QUINIELA de hoy viernes 20 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa Ciudad del 20 de marzo
• A la cabeza: 5929.
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 5929
- 5657
- 9043
- 4465
- 2388
- 2233
- 9211
- 6215
- 0921
- 7919
- 9717
- 7144
- 9673
- 3524
- 4668
- 6413
- 2977
- 9525
- 2790
- 6016
Resultados Quiniela La Previa Provincia del 20 de marzo
• A la cabeza: 7713.
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7713
- 7846
- 6851
- 7356
- 1511
- 0523
- 5873
- 4542
- 0741
- 7444
- 4750
- 3073
- 8465
- 2477
- 5679
- 0337
- 2026
- 7124
- 4711
- 8218
Resultados Quiniela Primera Ciudad del 20 de marzo
• A la cabeza: 9362.
continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 9362
2. 1585
3. 7869
4. 2941
5. 3137
6. 6111
7. 7244
8. 1726
9. 8129
10. 8427
11. 6336
12. 5412
13. 3331
14. 8444
15. 1166
16. 4268
17. 9038
18. 0678
19. 3658
20. 6168
Resultados Quiniela Primera Provincia del 20 de marzo
• A la cabeza: 8260.
continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 8260
2. 1405
3. 0410
4. 0205
5. 1107
6. 4275
7. 8282
8. 6447
9. 9020
10. 3351
11. 1287
12. 8042
13. 5014
14. 2646
15. 6124
16. 6286
17. 1342
18. 0036
19. 7760
20. 9350
Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 20 de marzo
• A la cabeza: 1419.
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 1419
2. 1258
3. 3024
4. 2912
5. 3755
6. 6050
7. 6077
8. 6383
9. 0765
10. 5598
11. 1219
12. 4058
13. 5247
14. 3665
15. 0994
16. 6566
17. 2784
18. 8096
19. 0427
20. 8397
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 20 de marzo
• A la cabeza: 0394.
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 0394
2. 2821
3. 7380
4. 0661
5. 8983
6. 8983
7. 3214
8. 0387
9. 4443
10. 7414
11. 9800
12. 2067
13. 1443
14. 9689
15. 4926
16. 0161
17. 7889
18. 5388
19. 0103
20. 8868
Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 20 de marzo
• A la cabeza: 6141.
continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 6141
2. 4282
3. 9322
4. 2862
5. 0170
6. 3385
7. 7741
8. 7561
9. 3174
10. 4390
11. 8583
12. 6446
13. 7934
14. 9543
15. 7530
16. 1681
17. 9330
18. 5332
19. 5845
20. 9068
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 20 de marzo
• A la cabeza: 9849.
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 9849
2. 3410
3. 2148
4. 6934
5. 4414
6. 7403
7. 8124
8. 3518
9. 1835
10. 8886
11. 7017
12. 7576
13. 9027
14. 3466
15. 2758
16. 3805
17. 2287
18. 5515
19. 2236
20. 9843
Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 20 de marzo
• A la cabeza: 0216.
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 0216
2. 2516
3. 7514
4. 6514
5. 3089
6. 0117
7. 4218
8. 2361
9. 8264
10. 4170
11. 1247
12. 0760
13. 1185
14. 9001
15. 9715
16. 9638
17. 2847
18. 1246
19. 7501
20. 8151
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 20 de marzo
• A la cabeza: 2603.
continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 0131
2. 2864
3. 2953
4. 7637
5. 1835
6. 1137
7. 6000
8. 1897
9. 6072
10. 6197
11. 5457
12. 6391
13. 3498
14. 1778
15. 7184
16. 4790
17. 7530
18. 0863
19. 2331
20. 4405
Resultados de la Quiniela del 20 de marzo por provincia
Resultados Córdoba Nocturna: 1538.
Resultados Santa Fe Nocturna: 8813.
Resultados Entre Ríos Nocturna: 4587.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs.
• La Primera: 12:00 hs.
• La Matutina: 15:00 hs.
• La Vespertina: 18:00 hs.
• La Nocturna: 21:00 hs.