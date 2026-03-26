Quiniela de hoy jueves 26 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA Ciudad del 26 de marzo

A la cabeza: 1527 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1527 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 1312 0318 1710 4857 0280 7058 6051 0725 1065 3014 6965 4734 8921 1193 3777 6876 4679 3069 2167

Resultados Quiniela LA PREVIA Provincia del 26 de marzo

A la cabeza: 7894 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7894 4692 7206 3585 7478 9326 6752 0663 0528 9411 8046 0368 5815 5849 3206 4768 9214 6608 2888 7961

Resultados Quiniela LA PRIMERA Ciudad del 26 de marzo

A la cabeza: 6600 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6600 4262 9663 5322 5041 9788 2505 6673 9508 0535 0938 2383 6718 6423 0122 5373 9390 0538 5953 7538

Resultados Quiniela LA PRIMERA Provincia del 26 de marzo

A la cabeza: 9907 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9907 8517 8989 4213 9857 8495 1836 3529 6586 4678 2686 2651 6140 7709 2133 5099 0643 4072 9931 9965

Resultados Quiniela MATUTINA Ciudad del 26 de marzo

A la cabeza: 4523 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4523 0318 2608 0058 3453 5232 6633 3394 3280 3673 7639 6271 1109 1533 7149 6667 7096 6382 3848 5227

Resultados Quiniela MATUTINA Provincia del 26 de marzo

A la cabeza: 3610 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3610 5506 2122 2627 3998 9957 0697 6527 9336 5980 8283 0214 1386 9468 8945 8153 2506 1421 6542 9632

Resultados Quiniela VESPERTINA Ciudad del 26 de marzo

A la cabeza: 0828 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0828 4057 7308 6415 7628 0204 6206 3142 9903 3072 0298 5529 8510 1630 3631 4687 8544 0585 1383 7450

Resultados Quiniela VESPERTINA Provincia del 26 de marzo

A la cabeza: 0444 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0444 6738 6764 2594 2047 2913 1244 4985 2295 7926 6589 5131 8342 1074 6557 3350 7584 5922 2502 1897

Resultados Quiniela NOCTURNA Ciudad del 26 de marzo

A la cabeza: 2819 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2819 5716 3215 2032 0227 0784 0321 2433 7909 4398 5497 6370 2964 3245 8110 9668 8755 0942 9181 6703

Resultados Quiniela NOCTURNA Provincia del 26 de marzo

A la cabeza: 8084 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8084 7291 3865 3343 4852 6311 5388 2432 8555 7382 5183 4947 7178 2181 4402 5333 0332 2370 7691 7041

Resultados de la Quiniela del 26 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 0274 La Primera: 2360 Matutina: 4950 Vespertina: 3429 Nocturna: (Cierre a las 21:00)

Resultados Santa Fe La Previa: 3207 La Primera: 4483 Matutina: 5425 Vespertina: 6172 Nocturna: (Cierre a las 21:00)

Resultados Entre Ríos La Previa: 1303 La Primera: 4894 Matutina: 3411 Vespertina: 1938 Nocturna: (Cierre a las 21:00)

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.