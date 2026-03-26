jueves 26 de marzo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy jueves 26 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, jueves 26 de marzo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad del 26 de marzo

A la cabeza: 1527 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1527

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  2. 1312

  3. 0318

  4. 1710

  5. 4857

  6. 0280

  7. 7058

  8. 6051

  9. 0725

  10. 1065

  11. 3014

  12. 6965

  13. 4734

  14. 8921

  15. 1193

  16. 3777

  17. 6876

  18. 4679

  19. 3069

  20. 2167

Resultados Quiniela LA PREVIA Provincia del 26 de marzo

A la cabeza: 7894 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7894

  2. 4692

  3. 7206

  4. 3585

  5. 7478

  6. 9326

  7. 6752

  8. 0663

  9. 0528

  10. 9411

  11. 8046

  12. 0368

  13. 5815

  14. 5849

  15. 3206

  16. 4768

  17. 9214

  18. 6608

  19. 2888

  20. 7961

Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad del 26 de marzo

A la cabeza: 6600 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6600

  2. 4262

  3. 9663

  4. 5322

  5. 5041

  6. 9788

  7. 2505

  8. 6673

  9. 9508

  10. 0535

  11. 0938

  12. 2383

  13. 6718

  14. 6423

  15. 0122

  16. 5373

  17. 9390

  18. 0538

  19. 5953

  20. 7538

Resultados Quiniela LA PRIMERA Provincia del 26 de marzo

A la cabeza: 9907 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9907

  2. 8517

  3. 8989

  4. 4213

  5. 9857

  6. 8495

  7. 1836

  8. 3529

  9. 6586

  10. 4678

  11. 2686

  12. 2651

  13. 6140

  14. 7709

  15. 2133

  16. 5099

  17. 0643

  18. 4072

  19. 9931

  20. 9965

Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad del 26 de marzo

A la cabeza: 4523 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4523

  2. 0318

  3. 2608

  4. 0058

  5. 3453

  6. 5232

  7. 6633

  8. 3394

  9. 3280

  10. 3673

  11. 7639

  12. 6271

  13. 1109

  14. 1533

  15. 7149

  16. 6667

  17. 7096

  18. 6382

  19. 3848

  20. 5227

Resultados Quiniela MATUTINA Provincia del 26 de marzo

A la cabeza: 3610 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3610

  2. 5506

  3. 2122

  4. 2627

  5. 3998

  6. 9957

  7. 0697

  8. 6527

  9. 9336

  10. 5980

  11. 8283

  12. 0214

  13. 1386

  14. 9468

  15. 8945

  16. 8153

  17. 2506

  18. 1421

  19. 6542

  20. 9632

Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad del 26 de marzo

A la cabeza: 0828 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0828

  2. 4057

  3. 7308

  4. 6415

  5. 7628

  6. 0204

  7. 6206

  8. 3142

  9. 9903

  10. 3072

  11. 0298

  12. 5529

  13. 8510

  14. 1630

  15. 3631

  16. 4687

  17. 8544

  18. 0585

  19. 1383

  20. 7450

Resultados Quiniela VESPERTINA Provincia del 26 de marzo

A la cabeza: 0444 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0444

  2. 6738

  3. 6764

  4. 2594

  5. 2047

  6. 2913

  7. 1244

  8. 4985

  9. 2295

  10. 7926

  11. 6589

  12. 5131

  13. 8342

  14. 1074

  15. 6557

  16. 3350

  17. 7584

  18. 5922

  19. 2502

  20. 1897

Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad del 26 de marzo

A la cabeza: 2819 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2819

  2. 5716

  3. 3215

  4. 2032

  5. 0227

  6. 0784

  7. 0321

  8. 2433

  9. 7909

  10. 4398

  11. 5497

  12. 6370

  13. 2964

  14. 3245

  15. 8110

  16. 9668

  17. 8755

  18. 0942

  19. 9181

  20. 6703

Resultados Quiniela NOCTURNA Provincia del 26 de marzo

A la cabeza: 8084 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8084

  2. 7291

  3. 3865

  4. 3343

  5. 4852

  6. 6311

  7. 5388

  8. 2432

  9. 8555

  10. 7382

  11. 5183

  12. 4947

  13. 7178

  14. 2181

  15. 4402

  16. 5333

  17. 0332

  18. 2370

  19. 7691

  20. 7041

Resultados de la Quiniela del 26 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 0274 La Primera: 2360 Matutina: 4950 Vespertina: 3429 Nocturna: (Cierre a las 21:00)

Resultados Santa Fe La Previa: 3207 La Primera: 4483 Matutina: 5425 Vespertina: 6172 Nocturna: (Cierre a las 21:00)

Resultados Entre Ríos La Previa: 1303 La Primera: 4894 Matutina: 3411 Vespertina: 1938 Nocturna: (Cierre a las 21:00)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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