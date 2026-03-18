La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa Ciudad del 18 de marzo
A la cabeza: 1581 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6736
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5709
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9688
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6359
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0338
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6714
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7634
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0735
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5747
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2372
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6114
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9627
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5866
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4113
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3770
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2221
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7192
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1473
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3379
Resultados Quiniela La Previa Provincia del 18 de marzo
• A la cabeza: 7346 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7346
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8024
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4166
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2082
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2541
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0815
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6388
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4637
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1826
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9308
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3676
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6711
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0210
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2197
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2785
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3317
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9369
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0621
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8555
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6961
Resultados Quiniela La Primera Ciudad del 18 de marzo
• A la cabeza: 3175 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3175
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6219
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7313
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4948
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2487
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9509
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1836
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6140
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8404
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7533
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4165
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6969
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6791
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5560
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0184
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3350
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3326
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1502
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1198
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6271
Resultados Quiniela La Primera Provincia del 18 de marzo
• A la cabeza: 6335 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6335
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6140
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7896
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8034
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8101
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2717
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1450
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1326
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6567
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5236
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3060
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9814
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2735
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3601
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3843
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5052
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1572
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9505
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1500
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7360
Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 18 de marzo
• A la cabeza: 7095 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7095
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8914
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9565
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3555
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1572
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3972
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9214
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7644
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1060
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9954
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6145
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1804
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4172
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6195
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1827
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1042
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2515
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4882
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1048
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1493
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 18 de marzo
• A la cabeza: 4204 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4204
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0908
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5910
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4131
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7504
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8997
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5560
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9609
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7705
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5233
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2686
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7976
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7192
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0487
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7748
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6378
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0186
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7929
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8546
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7027
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 18 de marzo
• A la cabeza: 3225 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3225
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9808
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2659
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3268
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6012
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1691
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5464
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5965
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8632
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8455
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0854
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8431
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4943
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2568
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0008
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2186
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3163
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8623
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0794
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0198
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 18 de marzo
• A la cabeza: 7070 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7070
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7528
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9411
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6430
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4476
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6285
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2216
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7016
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6803
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3296
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3519
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2957
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5947
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1430
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4400
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0139
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8823
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2791
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3310
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1124
Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 18 de marzo
• A la cabeza: 0135 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0135
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4114
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4450
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5707
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1716
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4977
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2561
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0633
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4882
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8443
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2486
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1656
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1708
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5580
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1290
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4734
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5187
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7349
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3173
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5218
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 18 de marzo
• A la cabeza: 2376 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2376
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8247
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6772
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9419
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9155
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4438
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9406
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0800
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7435
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7296
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0745
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3996
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2163
Resultados de la Quiniela del 18 de marzo por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 0001 La Primera: 0589 Matutina: 2924 Vespertina: 0680 Nocturna: 3163
Resultados Santa Fe La Previa: 5521 La Primera: 6114 Matutina: 2479 Vespertina: 3800 Nocturna: (Sin dato cargado)
Resultados Entre Ríos La Previa: 9557 La Primera: 6659 Matutina: 3048 Vespertina: 3348 Nocturna: 6042
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.