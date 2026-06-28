QUINIELA de hoy Sábado 27 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 27 de junio

A la cabeza: 3203 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 3203

2: 9395

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

3: 5744

4: 9622

5: 9400

6: 9077

7: 1453

8: 7566

9: 1807

10: 2951

11: 6953

12: 8433

13: 2808

14: 0589

15: 2129

16: 7362

17: 5534

18: 8483

19: 8905

20: 2176

Resultados Quiniela Previa Provincia del 27 de junio

A la cabeza: 5475 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 5475

2: 9510

3: 6452

4: 8405

5: 3051

6: 2779

7: 8690

8: 7782

9: 7479

10: 2311

11: 0560

12: 1890

13: 9338

14: 9327

15: 7745

16: 2772

17: 0568

18: 0754

19: 3215

20: 9464

Resultados Quiniela Primera Nacional del 27 de junio

A la cabeza: 5712 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 5712

2: 3248

3: 7394

4: 6004

5: 7147

6: 9491

7: 6009

8: 0433

9: 3421

10: 0999

11: 5410

12: 2106

13: 2485

14: 0259

15: 0530

16: 7476

17: 6153

18: 6509

19: 9190

20: 4568

Resultados Quiniela Primera Provincia del 27 de junio

A la cabeza: 9976 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 9976

2: 2523

3: 7052

4: 7256

5: 6548

6: 2832

7: 9450

8: 2283

9: 3533

10: 9034

11: 3907

12: 5107

13: 4397

14: 3745

15: 1953

16: 0606

17: 9979

18: 7916

19: 5213

20: 2371

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 27 de junio

A la cabeza: 1607 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 1607

2: 9599

3: 0073

4: 9048

5: 5036

6: 4235

7: 4858

8: 4340

9: 4281

10: 0090

11: 7143

12: 5684

13: 3212

14: 3252

15: 0222

16: 8508

17: 1760

18: 4101

19: 0119

20: 0862

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 27 de junio

A la cabeza: 1628 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 1628

2: 3219

3: 0796

4: 9371

5: 7816

6: 3601

7: 0073

8: 9474

9: 5675

10: 3848

11: 2512

12: 7635

13: 7640

14: 4195

15: 0869

16: 0653

17: 1965

18: 9001

19: 0274

20: 8797

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 27 de junio

A la cabeza: 9809 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 9809

2: 1712

3: 8453

4: 3455

5: 0486

6: 3652

7: 9225

8: 5365

9: 7555

10: 6444

11: 2308

12: 7872

13: 0265

14: 8951

15: 0817

16: 7138

17: 0175

18: 8374

19: 2245

20: 9892

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 27 de junio

A la cabeza: 7700 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 7700

2: 4938

3: 5467

4: 5305

5: 7203

6: 5728

7: 3010

8: 9771

9: 9806

10: 6670

11: 5506

12: 0365

13: 6414

14: 9114

15: 2874

16: 4050

17: 4490

18: 9882

19: 2542

20: 2099

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 27 de junio

A la cabeza: 5798 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 5798

2: 5750

3: 9357

4: 8707

5: 4557

6: 0611

7: 0905

8: 4354

9: 8133

10: 0010

11: 7258

12: 5374

13: 5075

14: 9355

15: 1614

16: 2452

17: 8996

18: 0432

19: 3012

20: 6854

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 27 de junio

A la cabeza: 1281 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1: 1281

2: 5870

3: 8321

4: 9856

5: 9323

6: 5440

7: 9888

8: 9258

9: 1521

10: 6028

11: 5038

12: 6038

13: 8056

14: 8691

15: 0297

16: 2872

17: 1671

18: 9331

19: 0152

20: 6003

Resultados de la Quiniela del 27 de junio por provincia

Resultados Córdoba

Nocturna: 5355

Resultados Santa Fe

Nocturna: 0619

Resultados Entre Ríos

Nocturna: 2568

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: