La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Ciudad del 18 de marzo

A la cabeza: 1581 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1581 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 6736 5709 9688 6359 0338 6714 7634 0735 5747 2372 6114 9627 5866 4113 3770 2221 7192 1473 3379

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 18 de marzo

• A la cabeza: 7346 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7346 8024 4166 2082 2541 0815 6388 4637 1826 9308 3676 6711 0210 2197 2785 3317 9369 0621 8555 6961

Resultados Quiniela La Primera Ciudad del 18 de marzo

• A la cabeza: 3175 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3175 6219 7313 4948 2487 9509 1836 6140 8404 7533 4165 6969 6791 5560 0184 3350 3326 1502 1198 6271

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 18 de marzo

• A la cabeza: 6335 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6335 6140 7896 8034 8101 2717 1450 1326 6567 5236 3060 9814 2735 3601 3843 5052 1572 9505 1500 7360

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 18 de marzo

• A la cabeza: 7095 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7095 8914 9565 3555 1572 3972 9214 7644 1060 9954 6145 1804 4172 6195 1827 1042 2515 4882 1048 1493

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 18 de marzo

• A la cabeza: 4204 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4204 0908 5910 4131 7504 8997 5560 9609 7705 5233 2686 7976 7192 0487 7748 6378 0186 7929 8546 7027

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 18 de marzo

• A la cabeza: 3225 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3225 9808 2659 3268 6012 1691 5464 5965 8632 8455 0854 8431 4943 2568 0008 2186 3163 8623 0794 0198

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 18 de marzo

• A la cabeza: 7070 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7070 7528 9411 6430 4476 6285 2216 7016 6803 3296 3519 2957 5947 1430 4400 0139 8823 2791 3310 1124

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 18 de marzo

• A la cabeza: 0135 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0135 4114 4450 5707 1716 4977 2561 0633 4882 8443 2486 1656 1708 5580 1290 4734 5187 7349 3173 5218

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 18 de marzo

• A la cabeza: 2376 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2376 8247 6772 9419 9155 4438 9406 0800 7435 7296 2378 0741 2496 0745 9505 6464 7821 9161 3996 2163

Resultados de la Quiniela del 18 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 0001 La Primera: 0589 Matutina: 2924 Vespertina: 0680 Nocturna: 3163

Resultados Santa Fe La Previa: 5521 La Primera: 6114 Matutina: 2479 Vespertina: 3800 Nocturna: (Sin dato cargado)

Resultados Entre Ríos La Previa: 9557 La Primera: 6659 Matutina: 3048 Vespertina: 3348 Nocturna: 6042

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.