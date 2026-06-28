QUINIELA de hoy Sábado 27 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 27 de junio
- A la cabeza: 3203 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 3203
2: 9395
3: 5744
4: 9622
5: 9400
6: 9077
7: 1453
8: 7566
9: 1807
10: 2951
11: 6953
12: 8433
13: 2808
14: 0589
15: 2129
16: 7362
17: 5534
18: 8483
19: 8905
20: 2176
Resultados Quiniela Previa Provincia del 27 de junio
- A la cabeza: 5475 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 5475
2: 9510
3: 6452
4: 8405
5: 3051
6: 2779
7: 8690
8: 7782
9: 7479
10: 2311
11: 0560
12: 1890
13: 9338
14: 9327
15: 7745
16: 2772
17: 0568
18: 0754
19: 3215
20: 9464
Resultados Quiniela Primera Nacional del 27 de junio
- A la cabeza: 5712 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 5712
2: 3248
3: 7394
4: 6004
5: 7147
6: 9491
7: 6009
8: 0433
9: 3421
10: 0999
11: 5410
12: 2106
13: 2485
14: 0259
15: 0530
16: 7476
17: 6153
18: 6509
19: 9190
20: 4568
Resultados Quiniela Primera Provincia del 27 de junio
- A la cabeza: 9976 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 9976
2: 2523
3: 7052
4: 7256
5: 6548
6: 2832
7: 9450
8: 2283
9: 3533
10: 9034
11: 3907
12: 5107
13: 4397
14: 3745
15: 1953
16: 0606
17: 9979
18: 7916
19: 5213
20: 2371
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 27 de junio
- A la cabeza: 1607 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 1607
2: 9599
3: 0073
4: 9048
5: 5036
6: 4235
7: 4858
8: 4340
9: 4281
10: 0090
11: 7143
12: 5684
13: 3212
14: 3252
15: 0222
16: 8508
17: 1760
18: 4101
19: 0119
20: 0862
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 27 de junio
- A la cabeza: 1628 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 1628
2: 3219
3: 0796
4: 9371
5: 7816
6: 3601
7: 0073
8: 9474
9: 5675
10: 3848
11: 2512
12: 7635
13: 7640
14: 4195
15: 0869
16: 0653
17: 1965
18: 9001
19: 0274
20: 8797
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 27 de junio
- A la cabeza: 9809 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 9809
2: 1712
3: 8453
4: 3455
5: 0486
6: 3652
7: 9225
8: 5365
9: 7555
10: 6444
11: 2308
12: 7872
13: 0265
14: 8951
15: 0817
16: 7138
17: 0175
18: 8374
19: 2245
20: 9892
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 27 de junio
- A la cabeza: 7700 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 7700
2: 4938
3: 5467
4: 5305
5: 7203
6: 5728
7: 3010
8: 9771
9: 9806
10: 6670
11: 5506
12: 0365
13: 6414
14: 9114
15: 2874
16: 4050
17: 4490
18: 9882
19: 2542
20: 2099
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 27 de junio
- A la cabeza: 5798 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 5798
2: 5750
3: 9357
4: 8707
5: 4557
6: 0611
7: 0905
8: 4354
9: 8133
10: 0010
11: 7258
12: 5374
13: 5075
14: 9355
15: 1614
16: 2452
17: 8996
18: 0432
19: 3012
20: 6854
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 27 de junio
- A la cabeza: 1281 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1: 1281
2: 5870
3: 8321
4: 9856
5: 9323
6: 5440
7: 9888
8: 9258
9: 1521
10: 6028
11: 5038
12: 6038
13: 8056
14: 8691
15: 0297
16: 2872
17: 1671
18: 9331
19: 0152
20: 6003
Resultados de la Quiniela del 27 de junio por provincia
Resultados Córdoba
- Nocturna: 5355
Resultados Santa Fe
- Nocturna: 0619
Resultados Entre Ríos
- Nocturna: 2568
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
- • La Previa: 10:15 hs.
- • La Primera: 12:00 hs.
- • La Matutina: 15:00 hs.
- • La Vespertina: 18:00 hs.
- • La Nocturna: 21:00 hs.