martes 17 de marzo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy lunes 16 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 16 de marzo

• A la cabeza: 8979 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8979

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  2. 7960

  3. 0512

  4. 7872

  5. 3969

  6. 1095

  7. 5028

  8. 7539

  9. 0638

  10. 1297

  11. 2689

  12. 6571

  13. 9214

  14. 5433

  15. 1108

  16. 3742

  17. 8456

  18. 9206

  19. 7200

  20. 1192

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 16 de marzo

• A la cabeza: 2451 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2451

  2. 3646

  3. 8010

  4. 4734

  5. 7183

  6. 2351

  7. 9367

  8. 2002

  9. 5928

  10. 1143

  11. 8912

  12. 5427

  13. 6310

  14. 9931

  15. 4452

  16. 2381

  17. 5264

  18. 3314

  19. 1475

  20. 0025

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 16 de marzo

• A la cabeza: 1257 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1257

  2. 9250

  3. 6399

  4. 2768

  5. 3785

  6. 5177

  7. 3059

  8. 7975

  9. 9146

  10. 7584

  11. 5191

  12. 5956

  13. 3987

  14. 7323

  15. 0758

  16. 7008

  17. 3020

  18. 8677

  19. 8058

  20. 4234

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 16 de marzo

• A la cabeza: 8742 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8742

  2. 4456

  3. 6038

  4. 8874

  5. 2361

  6. 0615

  7. 8906

  8. 3359

  9. 4658

  10. 8651

  11. 3407

  12. 0999

  13. 0463

  14. 2598

  15. 0467

  16. 5419

  17. 6976

  18. 2213

  19. 4521

  20. 9471

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 16 de marzo

• A la cabeza: 3099 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3099

  2. 5417

  3. 2101

  4. 2216

  5. 3930

  6. 1133

  7. 4821

  8. 6754

  9. 1290

  10. 8543

  11. 3203

  12. 0102

  13. 7035

  14. 8828

  15. 8604

  16. 2935

  17. 4645

  18. 0770

  19. 8488

  20. 1377

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 16 de marzo

• A la cabeza: 1640 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1640

  2. 6878

  3. 2368

  4. 7508

  5. 9295

  6. 5370

  7. 6683

  8. 8122

  9. 7281

  10. 2566

  11. 5032

  12. 9418

  13. 5568

  14. 3860

  15. 8130

  16. 2391

  17. 1434

  18. 0552

  19. 7221

  20. 5989

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 16 de marzo

• A la cabeza: 6434 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6434

  2. 7441

  3. 0230

  4. 1585

  5. 2060

  6. 0883

  7. 1172

  8. 5603

  9. 4157

  10. 1476

  11. 6604

  12. 9231

  13. 4413

  14. 8876

  15. 9003

  16. 5784

  17. 0970

  18. 6999

  19. 3875

  20. 4953

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 16 de marzo

• A la cabeza: 1608 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1608

  2. 2365

  3. 5526

  4. 5967

  5. 6620

  6. 9987

  7. 7658

  8. 4134

  9. 8816

  10. 8319

  11. 5353

  12. 5062

  13. 2085

  14. 8936

  15. 3554

  16. 3131

  17. 6330

  18. 8765

  19. 5952

  20. 3879

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 16 de marzo

• A la cabeza: 8280 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8280

  2. 6059

  3. 3659

  4. 9870

  5. 4148

  6. 9067

  7. 4642

  8. 6919

  9. 6620

  10. 1437

  11. 4031

  12. 4418

  13. 6124

  14. 0489

  15. 9366

  16. 6530

  17. 3175

  18. 5423

  19. 9005

  20. 6938

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 16 de marzo

• A la cabeza: 7878 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7878

  2. 6353

  3. 7761

  4. 7346

  5. 7405

  6. 9391

  7. 0790

  8. 7065

  9. 2021

  10. 0487

  11. 0545

  12. 3928

  13. 5569

  14. 1818

  15. 3819

  16. 1762

  17. 4748

  18. 7048

  19. 4522

  20. 8839

Resultados de la Quiniela del 16 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 5878 La Primera: 0985 Matutina: 8119 Vespertina: 5892 Nocturna: 6377

Resultados Santa Fe La Previa: 8619 La Primera: 8720 Matutina: 5979 Vespertina: 0466 Nocturna: 9458

Resultados Entre Ríos La Previa: 5105 La Primera: 5639 Matutina: 5533 Vespertina: 7707 Nocturna: 1336

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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