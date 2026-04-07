miércoles 08 de abril de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy martes 7 de abril: todos los resultados de la Nacional y provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, martes 7 de abril.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 7 de abril

A la cabeza: 3619 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3619

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  2. 5440

  3. 2482

  4. 4768

  5. 7354

  6. 4731

  7. 6799

  8. 6023

  9. 0725

  10. 8387

  11. 2404

  12. 6995

  13. 9170

  14. 8585

  15. 1381

  16. 3209

  17. 6003

  18. 0643

  19. 2884

  20. 1025

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 7 de abril

A la cabeza: 0455 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0455

  2. 5565

  3. 2452

  4. 3174

  5. 6757

  6. 4739

  7. 3269

  8. 7642

  9. 8812

  10. 7990

  11. 0292

  12. 9811

  13. 4330

  14. 5865

  15. 5988

  16. 9508

  17. 0438

  18. 0644

  19. 8104

  20. 2931

Resultados Quiniela Primera Nacional del 7 de abril

A la cabeza: 2879 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2879

  2. 3524

  3. 3840

  4. 1478

  5. 1492

  6. 5410

  7. 7058

  8. 5202

  9. 4882

  10. 7914

  11. 0930

  12. 0113

  13. 1474

  14. 1957

  15. 4390

  16. 3765

  17. 4680

  18. 0081

  19. 3968

  20. 4118

Resultados Quiniela Primera Provincia del 7 de abril

A la cabeza: 0565 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0565

  2. 8056

  3. 7192

  4. 7120

  5. 3438

  6. 8110

  7. 2505

  8. 1591

  9. 5406

  10. 0594

  11. 4272

  12. 9210

  13. 2736

  14. 5600

  15. 9239

  16. 1761

  17. 3274

  18. 6427

  19. 6586

  20. 2374

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 7 de abril

A la cabeza: 3164 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3164

  2. 9857

  3. 6712

  4. 6059

  5. 7119

  6. 2364

  7. 0038

  8. 3546

  9. 2195

  10. 1569

  11. 0553

  12. 6874

  13. 1195

  14. 8387

  15. 3144

  16. 4353

  17. 0601

  18. 2154

  19. 7598

  20. 2686

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 7 de abril

A la cabeza: 3224 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3224

  2. 4697

  3. 9691

  4. 7035

  5. 2577

  6. 0214

  7. 5567

  8. 2028

  9. 0725

  10. 4173

  11. 2486

  12. 8968

  13. 9652

  14. 8832

  15. 2748

  16. 0707

  17. 9367

  18. 6960

  19. 1386

  20. 6030

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 7 de abril

A la cabeza: 7929 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7929

  2. 2383

  3. 4734

  4. 2370

  5. 7349

  6. 7037

  7. 9779

  8. 5241

  9. 2724

  10. 8632

  11. 0770

  12. 3433

  13. 0244

  14. 4752

  15. 9970

  16. 7036

  17. 5057

  18. 9662

  19. 2307

  20. 2027

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 7 de abril

A la cabeza: 0517 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0517

  2. 0935

  3. 9217

  4. 8655

  5. 7644

  6. 0726

  7. 4843

  8. 2304

  9. 6516

  10. 9607

  11. 3705

  12. 3968

  13. 0184

  14. 8382

  15. 6428

  16. 5187

  17. 9508

  18. 8344

  19. 5988

  20. 0292

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 7 de abril

A la cabeza: 5109 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5109

  2. 9904

  3. 4272

  4. 2229

  5. 9260

  6. 0817

  7. 0636

  8. 2108

  9. 9516

  10. 6667

  11. 8110

  12. 8189

  13. 8387

  14. 9970

  15. 0214

  16. 8585

  17. 7058

  18. 6427

  19. 0770

  20. 6874

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 7 de abril

A la cabeza: 5093 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5093

  2. 0707

  3. 0438

  4. 0455

  5. 1195

  6. 3705

  7. 2486

  8. 3524

  9. 6757

  10. 2028

  11. 2404

  12. 9811

  13. 4330

  14. 5865

  15. 5565

  16. 9508

  17. 0292

  18. 0644

  19. 8104

  20. 2931

Resultados de la Quiniela del 7 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 1053 La Primera: 2443 Matutina: 6132 Vespertina: 8897 Nocturna: 3526

Resultados Santa Fe La Previa: 7443 La Primera: 9155 Matutina: 5774 Vespertina: 4812 Nocturna: 9482

Resultados Entre Ríos La Previa: 5501 La Primera: 9260 Matutina: 2376 Vespertina: 9639 Nocturna: 1004

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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