De rutas patagónicas a modernización militar: el mapa de las 67 obras que proyecta el Presupuesto 2027

El tablero de la obra pública ya tiene trazada su hoja de ruta para el próximo año. A través del proyecto de Presupuesto Nacional 2027, el Ejecutivo diagramó un abanico de 67 proyectos de infraestructura estratégica que buscarán cambiarle la cara a la logística, la seguridad y el desarrollo de casi todo el territorio argentino. Lejos de la parálisis total, la apuesta de la Casa Rosada busca reactivar el cemento con una ingeniería que va desde el asfalto en el sur hasta compras militares de peso pesado.

La letra chica de la iniciativa revela un giro en la lógica de los tiempos y los pagos: el plan no está pensado para desembolsarse en un único calendario. El modelo elegido por las autoridades es el de los compromisos plurianuales. En la práctica, esto significa que el Estado libera fondos para arrancar los trabajos durante el año en curso, pero ya deja proyectadas y garantizadas las cuotas necesarias para los ejercicios siguientes hasta que se logre cortar la cinta de inauguración.

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Para sostener la iniciativa multimillonaria, la billetera oficial se nutrirá de tres canillas principales. Además de los desembolsos directos que saldrán de la caja del Tesoro Nacional y los fideicomisos específicos, el gran motor para avanzar serán los dólares que lleguen desde el exterior. El Gobierno tiene en carpeta préstamos internacionales y bilaterales, con un fuerte protagonismo de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que pondrá su firma para fondear desde cercos ferroviarios hasta proyectos ambientales globales.

El menú de obras es tan amplio como el propio mapa del país. El listado oficial contempla la construcción de complejos penitenciarios, la ampliación de juzgados federales y el tendido de plantas potabilizadoras gigantes. Tampoco quedan afuera los kilómetros de repavimentación de rutas nacionales clave, los puentes, el equipamiento de aeropuertos y el mantenimiento de la red de reactores nucleares. A esto se le suma una inversión extranjera rotunda en el área de Defensa, con luz verde para la adquisición de naves marítimas de primer nivel.

Para dimensionar el impacto real de esta inyección de fondos, es necesario mirar la lupa territorial. A continuación, el detalle completo de las iniciativas proyectadas por el Gobierno, provincia por provincia, con los montos en miles de pesos (y en dólares para créditos específicos) que la Nación se compromete a utilizar.

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Provincia de Buenos Aires

El territorio bonaerense concentra la mayor cantidad de proyectos y las inversiones más fuertes en Defensa. En materia ferroviaria, se destinarán múltiples partidas para la construcción de cercos en el ramal Constitución-La Plata de la Línea General Roca (con montos de $5.236.800, $1.700.000, $1.275.750, $1.755.000 y $2.119.500 miles, sumado a otra sección con crédito del BID por $7.600.000 miles).

En infraestructura vial y penitenciaria, sobresale la monumental Travesía Mercedes sobre la Ruta Nacional N° 5 ($74.997.440 miles), la construcción de la Unidad 36 del Complejo Federal de Agote ($46.135.945 miles) y dos puentes en Bahía Blanca (Arroyo Chasico y canal Maldonado, por $4.110.000 miles cada uno).

En el plano institucional y tecnológico, se remodelará el Juzgado Federal de Junín ($2.806.259 miles), se construirán viviendas sustentables en Marcos Paz ($2.980.787 miles) y se acondicionará el Centro Atómico Constituyentes ($1.980.998 miles), además de refuncionalizar un pabellón de rehabilitación por $1.384.787 miles.

El apartado militar es el más resonante: se invertirán USD 1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión en Puerto Belgrano y USD 2.300 millones para tres submarinos convencionales con base en Mar del Plata. Además, se recuperará la compuerta del Dique N° 1 ($4.125.378 miles), se modernizará un helicóptero Sea King ($3.367.320 miles), se equipará al GOE en Moreno ($2.888.742 miles) y se mantendrán las pistas logísticas de Palomar por $10.579.134 miles.

Provincia de La Pampa

La justicia federal recibirá inyecciones clave con la adecuación del Juzgado de General Pico ($2.871.657 miles) y la ampliación del Tribunal en Santa Rosa ($4.909.704 miles). En rutas, se pautó la conservación de la RN N° 151 hasta el límite con Río Negro ($21.518.600 miles) y el mantenimiento del puente sobre el Río Colorado en la RN N° 22 ($3.173.460 miles).

Provincia de San Juan

El foco cuyano estará puesto en la adecuación integral del edificio que alberga al Juzgado Federal N° 2 en la capital provincial, con un presupuesto asignado de $1.835.371 miles.

Provincia de Río Negro

Se ampliará la Cámara Federal de Apelaciones en General Roca ($1.261.483 miles) y se levantará un edificio para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto de Bariloche ($2.500.000 miles). Además, la provincia comparte una partida de $2.892.346 miles para adecuar reactores nucleares de investigación (incluyendo el RA-6).

Provincia de Tucumán

La obra hídrica más destacada de la región será el Acueducto Vipos, con fondeo del BID por $148.257.172 miles. También se ampliará el Juzgado Federal N° 3 ($1.220.268 miles), se realizarán obras de seguridad en las Rutas 9 y 38 hacia Monteros ($3.124.000 miles) y se repavimentará la traza hasta Aguilares por $24.670.012 miles.

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

La capital federal tiene en carpeta la primera etapa para refuncionalizar de manera integral la Morgue Judicial de la calle Viamonte ($18.329.571 miles) y una segunda fase para restaurar las fachadas de las azoteas del histórico Palacio de Justicia ($1.800.000 miles).

Provincia de Neuquén

Además de remodelar la sede del juzgado neuquino ($1.662.500 miles), la billetera nacional apuntará a los caminos patagónicos. Habrá mantenimiento de rutina en la RN N° 242 hacia Pino Hachado ($4.475.000 miles), conservación y bacheo en la RN N° 237 por la zona de Alicura ($31.687.500 miles) y reparaciones modulares compartidas entre la RN 237 y la mítica Ruta 40 ($22.500.000 miles).

Provincia de Misiones

El litoral contará con el imponente soterramiento de calzada en la RN N° 12, en la zona céntrica de Posadas ($27.946.757 miles), y el mantenimiento de puentes sobre los arroyos Ita-Curuzú y Caraguatay ($1.278.000 miles). También se sumará el edificio de bomberos para el aeropuerto posadeño ($1.271.848 miles) y viviendas sustentables en Puerto Iguazú ($3.141.370 miles).

Provincia de Corrientes

Se destaca el proyecto habitacional de viviendas sustentables en Paso de los Libres, apalancado por fondos ambientales ($2.885.167 miles), y la mega obra para construir la variante de paso por la ciudad de Corrientes sobre la RN N° 12 ($17.665.047 miles).

Desarrollo Interprovincial (Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Santa Fe)

Las cuatro provincias comparten un ítem tecnológico central: la adecuación de los reactores nucleares de investigación RA-0, RA-1, RA-4 y RA-6, con una partida global de $2.892.346 miles.

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Catamarca y Santiago del Estero

Ambas jurisdicciones se verán beneficiadas por un desembolso conjunto respaldado por el BID para levantar el Acueducto y dos Plantas Potabilizadoras en Quirós (Catamarca) y Frías (Santiago del Estero). La obra insumirá $97.753.467 miles.

Provincia de Salta

El presupuesto norteño se enfocará en el mantenimiento modular de la emblemática Ruta Nacional N° 40, específicamente en el desafiante tramo que une el Abra de Acay con San Antonio de los Cobres ($30.613.305 miles).

Provincia de La Rioja

Fuerte inyección para la conectividad riojana: se destinarán $112.814.415 miles para la malla 304 de la RN N° 38 (compartida con Catamarca). A nivel interno, se conservará el tramo Bazan de esa misma ruta ($22.420.121 miles), se repavimentarán calzadas con banquinas ($12.279.299 miles) y se mantendrá la RN N° 76 a la altura de Villa Unión ($19.266.400 miles).

Provincia de Jujuy

La gran novedad es el crédito de USD 250 millones autorizado para las Plantas Cauchari Solar IV y V. En asfalto, habrá fondos por $13.838.656 miles para mantener las Rutas 40 y 52, junto con la construcción de un puente y accesos sobre el arroyo Zanjón en la RN N° 34 ($10.349.091 miles).

Provincia de Santa Fe

La provincia recibirá fondos viales sustanciales: $47.850.000 miles para reciclado y bacheo en la RN N° 178 hacia Las Rosas y $21.275.000 miles para conservación de la RN N° 11 entre Rosario y Santa Fe. Además, se financiará el puente sobre el arroyo El Ceibalito ($1.672.000 miles), mejoras en la RN N° 33 en Sancti Spiritu ($9.687.621 miles) y la construcción de terceros carriles en la autopista de la RN N° 9 ($7.985.000 miles).

Provincia de Chubut

La inversión patagónica incluye la esperada duplicación de calzada sobre la RN N° 3 en el tramo hacia Trelew ($15.107.350 miles), mantenimiento profundo en esa misma vía hacia Laguna Grande ($39.352.005 miles) y recuperación de la Malla 632 que comprende a las rutas 40 y 259 ($29.455.665 miles).

Provincia de Santa Cruz

Se llevarán adelante transferencias de funciones operativas ($27.560.000 miles) y un intensivo mantenimiento rutinario sobre las rutas 3, 40, 281, 288 y 293 ($27.373.125 miles). La atención especial se la llevará el Río Santa Cruz, con reparaciones en los tableros de los puentes actuales ($11.653.000 miles) y la construcción de dos cruces nuevos por $30.310.000 miles.

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Provincia de Tierra del Fuego

El territorio más austral proyecta avanzar con pavimentación y obra básica en la RN N° 3, camino al Parque Nacional ($11.673.962 miles), junto con la edificación de puentes sobre los ríos Bella Vista y Rasmussen ($5.500.000 miles). También percibirán transferencias operativas por $2.736.000 miles.

Provincia de Catamarca (Ruta 38)

De manera exclusiva para su distrito, se presupuestó la repavimentación y reconstrucción de banquinas de la RN N° 38, puntualmente en el segmento que va desde el límite con La Rioja hasta Río Ongoli ($12.279.299 miles).

Provincia de Formosa

La partida proyectada será de índole hídrica y de contención: requerirá $1.640.994 miles para construir defensas sobre la margen del Río Bermejo a la altura de la Ruta 95, en el límite con el territorio chaqueño.

Provincia del Chaco

Las retroexcavadoras se enfocarán en la construcción de la variante de paso de la ciudad de Resistencia sobre la RN N° 11 ($27.131.189 miles). A su vez, se devengarán $134.141.084 miles para la recuperación de la Malla 405A (Ruta Provincial 13), en un trazado que conecta General Pinedo con Quimilí, en Santiago del Estero.

Territorio Antártico Argentino

El continente blanco no quedó marginado de la planificación: se destinarán $30.433.096 miles para la construcción de un muelle estratégico que permitirá ampliar drásticamente la capacidad operativa de la Base Antártica Conjunta Petrel, ubicada en la Isla Dundee.

TC