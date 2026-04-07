Quiniela de hoy martes 7 de abril: todos los resultados de la Nacional y provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 7 de abril

A la cabeza: 3619 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3619 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 5440 2482 4768 7354 4731 6799 6023 0725 8387 2404 6995 9170 8585 1381 3209 6003 0643 2884 1025

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 7 de abril

A la cabeza: 0455 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0455 5565 2452 3174 6757 4739 3269 7642 8812 7990 0292 9811 4330 5865 5988 9508 0438 0644 8104 2931

Resultados Quiniela Primera Nacional del 7 de abril

A la cabeza: 2879 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2879 3524 3840 1478 1492 5410 7058 5202 4882 7914 0930 0113 1474 1957 4390 3765 4680 0081 3968 4118

Resultados Quiniela Primera Provincia del 7 de abril

A la cabeza: 0565 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0565 8056 7192 7120 3438 8110 2505 1591 5406 0594 4272 9210 2736 5600 9239 1761 3274 6427 6586 2374

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 7 de abril

A la cabeza: 3164 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3164 9857 6712 6059 7119 2364 0038 3546 2195 1569 0553 6874 1195 8387 3144 4353 0601 2154 7598 2686

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 7 de abril

A la cabeza: 3224 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3224 4697 9691 7035 2577 0214 5567 2028 0725 4173 2486 8968 9652 8832 2748 0707 9367 6960 1386 6030

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 7 de abril

A la cabeza: 7929 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7929 2383 4734 2370 7349 7037 9779 5241 2724 8632 0770 3433 0244 4752 9970 7036 5057 9662 2307 2027

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 7 de abril

A la cabeza: 0517 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0517 0935 9217 8655 7644 0726 4843 2304 6516 9607 3705 3968 0184 8382 6428 5187 9508 8344 5988 0292

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 7 de abril

A la cabeza: 5109 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5109 9904 4272 2229 9260 0817 0636 2108 9516 6667 8110 8189 8387 9970 0214 8585 7058 6427 0770 6874

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 7 de abril

A la cabeza: 5093 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5093 0707 0438 0455 1195 3705 2486 3524 6757 2028 2404 9811 4330 5865 5565 9508 0292 0644 8104 2931

Resultados de la Quiniela del 7 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 1053 La Primera: 2443 Matutina: 6132 Vespertina: 8897 Nocturna: 3526

Resultados Santa Fe La Previa: 7443 La Primera: 9155 Matutina: 5774 Vespertina: 4812 Nocturna: 9482

Resultados Entre Ríos La Previa: 5501 La Primera: 9260 Matutina: 2376 Vespertina: 9639 Nocturna: 1004

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.