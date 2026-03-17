La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 17 de marzo

• A la cabeza: 2589 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2589 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 5133 2450 4768 6586 1042 6757 7639 0773 7531 3060 6052 9152 9856 4165 2439 2977 0643 1957 6994

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 17 de marzo

• A la cabeza: 1766 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1766 5743 0727 6426 0240 0824 5238 1533 7594 5066 3673 6401 0242 1195 1297 7192 2102 0523 8546 7943

Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 17 de marzo

• A la cabeza: 5123 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5123 4192 6403 7001 6462 6601 3206 6147 8177 9673 6415 2110 4195 1162 1307 7242 2322 0653 8776 7173

Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 17 de marzo

• A la cabeza: 7670 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7670 4233 1827 7556 1370 1924 6378 2633 8604 6106 4713 7501 1342 2295 2397 8292 3202 1623 9646 8043

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 17 de marzo

• A la cabeza: 3059 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3059 2163 4434 5032 4493 4632 1237 4178 6148 7644 4446 0141 2166 9133 9338 5213 0353 8684 6747 5144

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 17 de marzo

• A la cabeza: 3883 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3883 0446 8030 3769 7583 8137 2581 8846 4817 2319 0926 3714 7555 8408 8500 4405 9415 7836 5859 4256

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 17 de marzo

• A la cabeza: 9425 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9425 8594 0865 1463 0824 0062 7668 0599 2579 4075 0877 6573 8597 5564 5769 1644 6784 5015 3178 1575

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 17 de marzo

• A la cabeza: 4071 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4071 6657 4296 9942 6355 6593 8199 6030 0310 8506 6313 2005 4028 1099 1230 7175 2246 0687 8579 7974

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 17 de marzo

• A la cabeza: 9362 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9362 8425 0725 1323 0713 0922 7528 0429 2429 4935 0737 6433 8427 5424 5629 1524 6624 5925 3028 1425

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 17 de marzo

• A la cabeza: 0445 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0445 6546 4145 9841 6244 6442 8048 6940 0240 8446 6242 2945 4948 1949 1140 7045 2146 0547 8449 7844

Resultados de la Quiniela del 17 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 4613 La Primera: 2200 Matutina: 8274 Vespertina: 1505 Nocturna: 0731

Resultados Santa Fe La Previa: 4717 La Primera: 1222 Matutina: 9684 Vespertina: 1255 Nocturna: 2782

Resultados Entre Ríos La Previa: 4638 La Primera: 3981 Matutina: 3721 Vespertina: 8776 Nocturna: (Sorteo pendiente o no informado)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.