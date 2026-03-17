miércoles 18 de marzo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy martes 17 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 17 de marzo

A la cabeza: 2589 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2589

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  2. 5133

  3. 2450

  4. 4768

  5. 6586

  6. 1042

  7. 6757

  8. 7639

  9. 0773

  10. 7531

  11. 3060

  12. 6052

  13. 9152

  14. 9856

  15. 4165

  16. 2439

  17. 2977

  18. 0643

  19. 1957

  20. 6994

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 17 de marzo

A la cabeza: 1766 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1766

  2. 5743

  3. 0727

  4. 6426

  5. 0240

  6. 0824

  7. 5238

  8. 1533

  9. 7594

  10. 5066

  11. 3673

  12. 6401

  13. 0242

  14. 1195

  15. 1297

  16. 7192

  17. 2102

  18. 0523

  19. 8546

  20. 7943

Resultados Quiniela La Primera CIUDAD del 17 de marzo

A la cabeza: 5123 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5123

  2. 4192

  3. 6403

  4. 7001

  5. 6462

  6. 6601

  7. 3206

  8. 6147

  9. 8177

  10. 9673

  11. 6415

  12. 2110

  13. 4195

  14. 1162

  15. 1307

  16. 7242

  17. 2322

  18. 0653

  19. 8776

  20. 7173

Resultados Quiniela La Primera PROVINCIA del 17 de marzo

A la cabeza: 7670 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7670

  2. 4233

  3. 1827

  4. 7556

  5. 1370

  6. 1924

  7. 6378

  8. 2633

  9. 8604

  10. 6106

  11. 4713

  12. 7501

  13. 1342

  14. 2295

  15. 2397

  16. 8292

  17. 3202

  18. 1623

  19. 9646

  20. 8043

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 17 de marzo

A la cabeza: 3059 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3059

  2. 2163

  3. 4434

  4. 5032

  5. 4493

  6. 4632

  7. 1237

  8. 4178

  9. 6148

  10. 7644

  11. 4446

  12. 0141

  13. 2166

  14. 9133

  15. 9338

  16. 5213

  17. 0353

  18. 8684

  19. 6747

  20. 5144

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 17 de marzo

A la cabeza: 3883 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3883

  2. 0446

  3. 8030

  4. 3769

  5. 7583

  6. 8137

  7. 2581

  8. 8846

  9. 4817

  10. 2319

  11. 0926

  12. 3714

  13. 7555

  14. 8408

  15. 8500

  16. 4405

  17. 9415

  18. 7836

  19. 5859

  20. 4256

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 17 de marzo

A la cabeza: 9425 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9425

  2. 8594

  3. 0865

  4. 1463

  5. 0824

  6. 0062

  7. 7668

  8. 0599

  9. 2579

  10. 4075

  11. 0877

  12. 6573

  13. 8597

  14. 5564

  15. 5769

  16. 1644

  17. 6784

  18. 5015

  19. 3178

  20. 1575

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 17 de marzo

A la cabeza: 4071 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4071

  2. 6657

  3. 4296

  4. 9942

  5. 6355

  6. 6593

  7. 8199

  8. 6030

  9. 0310

  10. 8506

  11. 6313

  12. 2005

  13. 4028

  14. 1099

  15. 1230

  16. 7175

  17. 2246

  18. 0687

  19. 8579

  20. 7974

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 17 de marzo

A la cabeza: 9362 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9362

  2. 8425

  3. 0725

  4. 1323

  5. 0713

  6. 0922

  7. 7528

  8. 0429

  9. 2429

  10. 4935

  11. 0737

  12. 6433

  13. 8427

  14. 5424

  15. 5629

  16. 1524

  17. 6624

  18. 5925

  19. 3028

  20. 1425

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 17 de marzo

A la cabeza: 0445 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0445

  2. 6546

  3. 4145

  4. 9841

  5. 6244

  6. 6442

  7. 8048

  8. 6940

  9. 0240

  10. 8446

  11. 6242

  12. 2945

  13. 4948

  14. 1949

  15. 1140

  16. 7045

  17. 2146

  18. 0547

  19. 8449

  20. 7844

Resultados de la Quiniela del 17 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 4613 La Primera: 2200 Matutina: 8274 Vespertina: 1505 Nocturna: 0731

Resultados Santa Fe La Previa: 4717 La Primera: 1222 Matutina: 9684 Vespertina: 1255 Nocturna: 2782

Resultados Entre Ríos La Previa: 4638 La Primera: 3981 Matutina: 3721 Vespertina: 8776 Nocturna: (Sorteo pendiente o no informado)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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