jueves 19 de marzo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy miércoles 18 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Ciudad del 18 de marzo

A la cabeza: 1581 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1581

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  2. 6736

  3. 5709

  4. 9688

  5. 6359

  6. 0338

  7. 6714

  8. 7634

  9. 0735

  10. 5747

  11. 2372

  12. 6114

  13. 9627

  14. 5866

  15. 4113

  16. 3770

  17. 2221

  18. 7192

  19. 1473

  20. 3379

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 18 de marzo

A la cabeza: 7346 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7346

  2. 8024

  3. 4166

  4. 2082

  5. 2541

  6. 0815

  7. 6388

  8. 4637

  9. 1826

  10. 9308

  11. 3676

  12. 6711

  13. 0210

  14. 2197

  15. 2785

  16. 3317

  17. 9369

  18. 0621

  19. 8555

  20. 6961

Resultados Quiniela La Primera Ciudad del 18 de marzo

A la cabeza: 3175 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3175

  2. 6219

  3. 7313

  4. 4948

  5. 2487

  6. 9509

  7. 1836

  8. 6140

  9. 8404

  10. 7533

  11. 4165

  12. 6969

  13. 6791

  14. 5560

  15. 0184

  16. 3350

  17. 3326

  18. 1502

  19. 1198

  20. 6271

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 18 de marzo

A la cabeza: 6335 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6335

  2. 6140

  3. 7896

  4. 8034

  5. 8101

  6. 2717

  7. 1450

  8. 1326

  9. 6567

  10. 5236

  11. 3060

  12. 9814

  13. 2735

  14. 3601

  15. 3843

  16. 5052

  17. 1572

  18. 9505

  19. 1500

  20. 7360

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 18 de marzo

A la cabeza: 7095 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7095

  2. 8914

  3. 9565

  4. 3555

  5. 1572

  6. 3972

  7. 9214

  8. 7644

  9. 1060

  10. 9954

  11. 6145

  12. 1804

  13. 4172

  14. 6195

  15. 1827

  16. 1042

  17. 2515

  18. 4882

  19. 1048

  20. 1493

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 18 de marzo

A la cabeza: 4204 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4204

  2. 0908

  3. 5910

  4. 4131

  5. 7504

  6. 8997

  7. 5560

  8. 9609

  9. 7705

  10. 5233

  11. 2686

  12. 7976

  13. 7192

  14. 0487

  15. 7748

  16. 6378

  17. 0186

  18. 7929

  19. 8546

  20. 7027

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 18 de marzo

A la cabeza: 3225 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3225

  2. 9808

  3. 2659

  4. 3268

  5. 6012

  6. 1691

  7. 5464

  8. 5965

  9. 8632

  10. 8455

  11. 0854

  12. 8431

  13. 4943

  14. 2568

  15. 0008

  16. 2186

  17. 3163

  18. 8623

  19. 0794

  20. 0198

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 18 de marzo

A la cabeza: 7070 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7070

  2. 7528

  3. 9411

  4. 6430

  5. 4476

  6. 6285

  7. 2216

  8. 7016

  9. 6803

  10. 3296

  11. 3519

  12. 2957

  13. 5947

  14. 1430

  15. 4400

  16. 0139

  17. 8823

  18. 2791

  19. 3310

  20. 1124

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 18 de marzo

A la cabeza: 0135 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0135

  2. 4114

  3. 4450

  4. 5707

  5. 1716

  6. 4977

  7. 2561

  8. 0633

  9. 4882

  10. 8443

  11. 2486

  12. 1656

  13. 1708

  14. 5580

  15. 1290

  16. 4734

  17. 5187

  18. 7349

  19. 3173

  20. 5218

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 18 de marzo

A la cabeza: 2376 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2376

  2. 8247

  3. 6772

  4. 9419

  5. 9155

  6. 4438

  7. 9406

  8. 0800

  9. 7435

  10. 7296

  11. 2378

  12. 0741

  13. 2496

  14. 0745

  15. 9505

  16. 6464

  17. 7821

  18. 9161

  19. 3996

  20. 2163

Resultados de la Quiniela del 18 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 0001 La Primera: 0589 Matutina: 2924 Vespertina: 0680 Nocturna: 3163

Resultados Santa Fe La Previa: 5521 La Primera: 6114 Matutina: 2479 Vespertina: 3800 Nocturna: (Sin dato cargado)

Resultados Entre Ríos La Previa: 9557 La Primera: 6659 Matutina: 3048 Vespertina: 3348 Nocturna: 6042

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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