Desde hoy, viernes 25 de septiembre, hasta el lunes 28, el puente Labruna permanecerá cerrado por obras de ampliación de la conexión vial entre los barrios de Núñez y Belgrano. Al mismo tiempo, las avenidas Lugones y Cantilo estarán restringidas durante el sábado 26.

La obra de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) afectará al tramo que une la colectora de Cantilo con las avenidas Udaondo, Figueroa Alcorta y Del Libertador. Debido a ello, los vehículos que circulen por ella, incluida la línea 28 de colectivos, deberán continuar hacia el norte hasta la conexión con Libertador, que está debajo de la avenida General Paz.

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Cierre del puente Labruna: Cómo afectará al tránsito este fin de semana

El puente Labruna permanecerá cerrado hasta el lunes a las 23:30, por lo que no estará permitida su circulación. Por otro lado, en Cantilo y Lugones, las restricciones del sábado serán parciales y se organizaron en diferentes horarios.

Los 3 carriles derechos en Cantilo estarán cerrados desde las 8 de la mañana hasta las 10:30, mientras que desde esa hora hasta las 11:30 cerrarán los izquierdos. Luego será el turno de los carriles izquierdos de Lugones, que estarán restringidos hasta las 13:30. Finalmente, desde ese horario hasta las 15:30, cerrarán los derechos.

Por otro lado, el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires aclaró que las obras no afectarán al tramo que une Campos Salles con las avenidas restringidas, a la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Barrio Norte o a la pasarela peatonal. Además, la rotonda de Cantilo que permite el ingreso al predio universitario y a clubes de la zona también estará habilitada.

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Cómo será la nueva conexión en el puente Labruna

Este no será el primer avance de la obra, sino que forma parte de una intervención amplia que permitió la habilitación de dos carriles por mano en el puente. Para ello, debió modificarse para que tuviera un único sentido hacía Udaondo y se construyó una rama paralela que lleva al sentido contrario, es decir, hacia Cantilo.

La construcción también incluye una pasarela peatonal de aproximadamente 4 metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros. Asimismo, se incorporarán nuevos espacios públicos y áreas verdes, como un anfiteatro sobre terrazas verdes en el sector cercano al Parque de la Innovación.

JSM/MSS