QUINIELA de hoy viernes 20 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Ciudad del 20 de marzo

• A la cabeza: 5929.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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5929 5657 9043 4465 2388 2233 9211 6215 0921 7919 9717 7144 9673 3524 4668 6413 2977 9525 2790 6016

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 20 de marzo

• A la cabeza: 7713.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7713 7846 6851 7356 1511 0523 5873 4542 0741 7444 4750 3073 8465 2477 5679 0337 2026 7124 4711 8218

Resultados Quiniela Primera Ciudad del 20 de marzo

• A la cabeza: 9362.

continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9362

2. 1585

3. 7869

4. 2941

5. 3137

6. 6111

7. 7244

8. 1726

9. 8129

10. 8427

11. 6336

12. 5412

13. 3331

14. 8444

15. 1166

16. 4268

17. 9038

18. 0678

19. 3658

20. 6168

Resultados Quiniela Primera Provincia del 20 de marzo

• A la cabeza: 8260.

continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 8260

2. 1405

3. 0410

4. 0205

5. 1107

6. 4275

7. 8282

8. 6447

9. 9020

10. 3351

11. 1287

12. 8042

13. 5014

14. 2646

15. 6124

16. 6286

17. 1342

18. 0036

19. 7760

20. 9350

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 20 de marzo

• A la cabeza: 1419.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 1419

2. 1258

3. 3024

4. 2912

5. 3755

6. 6050

7. 6077

8. 6383

9. 0765

10. 5598

11. 1219

12. 4058

13. 5247

14. 3665

15. 0994

16. 6566

17. 2784

18. 8096

19. 0427

20. 8397

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 20 de marzo

• A la cabeza: 0394.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 0394

2. 2821

3. 7380

4. 0661

5. 8983

6. 8983

7. 3214

8. 0387

9. 4443

10. 7414

11. 9800

12. 2067

13. 1443

14. 9689

15. 4926

16. 0161

17. 7889

18. 5388

19. 0103

20. 8868

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 20 de marzo

• A la cabeza: 6141.

continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 6141

2. 4282

3. 9322

4. 2862

5. 0170

6. 3385

7. 7741

8. 7561

9. 3174

10. 4390

11. 8583

12. 6446

13. 7934

14. 9543

15. 7530

16. 1681

17. 9330

18. 5332

19. 5845

20. 9068

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 20 de marzo

• A la cabeza: 9849.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 9849

2. 3410

3. 2148

4. 6934

5. 4414

6. 7403

7. 8124

8. 3518

9. 1835

10. 8886

11. 7017

12. 7576

13. 9027

14. 3466

15. 2758

16. 3805

17. 2287

18. 5515

19. 2236

20. 9843

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 20 de marzo

• A la cabeza: 0216.

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 0216

2. 2516

3. 7514

4. 6514

5. 3089

6. 0117

7. 4218

8. 2361

9. 8264

10. 4170

11. 1247

12. 0760

13. 1185

14. 9001

15. 9715

16. 9638

17. 2847

18. 1246

19. 7501

20. 8151

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 20 de marzo

• A la cabeza: 2603.

continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 0131

2. 2864

3. 2953

4. 7637

5. 1835

6. 1137

7. 6000

8. 1897

9. 6072

10. 6197

11. 5457

12. 6391

13. 3498

14. 1778

15. 7184

16. 4790

17. 7530

18. 0863

19. 2331

20. 4405

Resultados de la Quiniela del 20 de marzo por provincia

Resultados Córdoba Nocturna: 1538.

Resultados Santa Fe Nocturna: 8813.

Resultados Entre Ríos Nocturna: 4587.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.