924
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6378
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2633
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8604
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6106
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4713
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7501
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1342
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2295
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2397
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8292
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3202
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1623
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9646
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8043
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 17 de marzo
• A la cabeza: 3059 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3059
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2163
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4434
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5032
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4493
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4632
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1237
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4178
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6148
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7644
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4446
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0141
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2166
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9133
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9338
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5213
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0353
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8684
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6747
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5144
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 17 de marzo
• A la cabeza: 3883 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3883
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0446
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8030
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3769
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7583
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8137
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2581
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8846
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4817
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2319
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0926
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3714
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7555
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8408
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8500
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4405
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9415
-
7836
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5859
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4256
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 17 de marzo
• A la cabeza: 9425 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9425
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8594
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0865
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1463
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0824
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0062
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7668
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0599
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2579
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4075
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0877
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6573
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8597
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5564
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5769
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1644
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6784
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5015
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3178
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1575
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 17 de marzo
• A la cabeza: 4071 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4071
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6657
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4296
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9942
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6355
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6593
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8199
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6030
-
0310
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8506
-
6313
-
2005
-
4028
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1099
-
1230
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7175
-
2246
-
0687
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8579
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7974
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 17 de marzo
• A la cabeza: 9362 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9362
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8425
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0725
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1323
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0713
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0922
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7528
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0429
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2429
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4935
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0737
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6433
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8427
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5424
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5629
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1524
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6624
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5925
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3028
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1425
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 17 de marzo
• A la cabeza: 0445 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0445
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6546
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4145
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9841
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6244
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6442
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8048
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6940
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0240
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8446
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6242
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2945
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4948
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1949
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1140
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7045
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2146
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0547
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8449
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7844
Resultados de la Quiniela del 17 de marzo por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 4613 La Primera: 2200 Matutina: 8274 Vespertina: 1505 Nocturna: 0731
Resultados Santa Fe La Previa: 4717 La Primera: 1222 Matutina: 9684 Vespertina: 1255 Nocturna: 2782
Resultados Entre Ríos La Previa: 4638 La Primera: 3981 Matutina: 3721 Vespertina: 8776 Nocturna: (Sorteo pendiente o no informado)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.