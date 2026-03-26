Quiniela de hoy jueves 26 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad del 26 de marzo
A la cabeza: 1527 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1312
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0318
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1710
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4857
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0280
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7058
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6051
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0725
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1065
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3014
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6965
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4734
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8921
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1193
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3777
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6876
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4679
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3069
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2167
Resultados Quiniela LA PREVIA Provincia del 26 de marzo
A la cabeza: 7894 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7894
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4692
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7206
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3585
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7478
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9326
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6752
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0663
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0528
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9411
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8046
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0368
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5815
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5849
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3206
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4768
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9214
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6608
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2888
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7961
Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad del 26 de marzo
A la cabeza: 6600 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6600
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4262
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9663
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5322
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5041
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9788
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2505
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6673
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9508
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0535
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0938
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2383
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6718
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6423
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0122
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5373
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9390
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0538
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5953
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7538
Resultados Quiniela LA PRIMERA Provincia del 26 de marzo
A la cabeza: 9907 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9907
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8517
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8989
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4213
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9857
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8495
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1836
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3529
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6586
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4678
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2686
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2651
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6140
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7709
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2133
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5099
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0643
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4072
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9931
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9965
Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad del 26 de marzo
A la cabeza: 4523 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4523
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0318
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2608
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0058
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3453
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5232
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6633
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3394
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3280
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3673
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7639
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6271
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1109
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1533
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7149
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6667
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7096
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6382
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3848
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5227
Resultados Quiniela MATUTINA Provincia del 26 de marzo
A la cabeza: 3610 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3610
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5506
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2122
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2627
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3998
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9957
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0697
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6527
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9336
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5980
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8283
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0214
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1386
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9468
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8945
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8153
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2506
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1421
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6542
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9632
Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad del 26 de marzo
A la cabeza: 0828 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0828
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4057
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7308
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6415
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7628
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0204
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6206
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3142
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9903
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3072
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0298
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5529
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8510
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1630
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3631
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4687
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8544
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0585
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1383
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7450
Resultados Quiniela VESPERTINA Provincia del 26 de marzo
A la cabeza: 0444 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0444
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6738
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6764
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2594
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2047
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2913
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1244
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4985
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2295
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7926
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6589
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5131
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8342
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1074
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6557
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3350
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7584
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5922
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2502
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1897
Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad del 26 de marzo
A la cabeza: 2819 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2819
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5716
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3215
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2032
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0227
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0784
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0321
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2433
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7909
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4398
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5497
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6370
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2964
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3245
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8110
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9668
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8755
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0942
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9181
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6703
Resultados Quiniela NOCTURNA Provincia del 26 de marzo
A la cabeza: 8084 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8084
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7291
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3865
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3343
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4852
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6311
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5388
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2432
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8555
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7382
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5183
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4947
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7178
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2181
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4402
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0332
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2370
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7691
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7041
Resultados de la Quiniela del 26 de marzo por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 0274 La Primera: 2360 Matutina: 4950 Vespertina: 3429 Nocturna: (Cierre a las 21:00)
Resultados Santa Fe La Previa: 3207 La Primera: 4483 Matutina: 5425 Vespertina: 6172 Nocturna: (Cierre a las 21:00)
Resultados Entre Ríos La Previa: 1303 La Primera: 4894 Matutina: 3411 Vespertina: 1938 Nocturna: (Cierre a las 21:00)
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.