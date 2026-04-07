Quiniela de hoy martes 7 de abril: todos los resultados de la Nacional y provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa Nacional del 7 de abril
A la cabeza: 3619 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3619Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
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5440
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0725
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2404
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6995
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9170
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1381
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3209
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6003
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0643
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2884
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1025
Resultados Quiniela La Previa Provincia del 7 de abril
A la cabeza: 0455 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0455
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5565
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2452
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3174
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6757
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4739
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3269
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0292
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9811
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4330
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5865
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5988
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9508
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0438
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0644
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8104
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2931
Resultados Quiniela Primera Nacional del 7 de abril
A la cabeza: 2879 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2879
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3524
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3840
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1478
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1492
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5410
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7058
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5202
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4882
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7914
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0930
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0113
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1474
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1957
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4390
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3765
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4680
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0081
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3968
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4118
Resultados Quiniela Primera Provincia del 7 de abril
A la cabeza: 0565 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0565
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8056
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7192
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7120
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3438
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8110
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2505
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5406
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0594
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4272
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9210
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2736
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3274
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6427
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6586
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2374
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 7 de abril
A la cabeza: 3164 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3164
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9857
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6712
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6059
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7119
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2364
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0038
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3546
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2195
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0553
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6874
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1195
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8387
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3144
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4353
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0601
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2154
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7598
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2686
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 7 de abril
A la cabeza: 3224 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3224
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4697
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9691
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7035
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2577
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0214
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5567
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2028
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0725
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4173
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2486
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8968
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9652
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8832
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2748
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0707
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9367
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6960
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1386
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6030
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 7 de abril
A la cabeza: 7929 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7929
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2383
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4734
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2370
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7349
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7037
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9779
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5241
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2724
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8632
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0770
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3433
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0244
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4752
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9970
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7036
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5057
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9662
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2307
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2027
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 7 de abril
A la cabeza: 0517 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0517
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0935
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9217
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8655
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7644
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0726
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4843
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2304
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3705
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3968
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0184
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5187
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9508
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8344
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5988
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0292
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 7 de abril
A la cabeza: 5109 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5109
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9904
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4272
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2229
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9260
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0817
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8110
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8189
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9970
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0214
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8585
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6427
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0770
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6874
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 7 de abril
A la cabeza: 5093 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5093
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0707
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0438
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0455
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1195
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3705
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2486
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3524
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2028
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Resultados de la Quiniela del 7 de abril por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 1053 La Primera: 2443 Matutina: 6132 Vespertina: 8897 Nocturna: 3526
Resultados Santa Fe La Previa: 7443 La Primera: 9155 Matutina: 5774 Vespertina: 4812 Nocturna: 9482
Resultados Entre Ríos La Previa: 5501 La Primera: 9260 Matutina: 2376 Vespertina: 9639 Nocturna: 1004
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.