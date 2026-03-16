La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa CIUDAD del 16 de marzo
• A la cabeza: 8979 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7960
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0512
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7872
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3969
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1095
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5028
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7539
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0638
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1297
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2689
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6571
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9214
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5433
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1108
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3742
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8456
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9206
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7200
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1192
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 16 de marzo
• A la cabeza: 2451 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2451
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3646
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8010
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4734
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7183
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2351
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9367
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2002
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5928
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1143
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8912
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5427
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6310
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9931
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4452
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2381
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5264
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3314
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1475
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0025
Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 16 de marzo
• A la cabeza: 1257 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1257
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9250
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6399
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2768
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3785
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5177
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3059
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7975
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9146
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7584
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5191
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5956
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3987
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7323
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0758
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7008
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3020
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8677
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8058
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4234
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 16 de marzo
• A la cabeza: 8742 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8742
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4456
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6038
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8874
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2361
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0615
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8906
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3359
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4658
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8651
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3407
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0999
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0463
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2598
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0467
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5419
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6976
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2213
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4521
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9471
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 16 de marzo
• A la cabeza: 3099 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3099
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5417
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2101
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2216
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3930
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1133
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4821
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6754
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1290
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8543
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3203
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0102
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7035
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8828
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8604
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2935
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4645
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0770
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8488
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1377
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 16 de marzo
• A la cabeza: 1640 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1640
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6878
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2368
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7508
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9295
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5370
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6683
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8122
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7281
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2566
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5032
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9418
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5568
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3860
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8130
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2391
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1434
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0552
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7221
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5989
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 16 de marzo
• A la cabeza: 6434 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6434
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7441
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0230
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1585
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2060
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0883
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1172
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5603
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4157
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1476
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6604
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9231
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4413
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8876
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9003
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5784
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0970
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6999
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3875
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4953
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 16 de marzo
• A la cabeza: 1608 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1608
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2365
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5526
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5967
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6620
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9987
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7658
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4134
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8816
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8319
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5353
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5062
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2085
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8936
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3554
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3131
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6330
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8765
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5952
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3879
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 16 de marzo
• A la cabeza: 8280 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8280
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6059
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3659
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9870
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4148
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9067
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4642
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6919
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6620
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1437
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4031
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4418
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6124
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0489
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9366
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6530
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3175
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5423
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9005
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6938
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 16 de marzo
• A la cabeza: 7878 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7878
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6353
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7761
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7346
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7405
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9391
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0790
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7065
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2021
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0487
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0545
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3928
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5569
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1818
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3819
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1762
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7048
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8839
Resultados de la Quiniela del 16 de marzo por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 5878 La Primera: 0985 Matutina: 8119 Vespertina: 5892 Nocturna: 6377
Resultados Santa Fe La Previa: 8619 La Primera: 8720 Matutina: 5979 Vespertina: 0466 Nocturna: 9458
Resultados Entre Ríos La Previa: 5105 La Primera: 5639 Matutina: 5533 Vespertina: 7707 Nocturna: 1336
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.