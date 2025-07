Guillermo de Rivas: “Estamos haciendo la obra pública más grande de la Argentina”

Es verborrágico. Justifican, quienes lo rodean, que es un dialoguista. Comenzó la campaña para suceder a Juan Manuel Llamosas en tercer lugar, pese a ir por el oficialismo. De a poco fue convenciendo a todos, como lo hacía como dirigente deportivo en Uru Curé. Hoy es el encargado de conducir los destinos de la segunda ciudad más importante de la provincia, con un presupuesto que no maneja ni la empresa más grande de sur cordobés.

Con un tono firme y sin vueltas, Guillermo de Rivas definió su gestión en Río Cuarto como una combinación de decisión política, eficiencia y planificación. “El peor costo político es no tomar decisiones”, sentenció en Mesa Chica, el espacio de Perfil Córdoba para intendentes. Bajo esa lógica, destacó avances en obras públicas como la avenida Circunvalación —a la que calificó como "la obra pública más grande del país"—, la ampliación de los servicios de agua y cloacas, y la transformación del transporte público local, que dejó de depender de subsidios y renovó un tercio de su flota con aportes privados.

Aun con un poco de pudor —propio de los hombres del interior— espera, en un segundo plano, que lo alcancen las luces. Sigue agradecido de su antecesor, a quien incluso propone como uno de los dirigentes que no deberían faltar en la lista del PJ para octubre. Veremos.

¿Cuándo comienza la gestión de De Rivas y deja de ser la gestión del sucesor de Llamosas?

Primero, yo soy y he sido parte del equipo de Juan Manuel. Un gran amigo, un gran dirigente, un gran intendente con sus propias características. Gran parte de su equipo continuó en mi gestión. Pero mi personalidad es con un poco más de energía, en la toma de decisiones, soy por ahí más verborrágico. Entonces personalidades y modos distintos, tiempos distintos, desafíos distintos para los gobiernos.

En el último almuerzo que vos fuiste parte dijiste: “hay que dejar de ser políticamente correcto” ¿Crees que hay que cambiar el modo de comunicar de un intendente?

Yo estoy absolutamente convencido que el peor costo político es no tomar decisiones. Muchas veces la especulación, el veamos… no paguemos costos políticos. Yo creo que hoy la gente necesita orden, por eso nosotros en temas importantes no miramos para el costado, sino para hacia delante. Fuimos los primeros casi que legislamos la plataforma digital como Uber, sacamos ficha limpia, abordamos trapito, tomamos decisión de articular con el gobierno de la provincia de Córdoba La Maternidad, nos involucramos en seguridad en serio. Hoy hay que tomar decisiones, la gente espera un municipio eficiente, austero que cuide los recursos. Yo tomé la decisión, en estos tiempos, de bajar tres secretarías, seis subsecretarías, 18 coordinaciones gestión. Hoy en la municipalidad de Río Cuarto hay 270 empleos menos que hace un año entre funcionarios políticos, contratados y los que se jubilaron. Sinceramos la tarifa del transporte urbano. Hoy está en $1300.

¿Y cuánto debería costar sin la el acompañamiento de la municipalidad?

2,450 pesos, que es un valor importante. En ese sinceramiento, logramos en un año que la empresa de transporte público de pasajeros hoy sea una empresa eficiente. Estamos tratando de modificar el sistema. El año pasado pagamos 165 millones de pesos de subsidio mensual. Hoy pagamos cero y este domingo presentamos 15 unidades de transporte, el 35% de la flota pagada por la empresa 100%.

Entonces, estuvo bueno que aparezca un Milei para que se tomen estas medidas…

No, el que me conoce sabe que soy de tomar decisiones. Ser intendente de una ciudad es un privilegio, una enorme responsabilidad y el único modo de transformar nuestras comunidades es llevando adelante de la visión que uno tiene y hay que equivocarse haciendo.

Los intendentes nos comentaron que, en los asados con sus amigos, cada vez le cuesta más justificar las tasas municipales…

Para ser un buen intendente hay que ser un buen administrador y un buen administrador tiene que generar los recursos. Nadie regala su mercadería. Una cosa es ser eficiente y otra cosa es amputar. Hay que hacerlo eficiente, no eliminarlo como el Ministerio de Obra Pública a nivel de Nación. Yo en diciembre tomé la decisión de sincerar las tasas del agua. En un año logramos de un servicio eficiente con 100 millones de pesos mensuales, algo que era deficitario por 300 millones de pesos por mes y que el municipio tenía que colaborar para sostenerlo.

O sea, paso a ser un servicio más caro, pero un mejor servicio y la gente lo valoró.

Por supuesto. Y lo cuestionaron. Yo les pregunto a mis amigos ¿cuánto pagas de DirecTV? ¿cuánto pagas de cargo fijo de gas? Entonces, vos querés tener servicio, tener cloacas… piden que seamos eficientes y en un año podremos llegar con agua al 99% de la ciudad y cloacas al 92% de la ciudad. Si se rompe un caño, lo podemos reparar. Para ser un buen intendente hay que ser un buen administrador porque tenemos la empresa más importante de la ciudad de Río Cuarto, administrar 174.000 millones de pesos.

Obra pública y campaña

Cuando hablan de la obra pública más grande del país, que es la nueva avenida circunvalación de Río Cuarto ¿están exagerando mucho?

Es la realidad. Hoy es una obra de 350 millones de dólares. Le pido que busquen en cualquier otra provincia… no hay obra pública. Hoy Córdoba está teniendo el 50% de toda la obra pública del país. Si me dicen que el Estado nacional tiene equilibrio fiscal, está bien, pero si se lleva el 100% de las retenciones que la aumenta, se lleva el 35% de impuesto a los de del impuesto a los combustibles, que es fortuna y miles miles del impuesto a los cheques, todo lo que es el impuesto a bienes personales y sin hacer absolutamente nada. Lo mismo que mi casa. Yo tomo sueldo mio, el sueldo de mi mujer y no mando a los chicos al colegio, no les doy de comer, no cambio el auto, no pago los impuestos…. y me va a dar bárbaro los números, pero con el dinero de los otros. Ojalá que en octubre los cordobeses lo valoren…

¿Por qué tenemos que valorar eso?

Y uno cuando va allá, primero tiene que defender a Córdoba. Defenderlo en serio, con seriedad. A Martin Llaryora, las veces que acompaña el gobierno nacional le dicen que es mileista y cuando se opone es kirchnerista. Aquí en Córdoba, el cordobesismo tiene una identidad que va a defender y va a pelear por aquello que sirva para Córdoba. Hoy lo mejor que puede llevar son dirigentes de fuste y ojalá sea, lo digo a título personal, Juan Schiaretti. O dirigentes jóvenes como Manu Calvo, que demuestra que el federalismo del Ministerio de Gobierno, no importa si es un municipio grande o el más pequeño. Juan Manuel Lamosas de Río Cuarto, Miguel Siciliano. Y también mujeres como “La Tori” Flores, Laura Jure y también nuestra vicegobernadora…

¿Sabe, me estaba asustando porque no había nombrado a nadie del cordobesismo? En esta lista pura no la mencionaste Natalia de la Sota.

Natalia es una es una gran dirigente que ha tenido gesto para conmigo en la intendencia importante. Bueno, creo que en el perfil de la representación en los espacios, ojalá pueda avanzarse en una idea que podamos tener una misma visión, pero es también en esta representación hacia allá más allá de lo individual también hay que ver cuál es la visión estratégica de uno.