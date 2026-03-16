La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 16 de marzo

• A la cabeza: 8979 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8979 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 7960 0512 7872 3969 1095 5028 7539 0638 1297 2689 6571 9214 5433 1108 3742 8456 9206 7200 1192

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 16 de marzo

• A la cabeza: 2451 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2451 3646 8010 4734 7183 2351 9367 2002 5928 1143 8912 5427 6310 9931 4452 2381 5264 3314 1475 0025

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 16 de marzo

• A la cabeza: 1257 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1257 9250 6399 2768 3785 5177 3059 7975 9146 7584 5191 5956 3987 7323 0758 7008 3020 8677 8058 4234

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 16 de marzo

• A la cabeza: 8742 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8742 4456 6038 8874 2361 0615 8906 3359 4658 8651 3407 0999 0463 2598 0467 5419 6976 2213 4521 9471

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 16 de marzo

• A la cabeza: 3099 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3099 5417 2101 2216 3930 1133 4821 6754 1290 8543 3203 0102 7035 8828 8604 2935 4645 0770 8488 1377

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 16 de marzo

• A la cabeza: 1640 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1640 6878 2368 7508 9295 5370 6683 8122 7281 2566 5032 9418 5568 3860 8130 2391 1434 0552 7221 5989

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 16 de marzo

• A la cabeza: 6434 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6434 7441 0230 1585 2060 0883 1172 5603 4157 1476 6604 9231 4413 8876 9003 5784 0970 6999 3875 4953

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 16 de marzo

• A la cabeza: 1608 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1608 2365 5526 5967 6620 9987 7658 4134 8816 8319 5353 5062 2085 8936 3554 3131 6330 8765 5952 3879

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 16 de marzo

• A la cabeza: 8280 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8280 6059 3659 9870 4148 9067 4642 6919 6620 1437 4031 4418 6124 0489 9366 6530 3175 5423 9005 6938

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 16 de marzo

• A la cabeza: 7878 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7878 6353 7761 7346 7405 9391 0790 7065 2021 0487 0545 3928 5569 1818 3819 1762 4748 7048 4522 8839

Resultados de la Quiniela del 16 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 5878 La Primera: 0985 Matutina: 8119 Vespertina: 5892 Nocturna: 6377

Resultados Santa Fe La Previa: 8619 La Primera: 8720 Matutina: 5979 Vespertina: 0466 Nocturna: 9458

Resultados Entre Ríos La Previa: 5105 La Primera: 5639 Matutina: 5533 Vespertina: 7707 Nocturna: 1336

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.